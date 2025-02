Médicos del Hospital General de Elche toman ya medidas concretas contra el Estatuto Marco del Gobierno

Dejarán de hacer servicios extraordinarios. Así lo han asegurado unos 80 médicos del Hospital General Universitario de Elche (HGUE), lo que supone cerca del 20% de los facultativos del centro -sin contar residentes-. Y lo harán ya, en marzo, según han asegurado a este periódico, como medida de rechazo a las pretensiones de la ministra de Sanidad, Mónica García, con el Estatuto Marco para sanitarios. Así de tajantes se mostraban estos facultativos cuando lo votaban en asamblea el pasado lunes. Lo acontecido lo corroboraba a este diario el delegado del Sindicato Médico CESM (Confederación Española de Sindicatos Médicos), Diego García. Los médicos del General ilicitano son los primeros en la Comunidad en reaccionar con medidas concretas, tras demostrar en la primera de las concentraciones que no van a amedrentarse.

¿Por qué los médicos renuncian a realizar horas extraordinarias con su consiguiente recompensa económica? "No hay otra razón que el rechazo frontal y absoluto que desde el colectivo médico queremos manifestar contra la ministra de Sanidad en lo referente al Estatuto Marco que se está gestando", concretaba Diego García. Después de una concentración histórica contra la normativa -celebrada a las puertas del hospital el pasado 10 de febrero-, ahora un buen número de funcionarios lo tiene claro: "¡Basta ya de pisotear nuestros derechos!", claman.

Médicos del Hospital General de Elche deciden dejar la actividad extraordinaria a costa de su bolsillo para presionar a la ministra de Sanidad / ÁXEL ÁLVAREZ

Paso a paso, pero con fechas y acciones concretas

Tras aquella manifestación multitudinaria -más de 200 facultativos reclamaban a la ministra-, la citada reunión era el siguiente paso. En principio, se convocaba para dar a conocer las próximas medidas propuestas a nivel nacional. El Sindicato Médico ha convocado de nuevo a sus asociados a concentraciones los próximos 5 y 12 de marzo. En toda la provincia se realizarán entre las 11 y las 11.20 (el tiempo del almuerzo), excepto en Dénia, allí serán de 11.30 a 11.50 horas.

En esta asamblea, una reacción dejaba claro que los médicos van a plantar cara. Una propuesta particular de dejar de realizar trabajos extra reflejaba que en el Hospital General de Elche la respuesta al Estatuto Marco va a ser decidida. Según el responsable sindical, la medida planteada era aprobada por una mayoría "aplastante". Es cierto que "no se aprobó por unanimidad, pero de los más de 80 asistentes sólo dos o tres no alzaron la mano". Así las cosas, el responsable del Sindicato Médico informaba a la Dirección del HGUE sobre la decisión, por las evidentes consecuencias que tendrá sobre el servicio.

"Es una respuesta a la ministra"

Por las tardes, la Conselleria de Sanidad programa intervenciones y actividad extraordinaria para hacer frente a las listas de espera. La decisión de los médicos complicará esta política, aunque desde el sindicato se quiere "dejar claro" que "en ningún caso nuestra intención es perjudicar a los pacientes, sino que se trata de una respuesta directa ante el borrador del anteproyecto de Estatuto Marco del Sistema Sanitario de la ministra".

La primera concentración de médicos del Hospital General de Elche demostró que el rechazo de los facultativos al Estatuto Marco sanitario es frontal / ÁXEL ÁLVAREZ

"Los médicos que acudieron a la asamblea decidieron adoptar, como acción de presión contra la política del Gobierno de España, una medida de las pocas que podemos tomar puesto que el trabajo extra es voluntario y ya que, por ejemplo, cuando hemos convocado una huelga los propios jueces nos exigen unos servicios mínimos abusivos y muy pocos podemos ejercer nuestro derecho a protestar", explica el delegado del CESM.

Un trabajo en cadena que afectará al servicio y a otros estamentos

La medida que se adopta en el General de Elche repercutirá sobre el servicio. "Si los 80 médicos dejan de trabajar horas extra se puede paralizar si no completamente, sí bastante, la actividad de las tardes. Si por ejemplo un anestesista deja las tardes tampoco trabajará el cirujano, ni el enfermero o el auxiliar, ni el celador", explica el responsable del sindicato.

Los médicos del Hospital General de Elche ya han dicho "¡basta!" a la ministra de Sanidad / ÁXEL ÁLVAREZ

García lamenta que "el problema es que las listas de espera son tan largas... y aún se van a hacer mucho más y va a afectar a los pacientes. Y lo sentimos, que tengan que padecer y sufrir por culpa de una ministra que está haciendo las cosas muy mal. Nunca el colectivo médico ha estado tan enfadado como con este estatuto marco".

La Dirección rechaza valorar la situación

Este periódico se ha puesto en contacto con la Dirección del HGUE, pero sus responsables se han negado a valorar la incidencia que podría tener la medida anunciada por el Sindicato Médico y que están dispuestos a seguir unos 80 facultativos del centro sanitario ilicitano.

Concentración en el Hospital General de Elche de rechazo al Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad / ÁXEL ÁLVAREZ

La medida se empieza a extender a otros centros de la provincia

Los médicos del General de Elche apuestan por adoptar medidas de fuerza ya mismo. No están dispuestos a esperar más. "Esto no va contra los pacientes, va contra el estatuto marco y contra la ministra de sanidad", concluye el responsable sindical, que remarca que sus compañeros de otros centros hospitalarios como Torrevieja, Villajoyosa o Sant Joan, tras escuchar la acción que se va a emprender en Elche están estudiando seguirla también para demostrar unión y fuerza contra el Ministerio de Sanidad.