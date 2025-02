Compromís: menos consulta de la lengua y más inversión educativa para Elche

Compromís ha pedido la paralización de la consulta de la lengua impulsada por el actual gobierno autonómico y, por ello, habían presentado un recurso contencioso-administrativo, que finalmente no ha tenido los efectos deseados en cuanto las medidas cautelares al denegarlo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana , y paralizar la consulta que Mazón pretende llevar a cabo desde este 25 de febrero al 4 de marzo.

Así lo explicaba el diputado autonómico Gerard Fullana en Elche junto a la portavoz del grupo municipal de Compromís Elx, Esther Díez, ambos firmantes del recurso con el que pretendían anular de facto una consulta que consideran “arrincona el criterio pedagógico, responde al sectarismo político, no garantiza a las familias que sus hijos e hijas estudian la opción elegida y que retrocede en pluralidad lingüística”.

"No hay garantía democrática"

“El tribunal ha aceptado el recurso de inconstitucionalidad y esto es por algo. Se impide a las familias votar de forma presencial, no hay garantía democrática porque no sabes dónde va tu voto en la plataforma, la orden que regula la consulta va sin memoria económica y eso no es legal. Y lo más importante es que no es verdad que cada familia podrá estudiar la lengua que elija, no se puede hacer un sistema por cada alumno, no hay presupuestado para ello, habrá del 25 al 49 % de familias que elegirán una opción en la que no puedan estudiar a sus hijos e hijas y volveremos a ver guetos en las aulas”, ha matizado Fullana. El recurso, efectivamente, está admitido a trámite, pero las medidas cautelares que se pedían al unísono, es decir, paralizar la consulta, no.

Protesta por la consulta de la lengua / Álex Domínguez

El diputado refería también al secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, quien estuvo el pasado viernes en Elche, “haciéndose la foto, pero sin delegar ningún euro a infraestructuras educativas en este municipio o al menos anunciar alguna inversión. Nada de nada. El gobierno del Botànic destinó cerca de 50 millones de euros en infraestructuras educativas y este gobierno cero euros”.

"No es una sorpresa"

La portavoz del grupo municipal de Compromís Elx, Esther Díez, recordaba por su parte que “no es una sorpresa la deriva del PP y en el caso de Elche del alcalde, Pablo Ruz, en los recortes del valenciano como son los cambios en la ordenanza municipal que arrincona aún más a nuestra lengua o los recortes en la promoción de la lengua”.

“Los centros de educación Secundaria siguen esperando las inversiones del plan Edificant, el cambio de ubicación propuesto por Ruz para el conservatorio de música retrasa aún más esa inversión que ya podría estar consolidada y no sabemos nada de las futuras inversiones de la segunda fase del plan Edificant”, señalaba Díez.