Congreso Mariológico en Elche: debate entre la tradición y nuevas fórmulas de evangelización

Emplear el cine y el dibujo también para predicar la fe. Uno de los objetivos que tiene la segunda jornada del Congreso Mariológico, que desde este viernes se celebra en Elche, en el marco del Año Jubilar, es precisamente divulgar todas las formas que hay de evangelización y explorar nuevas fórmulas "para conectar con la cultura de nuestro tiempo".

Así lo relató el propio obispo de la diócesis Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, quien indicó este sábado a INFORMACIÓN que es necesario estar a medio camino entre la teología y la "pedagogía práctica", y llegar a las nuevas generaciones a través de mecanismos "más creativos".

La Capella y Escolanía del Misteri durante la misa este sábado durante el congreso mariológico / Matías Segarra

Talleres

Precisamente para conseguir este paso se han confeccionado varios talleres, en el meridiano del congreso organizado por la Diócesis, en los que participaron profesionales como el formador y escritor Siro López que habló de aquellos lugares que acogen, educan y evangelizan. Este autor es conocido por obras libros como 'Cara y Cruz' que él mismo presentó como una "pequeña contribución de frescura y esperanza" a una nueva teología "agotada en el esfuerzo de hacerse oír en medio de una muy extendida religiosidad acartonada".

Entre las salas del Centro de Congresos se han celebrado otras ponencias como la del director de cine Juan Manuel Cotelo que habló de la prioridad de la familia como "camino de fe y acogida". El cineasta ha dirigido películas como Tierra de María en la que se muestran testimonios de quienes aseguran haber experimentado una relación sobrenatural con la Virgen; La Última Cima, que narra la historia del sacerdote Pablo Domínguez, que falleció a los 42 años practicando su afición, el montañismo, o el documental El Mayor Regalo, que habla de la importancia del perdón.

Ilustraciones sobre la belleza de la fe cristiana

Está previsto que por la tarde se ofrezcan otras formaciones como la de la artista Pati Trigo (Patité), quien ha manifestado que su mayor ilusión al preparar sus ilustraciones es poder transmitir la belleza de la fe cristiana. Si bien, hay previsto incluso en el programa talleres como el Pep Borrell, odontólogo que ha escrito el libro Bailar en la cocina sobre los valores del matrimonio como una unión "para disfrutar y no para aguantar".

El Nuncio del Papa oficia la misa

La segunda jornada del congreso mariológico se abrió este sábado con una misa cantada en la basílica de Santa María, que rozó el lleno, y en la que participó la Escolanía y Capella del Misteri d'Elx. El Nuncio del Papa, Bernardito Cleopas Auza, abrió la eucaristía agradeciendo todas las oraciones dedicadas al Pontífice, teniendo en cuenta su delicado estado de salud ya que está hospitalizado desde hace días tras sufrir una neumonía.

El representante diplomático del Papa en España trasladó, minutos antes de firmar en el libro de honor del Ayuntamiento, que "estamos llamados a ser una iglesia en salida para ir hacia todos sin desconfianza y valentía apostólica".

"No hay que tener miedo a confesarse"

En plena celebración de la cátedra de San Pedro lamentó que estamos inmersos "en una sociedad en la que triunfa el relativismo y malas noticias , una sociedad con desaliento", con lo que incidió en que el Papa exhorta a ser una voz profética en la sociedad, "a no tener miedo a confesarse públicamente y a la fe, y no tener miedo implica valentía". En este sentido indició en que el Papa Francisco "nos invita a ser cristianos comprometidos, no espectadores, involucrados en la visión de la Iglesia, vivir de la esperanza aunque haya momentos en lo que todo parece oscuro".

María en el Misteri d'Elx

Al mediodía tuvo lugar una ponencia en el Gran Teatro a cargo del obispo ilicitano de Solsona, Francisco Conesa, quien desde 2024 preside la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe. En ella divulgó acerca de la relevancia que tiene la Virgen María en el Misteri d'Elx, declarado patrimonio de la Humanidad. Resaltó que María es la esperanza y ocupa la maternidad divina dentro de la representación. "El Misteri lanza tres miradas a María y la contempla como morada del Creador". En este sentido explicó varios detalles en la escenificación, como el hecho de que en el momento de que los judios quieren tocart el cuerpo de María quedan paralizados, "porque es un cuerpo santo". Definió a la Virge como "templo de la divinidad" y "arca de la alianza".

Ofrenda

El broche a la jornada se pondrá desde las 18 horas con la ofrenda floral desde la parroquia de San Juan hasta la basílica de Santa María y con el rosario a las 20 horas.