Elche protegerá zonas comerciales ante la avalancha para construir pisos en bajos

La Concejalía de Estrategia Municipal del Ayuntamiento de Elche tiene previsto impulsar una ordenanza de edificación, que sea complementaria a la que prepara el Consell para la regulación de viviendas, que le permita facilitar la transformación de plantas bajas en viviendas y ajustar el modelo a las necesidades reales, especialmente en lo que se refiere a las autorizaciones en zonas comerciales, porque el objetivo es proteger al sector frente a lo que se ha convertido ya en una avalancha de solicitudes de licencia, con cifras que crecen año tras año, según ha confirmado a INFORMACIÓN el concejal Francisco Soler.

Los bajos comerciales cerrados desde hace años, que antaño eran negocios que sostenían a las familias, se han convertido en un maná para todos aquellos que buscan vivienda asequible, también en Elche, tras dispararse los precios y también para promotores y constructores que no pueden a pagar por construir edificios por el coste de los solares. Son una oferta que interesa a un cliente muy variopinto, desde personas mayores que no quieren escaleras o reducir gastos, a jóvenes que no quieren o pueden hipotecarse.

Reforma de una planta baja en el barrio de La Zapatillera, en Elche / Áxel Álvarez

Configuración de la ciudad

El fenómeno y cómo está cambiando la configuración de la ciudad se explica teniendo en cuenta solo el número de solicitudes registradas en los últimos tres años, tras la pandemia (que también ha sido un motivo para impulsar este tipo de viviendas que no ayudan a socializar. En 2022, el Ayuntamiento de Elche dio 51 licencias (para 56 pisos). Un año más tarde, fueron 62 para 77; y en 2024 se ha duplicado la cifra, pues hubo 128 solicitudes para 168 nuevos hogares. En tres años, un total de 301 pisos.

Desde el Ayuntamiento de Elche consideran que con el cambio de gobierno se han acortado los plazos de concesión de licencia y esto también ha sido clave.

Impulsar la inversión

El concejal insiste en una idea: se quiere impulsar la inversión y la construcción, evidentemente, lo es porque genera puestos de trabajo, genera nuevas viviendas completamente reformadas a precios más asequibles que los nuevos inmuebles y con menos tiempos de espera porque el periodo de construcción es de meses. Cierto es que quizá no tenga la luz natural que otras, pero tienen otras ventajas, como menos gastos de comunidad o estar situadas en zonas que más les interesa y donde no encuentran ofertas a la medida de sus bolsillos.

Una ilicitana pasa por delante de un piso en planta baja / Áxel Álvarez

Peticiones

«El aumento de peticiones de cambio de uso de locales comerciales a vivienda ha sido exponencial en los últimos años, pero es muy importante destacar que en Elche no existe un problema de viviendas turísticas como puede ocurrir en ciudades costeras. Ahora bien, nosotros aplicaremos la nueva normativa autonómica, y ya estamos articulando la manera legal de proteger las zonas comerciales. No podemos perder comercios ni desproteger los que hay. Hay que definir las áreas comerciales en el municipio, para que los locales se sigan destinando a uso comercial», explica a INFORMACIÓN.

El edil Francisco Soler, responsable de Estrategia Municipal de Elche / Áxel Álvarez

Herramientas

El Ayuntamiento en estos momentos no tiene herramientas para frenar licencias, pero tampoco puede aprobar una nueva ordenanza de edificación mientras la Generalitat Valenciana ya ha anunciado una nueva que vendrá a sustituir al decreto de 2009 que regula las exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de viviendas y alojamiento porque este debe ser el documento base que le sirve para aplicar a cualquier cambio que quiera llevar a cabo también en el Plan General. En 16 años el mercado de la vivienda ha cambiado y se espera para octubre de este año el nuevo decreto que actualizará exigencias.

Novedades importantes

Ya se sabe algunas novedades importantes, como que no será compatible en la misma planta viviendas con otros usos, también que los edificios de más de 50 años deberán contar con el informe de evaluación del edificio de viviendas. El proyecto deberá contar con un informe de evaluación del edificio y justificará la inclusión de las actuaciones que sean necesarias en materia de conservación como intervenciones de carácter urgente. Los promotores deberán justificar que los elementos del edificio no presentan lesiones que requieran intervención urgente o daños. Igualmente, se regula los espacios básicos que debe contener una vivienda de una forma específica.

