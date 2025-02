El PSOE denuncia la desatención telefónica en Servicios Sociales de Elche

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Elche ha alertado este martes sobre el déficit de telefonistas en Servicios Sociales, lo que a su juicio está causando una desatención hacia los ciudadanos de colectivos, precisamente, más vulnerable que buscan información principalmente sobre los trámites de dependencia o cómo solicitar una ayuda de emergencia social.

Fue el concejal Mariano Valera, quien estuvo al frente de esta área el pasado mandato, como un gobierno progresista, el que recogió las quejas de los usuarios por este mal funcionamiento, algo que aseguró viene sucediendo desde hace varios meses.

«Inaceptable»

La solución en su opinión es bien fácil, reforzar la plantilla con más persona que atiendan las llamadas sin tener que saturar al resto de trabajadores ni obligar a los ciudadanos a trasladarse cuando se trata de solicitudes que fácilmente se podrían resolver con una simple solución telefónica.

Esta no es la primera vez que Mariano Valera alerta sobre esta situación, pero viendo que no se resuelve ha incidido de nuevo en ella. «Quienes más lo necesitan se encuentran con un teléfono que no responde Es inaceptable que una persona con una necesidad urgente pase horas llamando sin obtener respuesta. Estamos hablando de personas que necesitan ayuda para la dependencia, para una emergencia económica, para lo más básico».

Fue en septiembre, a la vuelta de las vacaciones del verano, cuando el socialista pidió esta mejora porque habían tenido numerosas quejas por parte de los usuarios. «Existen centros sociales que tienen entre una y dos personas para llevar a cabo todas las tareas, lo que hace que haya un atasco tremendo e imposibilita que los trabajadores hagan bien su trabajo y al mismo tiempo, que las y los usuarios sean atendidos. Un desastre».

Centro Polivalente de Carrús, en Elche / INFORMACIÓN

Adiós al WhatsApp

Por ello, Valera recomienda a los responsables de Acción Social que es momento «de centrarse en las necesidades reales de la población y dejar de lado otras prioridades que no afectan al bienestar de nuestros vecinos y vecinas».

Mariano Valera recordó que este equipo de gobierno (PP y Vox) decidió «eliminar el servicio de WhatsApp que existía y se recurrió a un servicio telefónico, con funcionarios de otros departamentos, mermando así el personal». El socialista reclamó soluciones después de que a comienzos de año también hubiera un problema con buena parte de los trabajadores contratados del servicio, que fueron dados de baja hasta que el nuevo contrato de la Generalitat Valenciana que les da cobertura se hubiera firmado, lo que hizo que durante días el servicio quedara prácticamente suspendido en varios centros sociales.