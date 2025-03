Pérez Cascales: «Hay que ser machacones, no es suficiente que nos digan que la Dama de Elche no puede regresar»

¿El ministro de Cultura sigue sin contestar sus cartas?

No han contestado en ningún sentido, seguimos sin tener contestación, vamos a seguir insistiendo y cursaremos la invitación para que venga a Elche el 3 y 4 de agosto por el 128 aniversario.

¿Falta que el Gobierno central pise tierras ilicitanas y conozca en profundidad el origen de la Dama?

Entiendo que las cosas deben conocerse in situ y con independencia de la documentación debe conocer en persona el sentimiento por la Dama, evidentemente es importante que nos conozca y las posibilidades que tenemos para albergarla. Además este año tenemos una efeméride importante porque es el 60 aniversario de la visita de nueve días de la Dama a Elche, lo celebraremos evidentemente y será un acto reivindicativo. Si en 1965 nos la dejaron nueve días en el museo arqueológico popularmente conocido como «El huevo», con los medios actuales no admitimos ninguna otra excusa técnica que no pueda ser soslayada.

¿Cómo será la celebración?

Será entre el 24 y 25 de octubre. Es curioso que el busto vino entonces por la tarde y la primera parada de la furgoneta Citroën donde se trasladó la dama fue a la Alcudia pensando que se expondría allí y las autoridades estaban esperando en el museo junto al Parque Municipal. Está ilustrada esa visita y queremos reproducir esa llegada a nuestra ciudad en el año 65 con una exposición y algún acto que está por perfilar.

¿Qué avances hay del estudio del Marq que definía las condiciones del MAHE para el traslado y para combatir el informe negativo de Cultura?

No me consta nada. Conocí las declaraciones rotundas que hizo el president de la Generalitat, Carlos Mazón en cuanto a esa comisión bilateral para desencajar esa cesión de la dama y en principio temporal, pero no conozco la realidad de esas negociaciones. Mucho me temo que con los últimos acontecimientos que tuvimos tan dramáticos con la dana ello haya quedado relegado, pero no me cabe duda que la vida continua y esa comisión debe ser una realidad y llevarse a efecto porque es un primer paso para rebatir ese supuesto informe que viene sin firmar, ningún técnico se ha responsabilizado de él.

Enmiendas

El PSOE de Elche llevó en las enmiendas para el congreso del PSPV que el MAN haga una subsede en Elche y la Dama se quede de forma permanente… ¿Llega tarde este paso al frente?

Cualquier paso que consideremos positivo no viene tarde, más vale tarde que nunca. Compartimos totalmente y seria una propuesta fantástica ser subsede del MAN y que la presencia fuera permanente, evidentemente tendríamos que haberlo reivindicado hace mucho más tiempo y cualquier actuación en ese campo la vamos a aportar.

¿Está teniendo más talante el gobierno de PP y Vox en Elche para reivindicar el busto?

Todos nuestros equipos de gobierno locales lo han reivindicado de forma abierta y todas las actuaciones sobre la devolución de la Dama se han aprobado por unanimidad sin voces discordantes. En casi todos los programas electorales viene esa reivindicación histórica, pero no vemos que se avance, no basta con llevarlo en un programa electoral y manifestar públicamente el deseo de la cesión, vamos a dar pasos. En principio con el actual Consistorio una de las primeras actuaciones del alcalde Pablo Ruz fue ir a Madrid y hablar con el que fue ministro de Cultura, aunque ya sabemos todos como fue la reunión.

Reponsabilidades

¿Y qué pasos tiene que dar la Administración local?

Evidentemente el estudio que se propuso hacer para contrastar o rebatir el informe técnico de Madrid es un primer paso importantísimo, tenemos que acreditar que puede ser exhibida en Elche con todas las garantías en cuanto a que no se perjudicará en ningún momento, y habilitar el MAHE para que la exhibición de la pieza única pueda hacerse, ese es el primer paso. Una vez acreditado, que creo que es fácil acreditar que es posible el traslado sin que la pieza sufra daño, luego que vengan las negociaciones políticas. Hay que ser machacones, que nos digan que no no es suficiente, si nos dicen que no seguiremos diciendo que sí para convencer por las razones, que son muchísimas, para reivindicar el traslado.

Su intención es que la Dama Viviente sea declarada Bien Inmaterial de Interés Local. ¿Por qué?

La Dama Viviente es parte ya hasta del mobiliario urbano. El año pasado el rey estuvo con nuestra Dama Viviente en Fitur y este año ha sido la reina, es una figura que atrae la atención y ya no en si la Dama Viviente si no lo que representa. Esta figura se crea desde el minuto uno de la Real Orden en el 1964 y es habitual en nuestras intervenciones, forma parte cada 4 de agosto y hace una labor didáctica muy importante porque mínimo una vez al mes se visita un colegio e instituto, con lo que hace labor de divulgación. Una vez nos dijo la directora de un centro que tenían niños y niñas de más de 30 nacionalidades, aunque la mayoría han nacido aquí vienen de otras culturas y es importante transmitirles la nuestra. No te puedes imaginar la ilusión con la que se recibe la figura de la Dama e incluso una semana antes de la visita te encuentras el colegio adornado con figuras iberas.

La Dama Viviente junto a la reina Letizia en la última edición de Fitur / INFORMACIÓN

¿Qué protección le daría ese reconocimiento?

Al inscribirse en el registro de bienes inmateriales de la Comunidad Valenciana tendría una protección a nivel de posibles copias que pudieran salir en algún sentido, y también para efectos de solicitar subvenciones para intervenciones de la Real Orden en la que participe la Dama Viviente será favorecedor, de la misma forma que daría difusión más allá de nuestra ciudad.

Relevo

¿Hay relevo generacional en la Real Orden?

No es fácil atraer a gente joven a este tipo de asociación y nos gustaría, por eso nos abrimos mucho a las redes sociales y además tratamos y hablamos con influencers, en ese camino hay que avanzar.

