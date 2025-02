La elección de decano del Colegio de Procuradores de Elche queda desierta

La elección a decano del Colegio de Procuradores de Elche ha quedado desierta y ahora el Consejo Valenciano tendrá que designar una terna de profesionales por insaculación para que estos convoquen unas nuevas elecciones. El pasado viernes se cerró el plazo de presentación de candidatos sin un solo interesado en sustituir a Ginés Juan al frente de un colectivo que forman unos 80 profesionales del Derecho en estos momentos.

Ginés Juan llevaba 14 años al frente del colegio y le quedaban dos más, pero la salida de su junta de dos compañeros por motivos personales y la rigidez de los estatutos es lo que ha desembocado en una nueva convocatoria electoral. La junta de gobierno estaba integrada, junto a Ginés Juan Vicedo, por Isabel Soriano Román como vicedecana; María Teresa Vidal Coves, como secretaria; Noelia Gómez Nortes, como tesorera; Juan Carlos Mollá Carrazoni como vicesecretario: y Verónica Arjona Peral como vocal.

Pocos decanos desde 1978

Los procuradores tiene una incidencia muy importante en el devenir de todos los procedimientos judiciales, pues representan a los ciudadanos. Ginés Juan esperaba que alguien le quisiera dar el relevo, aunque es esta una institución que ha conocido muy pocos decanos desde que se fundara en 1978 por José Ramón Aleo. Solo ha tenido tres más, Emigdio Tormo, quien asumió el cargo en 1988 y hasta 1999; Lorenzo Christian Ruiz, quien lo sustituyó hasta 2011; y Ginés Juan, que ha dejado ahora el cargo. Lo lógico habría sido que un compañero con experiencia en la junta lo sustituyera, pero no ha sido el caso. Ginés Juan espera que alguien se eche adelante ahora, lo que tendrá que hacer con una junta de gobierno y en una candidatura integrada. De no ser así, incluso, no descarta la posibilidad de volver a presentarse, aunque no es su intención.

El decano del Colegio de Procuradores de Elche, Ginés Juan / ICPE

Asesoría

El decano destacó el hecho de que en estos últimos años se ha reducido bastante los gastos de colegiación y la externalización de la gestión económica del mismo a través de una asesoría externa que se encarga de ello, todo lo cual ha reducido el trabajo para los propios miembros de la junta. Ginés Juan tiene ahora que esperar a que, tras ser notificado al Colegio Valenciano el vacío de poder, este designe a los tres procuradores ilicitanos que tienen que dirigir el nuevo proceso electoral para que a partir de abril, si todo va bien, el colegio complete un equipo de trabajo que vuelva a gestionar al colectivo en su día a día.

