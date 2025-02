Más de 70 pacientes oncológicos se amparan en la atención integral de la fundación UAPO en Elche

«Estoy desahuciada porque no hay tratamiento, no tengo fuerzas, me cuesta levantarme y lo que no quiero es que el bicho me pille en la cama si no de pie, y todo lo que pueda durar bienvenido sea, no quiero rendirme y venir aquí es fantástico, es como una tabla de salvación». Cuando Paqui Gras cruza el umbral de las instalaciones de la fundación UAPO en Elche se recarga de energías y sale renovada.

Ella es una de las más de 70 pacientes oncológicas que están siendo atendidas en este espacio que abrió sede en octubre en el Parque Empresarial, y que ya tiene una lista de espera de más de una veintena de interesados en el tratamiento complementario de la oncología integrativa, que trata de paliar los efectos de la propia enfermedad y las secuelas que dejan las operaciones o tratamientos como la quimioterapia y radioterapia.

La cercanía entre los profesionales y los usuarios es una de las claves del centro de la fundación, que lleva como lema "prohibido rendirse" / Áxel Álvarez

Programa gratuito

Y todo a través de un programa gratuito que combina deporte, fisioterapia, atención psicológica y nutrición. El reto es mantener en activo a las afectadas para facilitar su recuperación después de sufrir cuadros de astenia, vómitos, pérdida de masa muscular o sufrir trastornos como depresión tras recibir el diagnóstico.

Aunque el espacio, de entrada, pueda recordar a un gimnasio, con máquinas de musculación, cintas de correr y otros elementos, el trato es muy cercano y se ofrece una atención personalizada con lo que antes de trabajar con los usuarios, los profesionales estudian los informes médicos para adaptar el abordaje, teniendo en cuenta que les han llegado ya pacientes con 26 tipos diferentes de cáncer y de edades que van desde los seis a los 84 años, aunque la mayoría de atenciones se dan en menores de 60.

Son atletas

Javier Cánovas, director general de la UAPO, reseña que en la fundación no hablan de pacientes si no de atletas, y precisamente detalla que la creación de este espacio era un deber moral para acabar con el estigma con el cáncer. «Si un atleta olímpico lucha por un trozo de metal como es una medalla y tiene a su disposición a un equipo de nutricionistas, fisioterapeutas o entrenador, ¿por qué un paciente oncológico que lucha por su vida no va a disponer de este servicio?».

«Cuando llegué al centro después de una operación de 16 horas lo hice con grapas, puntos y faja y no me podía mover, y ahora estoy dándolo todo», resalta Carmen Llorca, que nota una evolución notable físicamente y de paz mental desde que empezó con el plan deportivo. Agradece el servicio de psicología, «porque te encuentras perdido».

El director general de la fundación, Javier Cánovas, junto a usuarias del centro del Parque Empresarial / Áxel Álvarez

Los hospitales derivan

Tal es el interés que está suscitando el centro, que por sus siglas significa «Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico», que incluso los propios hospitales ya están empezando a recomendarlo y a derivar a diagnosticados. A pesar de ser un modelo pionero por el que ya se están atendiendo a 1.200 personas, sigue siendo muy desconocido teniendo en cuenta que el proyecto de la fundación sólo se encuentra en cuatro ciudades. Nació en Granada en 2021 y se expandió después a Madrid, Málaga y por último a Elche, siendo por tanto el único centro de estas características en la provincia.

Presentación formal

Precisamente para divulgar sus avances, basados en la evidencia científica, la fundación se presentará oficialmente el próximo jueves, 20 de febrero, en un acto apoyado por el Ayuntamiento en el Centro de Congresos de 18 a 20 horas donde explicarán cómo pueden colaborar empresas, instituciones y particulares para garantizar la continuidad y el crecimiento de este proyecto. Indican que para abrir en Elche han acometido una inversión de más de 200.000 euros y por ahora se sustentan con las actividades solidarias que organizan, aportaciones mínimas de cinco euros mensuales de los 12.000 socios entre los cuatro centros, y ayudas de algunas firmas, pero por ahora no reciben financiación de administraciones públicas.