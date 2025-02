El PSOE de Elche cuestiona la política deportiva municipal tras el cese de dos técnicos

El concejal socialista Vicente Alberola ha denunciado este miércoles el despido sin rigor de dos técnicos en el área de Deportes y un "caos organizativo" que ha generado el malestar entre los propios trabajadores adscritos a la concejalía. Ante esta situación, ha pedido al equipo de gobierno (PP y Vox) en el Ayuntamiento de Elche que incremente los recursos de personal y económicos después del tijeretazo que ha sufrido el departamento en este presupuesto municipal. Pero, además, ha pedido al gobierno municipal que no genere confrontación sino equipo.

“El área de Deportes no es una prioridad para el gobierno municipal. No apuestan por esta área como se ha hecho en años anteriores y eso se ve, no solo en el presupuesto sino en el trato que se le está dando a esta área tanto de forma interna como externa”, asegura Alberola.

"Descabezada técnicamente"

El que fuera concejal de Deportes en la anterior legislatura, ha explicado que hace escasos días han destituido a dos responsables técnicos del área, el coordinador técnico y el responsable de instalaciones deportivas, “de un día para otro”, técnicos que ejercían su labor de forma responsable y durante muchos años. “Y a día de hoy no hay sustitutos. Esto ha provocado que el área esté descabezada técnicamente y no haya responsables en la organización y estructura”. El área de Deportes mueve muchísimas personas a lo largo de la semana y más aún los fines de semana “y no entendemos que se destituyan sin dar explicaciones a las personas que se han dedicado a trabajar y de forma responsable”.

Vicente Alberola / INFORMACIÓN

Para el edil, estos ceses, unidos a los recortes en cuestiones básicas como el fomento del deporte escolar o el apoyo a los clubes “hace que se genere cierto malestar en torno a esta importante área, cuestión que todavía no llegamos a comprender”.

Explicaciones

Por último, Alberola ha incidido en la idea de equipo y no de desorden y malestar. “Pedimos explicaciones al concejal de Deportes de por qué se ha destituido tanto al coordinador técnico como al responsable de las instalaciones deportivas de un día para otro y que trabaje para que el área tenga más recursos económicos para el fomento del deporte escolar, que se ha visto mermado con respecto a 2024 en 175.000 euros”