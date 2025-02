Marina Reche y Carlos Hipólito, planes para este fin de semana en Elche

La programación cultural ilicitana para estos días ofrece propuestas variadas desde el jueves 20 hasta el domingo 23 de febrero, con Carlos Hipólito como plato fuerte teatral en el Gran Teatro y el concierto del sueco Jay-Jay Johanson en L'Escorxador como principales atractivos. Las actuaciones de Marina Reche y el espectáculo cómico de David Domínguez completan una semana donde las artes escénicas y la música electrónica se dan la mano.

Cartelera teatral con sello literario

Carlos Hipólito protagoniza el jueves 20 de febrero (20:30 h) "Burro", monólogo tragicómico que fusiona literatura universal y reflexión antropológica en el escenario del Gran Teatro. La obra plantea un original diálogo entre un asno y su sombra durante un incendio, utilizando textos clásicos para analizar la relación histórica entre humanos y animales.

El veterano actor madrileño, conocido por sus trabajos en teatro clásico y series como "Hospital Central", da vida a este peculiar personaje que recorre desde las fábulas de Esopo hasta las parábolas bíblicas. La función forma parte de la temporada estable de teatro que mantiene activo el coso ilicitano.

Carlos Hipólito / Europa Press

Música electrónica con raíces jazzísticas

El viernes 21 de febrero (21:00 h) el centro L'Escorxador acoge al icono del trip hop Jay-Jay Johanson, en su única parada alicantina. El artista sueco, pionero en fusionar jazz vocal con bases electrónicas desde su debut en 1996 con "Whiskey", repasará temas como "So Tell the Girl That I Am Back in Town" y "Believe In Us".

Este concierto refuerza la apuesta del espacio cultural por programar propuestas musicales alternativas. El llamado "crooner digital" mantiene su estética característica de bajo profundo y sintetizadores analógicos, ahora actualizada con influencias de la escena techno berlinesa.

Humor y pop completan el fin de semana

David Domínguez presenta su monólogo "El raro de los 90" el sábado 22 con doble función (18:00 y 20:00 h) en La Llotja. El cómico alicantino ofrece una mirada gamberra a la década de los videoclubes y las primeras consolas, mezclando anécdotas personales con crítica social en clave de humor.

El domingo 23 de febrero (19 h) cierra la programación Marina Reche con su gira "Lo he dado todo", donde la cantante ilicitana explora nuevas sonoridades electropop. El recinto L'Escorxador albergará esta actuación que combina temas inéditos con versiones acústicas de sus éxitos más virales.