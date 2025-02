"¡Hartos!", ante el tercer cierre del aparcamiento de Candalix en Elche en 15 días

Esta vez es un cierre parcial. De la mitad, más o menos, del recinto, el parking municipal de Candalix. Pero es la tercera en febrero, la tercera en 15 días y afectando a los días de laboro. "Es que eso es lo peor. Que entre semana y a estas horas ya no tengamos para aparcar, con lo imposible que está el centro de Elche", explica Carmen López. Son las 9.15 de este miércoles. "Suele ser un buen momento para aparcar pero como se han comido la mitad de las plazas no sé bien para qué...pues eso, un día más a estar una hora dando vueltas o nos toca irnos al campus para aparcar", reconoce. Carmen trabaja en una tienda cercana a la Glorieta. "Desde la universidad son 20 minutos andando. Desde aquí son 10. Me voy que llego tarde...", concluye.

Los tres últimos cierres

Febrero. Día 4. Cerrado, prácticamente entero, desde las 7 de la mañana. Iba a ser el Mig Any de los Moros y Cristianos y había que instalar una inmensa carpa. El cierre se prolongó hasta el 10 de febrero a las 14 horas. Casi una semana sin el recurso.

Febrero. Día 15. Cierre total de 24 horas, desde las tres de la tarde del sábado a la misma hora del domingo. Razón: Vuelta ciclista. En concreto, Open Internacional de BMX con algunos de los mejores corredores del mundo.

Una señal anuncia el cierre del pasado sábado y domingo por un evento deportivo en el parking de Candalix de Elche / INFORMACIÓN

Febrero. Día 19. Junto al día 20, desde las 8 a las 15 horas, cierre parcial. Motivo: Congreso Mariológico. El espacio va a ser ocupado por autobuses.

Reacciones de usuarios: contra los cierres y los "gorrillas"

¿Es usted usuario habitual? "Cuando se puede. No creas que es siempre, pero a los alumnos nos viene de lujo poder aparcar aquí porque siempre vamos con prisa. Hoy está complicándose mucho la cosa. Y otra cosa que la complica es que casi siempre hay gorrillas que te exigen una propina. La Policía Local debería evitar esta imagen que damos de la ciudad en un sitio tan céntrico", apunta un joven que estudia en la Universidad a Distancia de Elche (Uned). Además, "me parece muy mal que acoten una zona durante un horario que no es real simplemente por curarse en salud. Esta mañana se puede ver que no necesitaban tantas horas de aparcamiento", especifica sobre las 11 horas cuando efectivamente el recinto está señalizado como prohibido desde las 8 y sigue sin haber ni un vehículo del congreso.

"Los gorrillas están siempre ahí, aunque no haya eventos. A veces da hasta miedo aparcar, y si no les das dinero, te arriesgas a que te hagan algo al coche", asegura una señora que se introduce en la conversación. Y el señor que la acompaña apostilla: "Nos quitan el único sitio donde podemos aparcar sin gastar dinero y encima, cuando está abierto, los gorrillas te exigen que les pagues como si fuera suyo".

Señal de advertencia colocada este miércoles en el parking de Candalix de Elche / INFORMACIÓN

Para Jorge Martínez, empleado en una empresa del centro, "es para estar hartos". Suele madrugar y suele tener suerte en este enclave, pero a veces acaba "en el aparcamiento del Huerto del Monjo". Para él es un suplicio "cada vez que hay un evento y te cierran parte o todo el parking de Candalix. Nos quedamos sin sitio para aparcar y nos tenemos que poner a dar vueltas. A veces de tres cuartos de hora. Es desesperante".

Futuro próximo que pocos conocen

Al margen de los cierres parciales o totales, pero todos circunstanciales, hay pocos usuarios que conocen la realidad próxima. Aunque no hay fecha de inicio, el Ayuntamiento de Elche anunciaba hace casi un año que en el solar de Candalix irá el nuevo Conservatorio de Música de Elche.

"Lo que nos faltaba. Ahora ya nos tocará aparcar en algún solar cerca de la autovía", potestaba el estudiante al conocer la noticia.

