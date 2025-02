Las mociones dividen más a los dos bloques en el pleno de Elche

«A la política, y lo hemos dicho mil veces, se tiene que venir llorado de casa», con esta frase el alcalde de Elche, Pablo Ruz, puso este viernes el epitafio a cuatro horas de otro pleno que destiló rencor, sed de venganza e incluso diría que algo de odio guardado celosamente largo tiempo en la recámara, pero poco de consenso. Probablemente, el regidor, antes de decir esa frase, se acordó de sí mismo, cuando estaba en la oposición y se la decían a él y a los suyos, algo que aseguró también le ha pasado en este mandato y puso como ejemplo a José Navarro, el concejal que dimitió días después de negar un affaire sexual en una iglesia en los preparativos de Semana Santa. Su alter ego era el concejal Mariano Valera (PSOE), quien en un ruego le acababa de pedir que en sus intervenciones separara su vida privada de la pública, que es la que representa para su partido. Lo hizo después de que el regidor se hubiera referido a la extrañeza que le había producido el que un católico defendiera el derecho al aborto dando el apoyo de su grupo a una moción de Compromís.

Pablo Ruz / Matías Segarra

Lejos de ponerse en la piel de Valera, a quien se le vio muy afectado y enfadado y, quién sabe si porque el obispo le esperaba para inaugurar el Congreso Mariológico, que blinda la ciudad de policías y miembros de la Iglesia durante tres días. Lo hizo acusando a la oposición de haber hecho lo mismo con él y sus ediles durante años, dando a entender que todo vale. Con ello, Ruz volvió a marcar distancias con la oposición y cercanía con sus socios de Vox. El PP solo votó lejos de Vox para apoyar a la oposición ante la reivindicación del 8M después de que se rechazara por esta una declaración institucional de Vox en favor del auténtico feminismo y en contra de la ley del «sí es sí».

Aborto

Fue la moción de Compromís sobre el derecho al aborto y el hecho que 504 ilicitanas no hayan podido ejercerlo en los dos hospitales públicos, lo que confrontó más a los dos bloques. Esther Díez puso blanco sobre negro sobre una realidad y lo hizo estando embarazada de 36 semanas y en su último pleno antes de volver a ser madre. «Es vergonzoso que tengamos que escuchar esta apología del asesinato de niños inocentes», le contestó Aurora Rodil, acusando a médicos de «lucrarse haciendo abortos. Asesinos con diplomas. Los nuevos Herodes». Fue Valera el que defendió el derecho a decidir y la necesidad de mejor asesoramiento y ayuda a la mujer, abogando por más educación sexual. No prosperó la iniciativa.

Mariano Valera, edil del PSOE / Matías Segarra

En otra moción, el PSOE preguntó sobre el Palacio de Congresos y sus retrasos y el edil Francisco Soler hizo un anuncio: «antes de concluir el año debe estar en marcha». Díez le contestó a la fecha con un reproche, «Alicante nos ha adelantado», negando que la ampliación en parcelas sea gratuita, «no nos cuente milongas» y añadió que cada vez que los socialistas salen en público con este asunto el PP contesta,«va a rebufo», dijo.

Jornada laboral

La moción más confusa fue la del recorte de la jornada laboral, que llevó Compromís, porque el argumento para no aceptarla por Vox fue suponía «otro golpe a la economía de nuestro país» cuando precisamente el Ayuntamiento de Elche lo ha ejecutado, y no a 37,5 horas, como plantea Sumar, sino a 35 horas. Hasta el propio concejal de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro, dijo que no era factible porque España ha perdido 9 puntos de competitividad en tres años. La moción tampoco salió.

El PP defendió ayer instar al Gobierno a apoyar la propuesta de ley de Feijóo que en 24 horas sacaría a los ocupas de cualquier inmueble. No habían pasado 30 segundos cuando el concejal Claudio Guilabert (PP) sacó a relucir el nombre de Pedro Sánchez con una acusación, que también haría suya más tarde Vox: «se protege más al delincuente que al propietario legítimo». El edil también encontró tiempo en su discurso para afear al portavoz del PSOE por anteriores plenos instándole a apoyarle para «recuperar su dignidad. Diga si está a favor del ocupa o del propietario», le conminó. Esther Díez dijo que al gobierno le costaba menos hablar de un «problema menor» que del drama del acceso a la vivienda de los jóvenes, reprochando la negativa de PP y Vox a apoyar las propuestas de ayudas que tanto Compromís como PSOE han llevado a pleno. «Están en contra de aplicar la regulación de precios porque están con los especuladores», le dijo a los populares, al tiempo que recordó que en Elche hay mil pisos vacíos.

Juan de Dios Navarro, en el pleno de Elche hoy / Matías Segarra

Samuel Ruiz acusó a la «extrema izquierda» de «tolerancia y complicidad. Blanquea la izquierda a los delincuentes, traslada a la población que compensa más incumplir delitos que vivir de forma honrada», añadió. Dijo que hace solo cinco meses su formación había llevado una moción parecida a la del PP y "más completa.

Héctor Díez, PSOE / Matías Segarra

El PSOE insistió también en la falta de vivienda y le preguntó al PP qué había hecho por acabar con el problema. Y le contestó Guilabert con esta perla:«no paran de violar y ultrajar la propiedad privada. Por ahí no pasamos. Tanto PP como Vox estamos unidos». En las réplicas, el portavoz socialista le reprochó que llevara este asunto a pleno cuando al alcalde, «le es más fácil aprobarlo en junta de gobierno que pedirse a sí mismo montar una oficina contra las ocupaciones ilegales».

Zasca

Para rematar este asunto, Samuel Ruiz le dio otro inesperado zasca al PP:«somos ejemplo nacional, haga el favor señor Guilabert y explique a Feijóo cómo se hacen las cosas», y, a continuación, añadió haciendo un extraño símil con la Teoría de la Relatividad, que el PP se ha curvado hacia Sánchez al aprobar el decreto ómnibus, «le han hecho un masaje al PSOE de Sánchez y saben que con sus votos han hecho que los españoles paguen con sus impuestos el alquiler de los ocupas».

