Elche incumplió en 3,5 millones de euros el objetivo de estabilidad presupuestaria para 2024

El Ayuntamiento de Elche cerró 2024 con un incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la regla del gasto que ascendió a 3,5 millones de euros, según refleja el cuarto y último informe trimestral del pasado año. El concienzudo documento que emiten los servicios económicos municipales recuerda además que la deuda municipal asciende a 25,2 millones de euros. De ellos, 24,3 millones de euros son préstamos con las entidades bancarias y 950.000 euros arrendamientos financieros, como por ejemplo el leasing por el alquiler de los coches de la Policía Local.

Desde hace 13 años y a raíz de la última gran crisis, se promulgó por un gobierno que dirigía Mariano Rajoy una ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que vigila de cerca los desvíos presupuestarios para evitar que las administraciones locales terminen endeudadas. De ahí que al Ministerio de Hacienda cada tres meses se le tenga que decir con detalle cómo están sus cuentas. La estabilidad presupuestaria mide los desequilibrios o endeudamientos y la regla del gasto es un instrumento de disciplina presupuestaria que trata de garantizar las cuentas públicas a medio plazo.

El PP y Vox, votando los presupuestos 2025 para Elche / Matías Segarra

Según el documento del propio Ayuntamiento se incumplen ambas. El edil de Hacienda, Francisco Soler siempre ha dado poca importancia a estos informes asegurando que se trata de una foto fija, un momento dado en el que se toma una referencia. Nada más.

Préstamo y remanentes

Esa cuantía que reconoce el Ayuntamiento de Elche en sus informes económicos es pequeña si se tiene en cuenta que el equipo de gobierno (PP y Vox) dispuso de un presupuesto el pasado año de 266 millones de euros al que sumó un préstamo de 14,3 millones de euros y los 27,5 millones de euros de los remanentes de Tesorería (dinero sin gastar) del año anterior. A pesar de todo, gastó más que ingresó. El PSOE, a través de la edil Patricia Macià, lleva advirtiendo pleno tras pleno al equipo de gobierno de la existencia de estos informes y de que no se puede cerrar un año en «números rojos» porque el Ministerio de Hacienda, que es el organismo que supervisa si se cumple o no el objetivo de estabilidad presupuestaria, puede obligar al Ayuntamiento a apretarse el cinturón, lo que comprometería incluso la petición de un nuevo préstamo para este ejercicio, algo que no descarta el equipo de gobierno para seguir adelante con sus políticas inversoras en las calles y para la ejecución de grandes proyectos.

Dinero este que por su elevado montante es imposible que salga exclusivamente del presupuesto municipal y de las ayudas europeas o de otras administraciones. En marzo está previsto que el equipo de gobierno (PP y Vox) rinda cuentas públicas del cierre de 2024 porque habrá algún ingreso o gasto computable a ese ejercicio que aún puede que no se haya incluido en el informe que ya tiene en su poder el Ministerio.

Ministerio

El Ayuntamiento incrementó el pasado año el gasto computable en un 4,15 % con respecto a 2023 (año que hasta mayo dependió de un gobierno de PSOE-Compromís, que era el que había aprobado el presupuesto de ese año (231 millones de euros). Aumentó en un 8 % el pasado año (35 millones de euros) a los que sumó esos 41,8 millones procedentes de un préstamo y de los «ahorros» municipales, como a los socialistas les gusta denominar, no gastados en el año anterior. Es decir, Ruz en su primer año de gobierno completo dispuso de 76 millones más que Carlos González en su último ejercicio presupuestario.

Patricia Macià (PSOE) / INFORMACIÓN

Plan económico

La mayor parte de ese desfase de 3,5 millones procede de la diferencia entre los ingresos y gastos no financieros, que fue de 3.392.360,46. A ello se suma 143.781,73 euros de VisitElche y se resta un superávit de Espais Verds que asciende a 33.254,78 euros. Bajo este resultado enviado al Ministerio de Hacienda, el área económica del Ayuntamiento incluye la leyenda «con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012 la corporación local no cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria». Esa ley es la que Mariano Rajoy puso en marcha para controlar a los ayuntamientos que gastaran por encima de sus ingresos. «¿Tiene la Corporación Local un Plan Económico Financiero vigente en 2024?», se pregunta en el mismo documento del Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento de Elche. Y este responde «no».

