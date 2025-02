Munilla sobre el Papa: "Es inverosímil pensar que el Santo Padre esté ocultando alguna enfermedad grave"

El obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, se encuentra hoy en Elche donde ha inaugurado el Congreso Mariológico y de Primer Anuncio que se desarrollará durante el fin de semana. El máximo cargo eclesial de la provincia atendía a INFORMACIÓN minutos antes del acto de apertura y, preguntado por el estado de salud del Papa Francisco, aseguraba que confía en una pronta recuperación de su enfermedad.

Dos horas y cuarto de debate

Monseñor Munilla reconocía carecer "de hilo directo para tener noticias concretas; más bien vivo de las noticias que los medios de comunicación ofrecéis, pero puedo decir que estuvimos hace tres semanas con él, con todos los seminaristas visitándole y pasamos dos horas y cuarto hablando con él. Me quedé perplejo de que pudiésemos estar tanto tiempo en una tertulia en la que los jóvenes le realizaron todas las preguntas que quisieron hacerle". Tantas horas de debate reflejan evidentemente que el Papa estaba entonces en un buen estado de forma. "Y le vi bien, con lo cual yo me resisto a creer que él tenga una enfermedad grave. Si no no hubiese sido posible que hace sólo tres semanas hubiese han tenido ese momento, ¿no?".

El obispo de Orihuela-Alicante besa la mano del Santo Padre en una imagen reciente / INFORMACIÓN

Contra la rumorología

El obispo expresaba a este periódico que "entiendo que Su Santidad siempre ha estado delicado de los bronquios, que puede ser, digamos, un momento difícil y que haya habido algún tipo de infección, pero como sé que existen rumorologías y cosas quiero decir que me parece que no es verosímil pensar que el Santo Padre esté ocultando ningún tipo de enfermedad grave, porque a los hechos me remito por el cómo hemos podido estar con él o cómo incluso él ha estado programando viajes. Estas cosas no son compatibles con un estado de salud grave".