La Patrona de Elche vuelve a las calles en el arranque del Congreso Mariológico

El Congreso Mariológico y de Primer Anuncio de Elche abría este viernes sus puertas con los discursos del rector de Santa María, Vicente Martínez, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, y el obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla. El encuentro, que se prolongará hasta el domingo por la tarde, arranca marcado por la salud del papa Francisco, ingresado en el hospital Gemelli de Roma. El propio párroco ilicitano cerraba su intervención inaugural con un rezo por Su Santidad: «Ofrecemos este congreso a la Virgen de la Asunción por la pronta recuperación del Santo Padre», remarcaba el sacerdote.

Traslado de la imagen en el arca hasta el carro con bueyes, que retrasó su salida cerca de media hora / Matías Segarra

Antes del acto, INFORMACIÓN habló con el obispo sobre la salud de Francisco. Monseñor Munilla reconocía carecer «de hilo directo para tener noticias concretas, pero puedo decir que estuvimos hace tres semanas con los seminaristas visitando a Su Santidad y pasamos dos horas y cuarto hablando con él. Me quedé perplejo de que pudiésemos estar tanto tiempo. Y le vi bien, con lo cual yo me resisto a creer que él tenga una enfermedad grave. Si no no hubiese sido posible que hace sólo tres semanas hubiera tenido ese momento, ¿no?».

Traslado esta noche de la imagen / Matías Segarra

Momento difícil

El obispo trasladaba entender «que el Papa siempre ha estado delicado de los bronquios, que puede ser, digamos, un momento difícil y que haya habido algún tipo de infección, pero como sé que existen rumorologías y cosas quiero decir que me parece que no es verosímil pensar que el Santo Padre esté ocultando ningún tipo de enfermedad grave, porque a los hechos me remito por el cómo hemos podido estar con él o cómo incluso él ha estado programando viajes. Estas cosas no son compatibles con un estado de salud grave».

El nuncio y el obispo, en la iglesia de San Juan / Matías Segarra

Al margen del asunto de salud, Munilla exponía en la ponencia inaugural del evento que «es un congreso que está a medio camino entre descubrir nuestras raíces históricas y al mismo tiempo también el estar pensando en el futuro. Es un encuentro que busca la tradición y es consciente de que tenemos que ser creativos e innovar para dar a conocer la Palabra de Dios. Son dos cosas. Una hace referencia a nuestras raíces, al Misteri, a la historia, a la tradición..., mientras el primer anuncio hace referencia a que estamos en un mundo nuevo al que hay que llegarle de otra forma que tenemos que descubrir, porque nuestros conductos tradicionales de presentar el Evangelio posiblemente ya han dado de sí lo que tenían que dar. Sin desligarnos de nuestra tradición, fundados en ella, estamos llamados a buscar caminos para un nuevo anuncio».

Una imagen del templo de San Juan / Matías Segarra

Sentido religioso

Junto al sentido religioso del evento hay otro turístico, el que destacaba Ruz en su discurso: «Se han registrado 2.670 personas, una cifra récord, ya que nunca antes la ciudad había acogido un evento con tantísimas inscripciones y esto es algo muy bueno para Elche, una inversión que hacemos como gobierno para que la ciudad brille». Y para mantener la seguridad en todo momento, máxime tras la amenaza de presuntos terroristas islámicos, el entorno del centro de congresos estaba ayer «blindado» por la Policía. Agentes nacionales y locales custodiaban el recinto.

Francesc Cantó / Matías Segarra

Los rezos por el Papa continuaban por la tarde, con la apertura diocesana del Congreso a cargo del nuncio de Su Santidad en España, Bernardito Cleopas Auza, y sobre todo durante la romería extraordinaria de la Venida de la Virgen de la Asunción, Patrona de Elche, que partía con una gran respuesta de fieles desde la parroquia de San Juan hacia Santa María, donde después actuaban la Capella del Misteri y Kairós.