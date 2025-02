Los cotos quieren más tiempo de caza cuando demuestren con un estudio que distinguen las especies

La sociedad de cazadores de los parajes de El Hondo de Crevillent y Elche y de Las Salinas de Santa Pola ha decidido luchar por sus derechos fuera de los tribunales. El presidente de la entidad -denominada Asociación para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Naturales-, Manuel Sabuco, reconocía que, tal y como está planteada la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tras la demanda de Amigos de los Humedales, lo más conveniente para sus intereses es no recurrir en casación. Y así harán tras decidirlo en reunión extraordinaria el pasado lunes por la noche.

A partir de ahora, ¿qué pasará?

Como reconoce Sabuco, «todo depende de los acuerdos a los que lleguemos con la Generalitat Valenciana. Nuestra intención es ir de la mano de conselleria y aplicar una serie de medidas. Lo que sí reconocemos todos es que si los recortes y problemas a la caza siguen igual, será inviable totalmente mantener las fincas, por lo que tendremos que dejar perder las charcas y que se sequen, con el consiguiente daño al ecosistema» -un 30% del terreno inundable de los dos parques naturales pertenece a los cazadores.

Primera medida: nuevo estudio

Para empezar. Primera medida. «La conselleria quiere repetir el estudio que realizó hace unos años sobre el conocimiento de los cazadores de las aves a las que pueden disparar según los horarios de caza al atardecer y al amanecer», explica Sabuco. De hecho, la entidad autonómica ya se ha puesto en contacto con varias fincas para iniciar cuanto antes este análisis. Según exponen algunos propietarios, la Generalitat ya viene con la idea preconcebida de que no habría el mayor problema en otorgar 30 minutos de actividad en el horario crepuscular..., pero no hay nada cerrado y esta solución no gusta.

Los cazadores quieren más. Antes tenían hora y media tras el atardecer, como actualmente en la Albufera de Valencia. Después les recortaron a una hora y la sentencia ha tirado por tierra también ese tiempo tras la demanda de los ecologistas a los planes de caza alegando el peligro para la cerceta pardilla, especie en peligro de extinción y con un millonario programa europeo de recuperación, el proyecto Life.

Finca privada en el parque natural de El Hondo / ÁXEL ÁLVAREZ

Planes cinegéticos y restricciones

El TSJCV considera que el horario de caza nocturna de los planes técnicos de ordenación cinegética (PTOC) de los 14 cotos de aves acuáticas de los parques de El Hondo y Las Salinas, así como en El Hondo de Amorós, «no se adecúan al régimen de protección de la cerceta pardilla derivado de la normativa nacional, europea e internacional» y anula la resolución mediante la cual fueron aprobados dichos planes.

Más en concreto, el fallo judicial habla de que «las condiciones de visibilidad en que se desarrolla (la caza) dificultan la identificación de la especie por los cazadores, lo que aumenta el riesgo de que se produzca la muerte accidental de algunos ejemplares de cerceta pardilla y de que la actividad cinegética comprometa la conservación de la especie».

Los argumentos esgrimidos por la Generalitat para autorizar la caza nocturna, como la reducción en 30 minutos de este horario, el retraso del inicio de la temporada de caza de aves acuáticas al 1 de noviembre o que se trata de una práctica tradicional, no justifican, a juicio del TSJCV, la excepcionalidad que supone autorizarla.

Por ello, ahora la Conselleria pretende certificar que la caza tradicional y con cierta luz no perjudica a la cerceta. ¿Cómo? A través de un informe técnico propio, al que los cazadores quieren sumar el suyo, un trabajo de análisis de campo con el que pretenden ampliar las conclusiones que obtenga el organismo oficial.

En concreto, la sociedad de los parques de El Hondo y Las Salinas cuenta con el apoyo de la Federación Valenciana de Caza, que será la encargada de desarrollar el estudio de parte de los cazadores.

Caza en el crepúsculo y posibles acuerdos

Extraoficialmente, los cotos aseguran que la Generalitat va a ofrecer 30 minutos de caza con la luz del crepúsculo en base a su capacidad para distinguir las especies a las que disparan. Ellos quieren 45. Y demandan además mejoras en las jornadas de tirada y en su inicio. Los cazadores aseguran que la Conselleria ha manifestado estar abierta a negociar en este sentido. Pronto se sabrá.

Entre las medidas complementarias podrían estar también que las tiradas pudieran ser de todo el día y no solo de mañana o tarde como están ahora. También que se pudiera comenzar antes, como en la Albufera de Valencia, en concreto el 12 de octubre, prohibiendo la caza de la cerceta común, cuyo vuelo y sonidos son parecidos a la pardilla.

Además, ayudaría al acuerdo entre Generalitat y cazadores la puesta en marcha -ya aprobada y cercana- de ayudas para limpieza del carrizo en azarbes y caminos privados.

