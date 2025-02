Elche asume el cierre de 2024 en números rojos y está dispuesto a un plan de ajuste

Nadie se compra un coche o una vivienda sin solicitar un préstamo porque endeudarse permite progresar. Con este argumento, Francisco Soler, concejal de Hacienda, Urbanismo y Estrategia Municipal del Ayuntamiento de Elche defendió en el pleno ordinario de este viernes (aunque habitualmente se desarrollan los lunes) el cierre económico del ejercicio 2024 con un déficit de 3,5 millones de euros en las arcas municipales, según el informe provisional que el departamento económico ha enviado al Ministerio de Hacienda y que aboca al municipio a un plan de ajuste durante dos años, según aseveró la concejala socialista, Patricia Macià, en los cuales no se podrá echar mano de los remanentes de Tesorería, que fueron un maná el pasado año para el equipo de gobierno (PP y Vox) de 27,5 millones de euros. Vox no utilizó la palabra en estos dos puntos del orden del día que versaban sobre las cuentas municipales del pasado ejercicio.

Soler fue claro en su argumentario restando importancia a que exista un descuadre en las cuentas de ingresos y gastos al concluir el año porque el objetivo, dijo, es que las promesas del alcalde, Pablo Ruz, se ejecuten. «Efectivamente -le dijo a Patricia Macià- nos pueden obligar (el Ministerio) a elaborar un documento económico financiero en el que estamos trabajando, pero eso es gestionar. Lo que se está gestionando se ve en la calle, no existe un endeudamiento excesivo y se garantiza que los principales proyectos que el señor Ruz dijo que se iban a hacer, se hagan».

Soler: "El endeudamiento no es excesivo"

En la sesión se vio que la forma de gestionar el dinero de los ilicitanos es muy distinta si se está a un lado u otro de la bancada. Para PP y Vox, lo importante son los resultados finales; para PSOE y Compromís, que lo gastado se ajuste a los ingresos. «Sería preferible -dijo Francisco Soler- no tener inestabilidad presupuestaria, pero no tenemos más salida que ayudarnos de la financiación externa y echar mano de los ahorros para que los ciudadanos disfruten de obras nuevas que hasta ahora no tenían», refiriéndose a los anteriores dos gobiernos de Carlos González, pero sin citarlo.

«El endeudamiento del Ayuntamiento no es excesivo, estamos en la ratio de otros municipios y dentro de lo que permite la ley». Añadió que los cierre de inversión del pasado ejercicio son positivos, en relación con los dos anteriores, en aspectos como el total ejecutado, que fue del 39 % y el adjudicado pero no concluido, que asciende al 70 %. Las cifras del último año de PSOE y Compromís (2022) fueron del 28 y del 34 %, respectivamente; y el de cambio de Alcaldía (2023), de 58 y 43 %.

Compromís: "No es un dato congruente"

Esos 3,5 millones de números rojos del pasado ejercicio y «enarbolar la eficiencia económica» no son un dato congruente, dijo la portavoz de Compromís, Esther Díez. La edil recordó el aumento del recibo del agua, en un 9 % y de la tasa de basura, en 80 euros. «Gastan más en asesores, un millón de euros, y endeudan a este Ayuntamiento después de cargarse en cuatro meses los remanentes, incumplen la estabilidad. La deuda ha aumentado de 14 a 25 millones de euros. Nos preocupa que gasten más, pero no aborden problemas como la vivienda. Se ha gastado (refiriéndose al alcalde) más en la reparación de la fuente (de la Ciudad Deportiva) que en vivienda social, que destina 50.000 euros para 2025 y vinculados a la venta de terrenos».

PSOE: "Esto es pan y circo"

«Van con el agua al cuello», le dijo la socialista Patricia Macià. La edil le recordó a Soler que «las reglas fiscales están activas desde hace un año, lo saben e incumplen la estabilidad y la regla del gasto a pesar del ingente dinero que les dejamos».

La edil le reprocho que desoigan los informes de la propia Intervención, «se gastan lo que no tienen para tener likes a costa de pagar su promoción de videos en redes sociales, se gastaron 12.000 euros en 2024. Nos venden pérgolas como si fuera la primera vez que se ponen en Elche. Su forma de gestionar el dinero tiene consecuencias, las cuentas irán al pleno de marzo, esperemos que los números (de 2024) cambien o irán abocados a un plan financiero. Pagan decenas de miles de euros en horas extra, ¿es necesario regar de 2 a 6 de la mañana? Se han gastado 5 millones en refuerzos y no hay ayudas a mayores. Esto es pan y circo».

PP: "Tenemos que hacer cosas, es el objetivo"

Soler en su segunda intervención hizo uso del socorrido y tú más, refiriéndose a que el PSOE se endeudó más que lo ha hecho el PP, «el endeudamiento que viene del 70 % es de ustedes, no es nuestro". También se refirió a un posible nuevo crédito: "Cuando acabemos este ejercicio, y si se hace uso de esa partida de 30 millones o menos, estaríamos en el 36 %. De no hacerlo correríamos el riesgo de no hacer nada en cuatro años. Tenemos que hacer cosas, ese es el objetivo. El Ayuntamiento no tiene problemas financieros y la mayoría de las cifras que nos llevan aquí vienen de ejercicios anteriores. En estos cuatro años, los ciudadanos van a tener proyectos terminados».

Macià le reprochó las cifras de la anterior gestión dando a entender que el edil del PP las había alterado, recordándole que en 2022 el PSOE cerró el ejercicio con un superávit de 9 millones de euros, «ustedes acaban en números rojos y les da lo mismo. Se gastan lo que tienen y no tienen. Han aprobado este mes 66 expedientes más de facturas irregulares que se suman a las más de 800 facturas y eso que han aumentado el personal en Contratación por no hablar de los distritos, que merecen un capítulo aparte. Son incoherentes, si se constata el incumplimiento de las leyes fiscales, eso significa recortes".

