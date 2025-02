El PSOE reprocha al alcalde de Elche su «ansia y afán» por gastar y el PP contesta que la situación económica es "excelente"

El incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de Elche en 2024, que cerró con un déficit de 3,5 millones de euros, llevó este miércoles al PSOE a alertar una vez más «con preocupación» sobre el gasto que Ruz hace del dinero público, que le ha llevado a cerrar 2024 con números rojos. Fue la concejala Patricia Maciá quien acusó a primera hora de la mañana al regidor de tener un «afán y ansia a la hora de gastar, no solo gasta más de 4 millones en facturas irregulares, endeuda a este ayuntamiento y ha cerrado el cuarto trimestre del año con más gastos que ingresos». La edil dijo que espera que en la liquidación del presupuesto se equilibre este déficit «porque si no, va a tener que ir a un Plan Económico Financiero».

Macià está siendo muy crítica todo este mandato con la gestión económica de Ruz, del que dijo que «parece que tiene agujeros en las manos”. Señaló que los últimos datos que el Ayuntamiento ha enviado al Ministerio de Hacienda, «revelan y lo dejan literalmente claro que el equipo de gobierno, con su mala gestión del dinero, ha incumplido dos objetivos marcados en la ley de Estabilidad Presupuestaria y máxime con las reglas fiscales activas: la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto».

Patricia Macià (PSOE) / INFORMACIÓN

«Las reglas fiscales están ya activas y si la liquidación del presupuesto no arroja un resultado de equilibrio presupuestario, lo veremos ahora en marzo, este Ayuntamiento deberá hacer un Plan Económico Financiero para 2025 y 2026». La edil añadió que la intervención ha alertado al alcalde de esta situación, «pero al señor Ruz le da igual gastárselo todo y mal».

Contestación

El PP contestó horas más tarde a estas declaraciones a través del portavoz Claudio Guilabert, «la situación económica de este Ayuntamiento es excelente. La señora Macià fue la concejala del puño cerrado y no entendemos que venga a criticar que este gobierno de PP y Vox venga a mejorar la calidad de vida de los ilicitanos. Hacemos lo que ellos fueron incapaces de hacer en ocho años. No se atrevieron a arreglar calles y parques infantiles o poner en marcha el presupuesto más social de la historia de Elche».

Claudio Guilabert (PP), en un acto junto a Pablo Ruz / Áxel Álvarez

El portavoz popular asegura que el PSOE les quiere "embarrar, no se da cuenta el partido socialista de que este municipio está avanzando y sacándolo del letargo".

"Afán y ansia por gastar, a veces, sin necesidad

Patricia Macià añadió que "el afán y el ansia que tiene el señor Ruz por gastar incluso lo que no dispone, tiene consecuencias que no se pueden pasar por alto como incumplir la ley y tener que hacer ajustes, es decir, recortes. El equilibrio es básico en esto: invertir, pero mirando el dinero, gastando, pero con cabeza”.

Maciá ha manifestado que se hacen gastos de cuestiones superficiales y que no son necesarias “pero en cambio el alcalde nos ha rechazado en varias ocasiones la petición de ayudas municipales al alquiler no solo para personas vulnerables o los bonos escolares para el inicio de curso o simplemente una partida para adquisición de artículos de la tercera edad que muchas personas mayores nos han trasladado”. En cambio, las flores para el centro, el cambio de farolas, el gasto en lo divino, desayunos y meriendas “para eso no hay límite”.