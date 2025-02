Promesas contra el hedor de la planta de basuras de Elche, pero los vecinos desconfían

Reunión a tres bandas este martes en Elche entre representantes del Ayuntamiento, del Consorcio de Basuras del Baix Vinalopó, organismo dependiente de la Diputación de Alicante, y de los vecinos afectados por los malos olores los cuales, desde el verano pasado, viene generando, de manera intermitente, la planta de tratamiento de residuos urbanos ubicada en la sierra de Els Cremats. Mientras el alcalde de Elche, Pablo Ruz, calificaba la reunión de «provechosa», los afectados desconfían de que las medidas anunciadas para mitigar los olores vayan a ser plenamente satisfactorias, al menos a corto plazo.

El Ayuntamiento de Elche era el primero en salir a anunciar una serie de medidas para intentar acabar con los malos olores, un problema que se repitió hace muchos años, que últimamente ha vuelto a reavivarse y que afecta a los vecinos de unas ocho pedanías y urbanizaciones cercanas. Entre las soluciones propuestas desde las administraciones destacan el sellado de la balsa de lixiviados, la monitorización de los olores y la plantación de arbolado en la zona, según se indicaba en una nota de prensa municipal.

Y es que el alcalde de Elche, Pablo Ruz, acompañado por la presidenta del Consorcio de Basuras del Baix Vinalopó, diputada provincial de Medio Ambiente y alcaldesa de Biar, Magdalena Martínez, el concejal de Pedanías, Raúl Sempere, el concejal de Servicios Públicos, Claudio Guilabert y la presidenta del Distrito Norte, Irene Ruiz, así como de alcaldes pedáneos, recibía a portavoces de los vecinos afectados, entre ellos Virgilio López, de Altabix, y Ana Molina, de la asociación de vecinos de Santa Anna.

"Confianza y certidumbre"

El alcalde calificaba el encuentro de «provechoso» y expresaba su compromiso de implementar las medidas anteriormente citadas con el objetivo de generar «confianza y certidumbre entre los vecinos». Según se explicó desde el Ayuntamiento, la lixiviación es una de las principales causas de los olores persistentes en la planta, por lo que la prioridad será la finalización del sellado de la balsa de lixiviados.

Reunión entre afectados y administraciones, este martes / Información

Los lixiviados son sustancias líquidas que circulan entre los residuos que se encuentran principalmente en los vertederos. Su aspecto suele ser bastante desagradable, de color negro o amarillo. Se trata de una sustancia líquida, densa y que produce muy mal olor.

Además, en paralelo, se prevé la implantación de filtros en algunas de las naves donde se procesan los residuos, con el fin de reducir la emisión de olores.

Ruz aseguraba también que el Ayuntamiento espera que estas iniciativas den los frutos esperados y mejoren la calidad de vida de los residentes, precisamente algo con los que los vecinos no están muy convencidos.

A juicio de Virgilio López, el Consistorio ha reconocido que el principal problema técnico es la balsa de lixiviados, la cual la están vaciando para sellarla bien a continuación.

Mas fondos

Pero para los afectados, lo que es necesario es «inversión e inversión». De hecho, exponen que hay otros problemas que se deben solucionar, como que toda la nave de compostaje esté cerrada «y no con puertas y ventanas abiertas» por donde se filtran parte de los malos olores; o el hecho de que haya una cita transportadora que pasa «a cielo abierto» basuras a la zona de compostaje.

Los afectados, que pudieron reunirse con las autoridades aproximadamente durante una hora, exigen también un verdaderos sistemas de monitorización, sensores de gases dispuestos en distintos lugares para que se puedan comprobar diferentes parámetros en tiempo real a través de internet. «Eso sí sería generar confianza a los vecinos», agrega el representante.

En este punto, las autoridades habrían trasladado a los afectados que se les facilitarían datos de los análisis que se lleven a cabo mes a mes.

"De tranquilos nada"

«De tranquilos nada», añadía Virgilio López al finalizar el encuentro, sobre todo porque considera que si no hay nada que ocultar y que todo está bien no entienden por qué no hay más transparencia, sobre todo con una auditoría privada que en su día se les dijo que se les facilitaría y que ahora el consorcio traslada que deben solicitarlo formalmente y además solo para ver el documento, nada de obtener copias.

Para los representantes vecinales, los cargos públicos solo han tratado algunos aspectos problemáticos de la planta, pero no otras cuestiones críticas que, en opinión de algunos vecinos de Santa Ana, La Galia, Bonavista, Ferriol, Saladas, Vallongas, Jubalcoy y Altabix, sí son importante porque están afectando a su salud. Los vecinos aseguran seguir enfadados, pero dejarán un margen de tiempo para ver si hay cambios a corto plazo.

Suscríbete para seguir leyendo