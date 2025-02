¡Ni un paso atrás!: La Coordinadora Feminista de Elche defiende con actos los derechos de las mujeres

La Coordinadora Feminista d’Elx ha presentado las actividades con las que conmemorará el Día Internacional de las Mujeres, con el objetivo de reafirmar los derechos alcanzados y hacer frente a cualquier intento de retroceso en igualdad. "¡Ni un paso atrás!", señalan las representantes de la entidad. El acto central será el 8 de marzo, a las 11 horas en la Plaça de l’Algeps, con reivindicaciones, testimonios, talleres y actuaciones. Además, se han programado encuentros previos para calentar motores de cara a la jornada.

Un 8M sin retrocesos en derechos

Desde la coordinadora fueron esta mañana contundentes al señalar que este 8M es una fecha clave para visibilizar la lucha feminista y combatir discursos que buscan frenar avances en igualdad. “Es el momento de defender nuestra agenda feminista con firmeza, porque hay quienes solo ofrecen ataques a los derechos de las mujeres, a los avances en Igualdad y a la integridad de todas las mujeres y, por ende, de la sociedad en su conjunto”, ha afirmado Eva Irles, integrante del colectivo.

Cartel de la concentración de esta tarde de la Coordinadora Feminista de Elche / INFORMACIÓN

La coordinadora quiere dar una respuesta "contundente al negacionismo y a aquellos que quieren dar pasos para atrás en igualdad" y dos días antes del acto principal, el 6 de marzo, se celebrará una charla sobre consentimiento sexual con la reconocida teórica feminista Rosa Cobo Badía, en colaboración con la Unidad de Igualdad de la Universidad Miguel Hernández (UMH). El debate será moderado por Modes Salazar, vicepresidenta de L'Escola de Pensament Feminista Amelia Valcárcel, y por Ángela Lorenzo, representante comarcal de feminismo en PCPV-IU.

Cartel del acto feminista del 8M por parte de la Coordinadora Feminista de Elche / INFORMACIÓN

Acciones previas y denuncias al Ayuntamiento

Como preparación para el 8M, la coordinadora organizará este sábado 1 de marzo una jornada en la plaza de la Aparadora, donde se elaborarán chapas, carteles y material de sensibilización. Además, recuerdan su concentración mensual cada día 25, en memoria de las mujeres víctimas de violencia de género, que tiene lugar esta tarde a las 19 horas.

La organización también ha dirigido críticas al Ayuntamiento de Elche, exigiendo que active la puesta en marcha del Plan de Igualdad para la Ciudadanía del Municipio, que impulse la mesa de coordinación de la violencia de género, aplique el lenguaje inclusivo, ejecute más campañas de sensibilización y haga un mejor uso de los recursos obtenidos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Además, han criticado la deriva negacionista del consistorio ilicitano con la derecha y la ultraderecha que rebate el problema estructural del machismo con todas las evidencias que existen, invisibiliza este drama y merma los recursos destinados para combatirlo.

Cartel anunciado del debate organizado por la Coordinadora Feminista de Elche / INFORMACIÓN

Más educación y políticas feministas

Del mismo modo, la Coordinadora Feminista d’Elx ha reiterado su agenda feminista, más vigente que nunca y en la cual ha incidido en la prevención real de la violencia de género y la promoción de igualdad con educación en todos los centros escolares y desde edades tempranas con la figura del promotor de Igualdad. Han exigido la abolición de la prostitución con la aprobación de una ley estatal y la derogación de la instrucción que permite la inscripción en el registro civil de menores víctimas de compraventa mediante la práctica neoliberal de úteros de alquiler.

Miembros de la Plataforma Feminista de Elche muestran el cartel de la conmemoración del 8M / INFORMACIÓN

Así mismo, se han referido a la eliminación de la brecha salarial, a la feminización de la pobreza, a la rotura de los techos de cristal, a la distribución equitativa de los trabajos no remunerados y a la representación de las mujeres en la toma de decisiones en todas las esferas de la vida. También han reclamado derechos sexuales y reproductivos para todas las mujeres. Y han condenado las tendencias antiabortistas instaladas en las instituciones y que usan fondos públicos, así como las tendencias antifeministas y contrarias al colectivo LGTBI.

Y sin olvidar a las mujeres que no tienen voz, la coordinadora se ha referido a la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo, especialmente en los países en conflictos armados y para no olvidar a las mujeres afganas, de Irán, de la República del Congo, Sudan, etc. Mujeres que viven bajo regímenes opresivos con la anulación de todos sus derechos y que no tienen altavoz.