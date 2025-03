El PSOE destapa la pérdida de 80 plazas de ORA en Elche y una caída de ingresos

El PSOE ha descubierto que el equipo de gobierno (PP y Vox) en el Ayuntamiento de Elche ha reducido en 80 las plazas de aparcamiento en la ORA, el servicio de Ordenación y Regulación del Estacionamiento, lo que unido a un aumento de los costes del servicio supuso al cierre de 2024 un aumento del déficit hasta los 46.000 euros. Así lo ha dado a conocer el portavoz Héctor Díez, quien ha cargado las tintas contra esta gestión tras conocer los datos facilitados por la empresa municipal PIMESA, que se encarga de la gestión.

Según el edil, las 80 plazas de estacionamiento que han desaparecido no han pasado a ser de uso libre y que se unen, explicó a las que "se están eliminando en calles de Carrús, El Pla o Altabix". Como se recordará, el equipo de gobierno aseguró hace unos meses que estaba trabajando en un aumento de aparcamientos en aquellas calles más anchas con un rediseño de las plazas. El PSOE dijo este martes que precisamente está haciendo todo lo contrario. El edil dijo que su formación está recogiendo quejas vecinales, "Ruz prometió crear 1.500 plazas de parking y lo que está haciendo es quitarlas. Pura incoherencia”. Héctor Díez añadió que el equipo de gobierno tiene que poner en marcha las medidas que el PSOE le presentó hace un año de adecuación de solares en Carrús Este y Oeste, Puertas Coloradas y zona de Altabix.

La falta de aparcamiento es un problema recurrente en Elche / Áxel Álvarez

Sin alternativas

Los socialistas dicen que la eliminación de plazas de estacionamiento se realizan, "sin dar una alternativa a los ciudadanos para aparcar". El edil ha tenido acceso a los datos de aprobación de las cuentas tras la última reunión del consejo de administración de PIMESA, en la cual el equipo de gobierno no informó de este asunto sino de otras cuestiones como la aprobación definitiva del contrato para la rehabilitación del mercado.

“En el consejo celebrado el pasado 27 de febrero se informó de que han desaparecido 80 plazas de aparcamiento, de 954 en 2023 se ha pasado a 874 en 2024 y no se da alternativa porque esas plazas no han pasado a ser libres, directamente se han eliminado. Pero de esto no informa el equipo de gobierno”.

Liquidación

En ese mismo encuentro se aprobó la liquidación de las cuentas, donde se observa una caída de ingresos de 29.390 euros, desde los 639.794,9 a los 610.404,1 euros, lo que supone un 4,59 %, y que el propio informe señala como causa a la "reducción de plazas de estacionamiento y a la eliminación del horario del servicio en la segunda quincena del mes de julio de 2024". También se citan como otras causas "la ampliación de la flota de vehículos con eficiencia energética ECO y cero emisiones, que no tienen la obligación de pagar durante las dos primeras horas. PIMESA dice que además se ha incrementado el coste del servicio en 16.672,12 euros, un 2,86 % con respecto al año anterior, como consecuencia principalmente del coste de uso de la Plataforma Web Gestión Parquímetros en Servicio. De los servicios que presta PIMESA (grúa, ORA, BiciElx...), el único que habitualmente no tenía pérdidas era la ORA.

Héctor Díez (PSOE) / INFORMACIÓN

"Prometió en campaña electoral 1.500 plazas de aparcamiento con 7 parkings, hizo de este tema el eje central de la crítica al anterior equipo de gobierno y a lo largo de estos 20 meses ha suprimido plazas de aparcamiento sin crear alternativa. Ha engañado a todos" Héctor Díez — Portavoz del PSOE

Solares que se pueden adecuar

El portavoz socialista también recordó al alcalde que en un pleno extraordinario celebrado en marzo de 2024 le presentó alternativas para crear aparcamiento. “Hablamos de adecuar solares ubicados en Carrús donde nosotros pusimos en marcha el aparcamiento de la calle Rocío con 150 plazas que se puede extender a 300 plazas: o el solar de Puertas Coloradas, en la calle Vicente Antón Selva o en la zona de Altabix Universidad”.

La ORA perdió 80 plazas el pasado año en Elche / Áxel Álvarez

En contra

A pesar de que el PP y VOX votaron en contra, “les aconsejamos que inicien estas actuaciones para ganar aparcamiento como hicimos nosotros en la anterior legislatura”. Otro de los solares que el PSOE incidió en que se diera servicio para un aparcamiento es el ubicado a unos 100 metros del Palacio de Deportes, en el entorno de la Plaza de Granada, en el solar municipal que hay.

“El alcalde habló de usar el parking del centro comercial, parking que ya está ocupado con la actividad comercial y no daría servicio a toda la necesidad que se va a crear cuando la infraestructura esté acabada. Hay un solar que se debería adecuar para aparcamiento, como ya solicitamos hace un año e hicieron caso omiso”.

Un empleado del servicio de la ORA revisa si los vehículos tienen tique / Áxel Álvarez

Sin rastro de los parkings prometidos

El portavoz socialista ha puesto de manifiesto las incoherencias del alcalde. “Prometió en campaña electoral 1.500 plazas de aparcamiento con 7 parkings, hizo de este tema el eje central de la crítica al anterior equipo de gobierno y a lo largo de estos 20 meses ha suprimido plazas de aparcamiento sin crear alternativa y las excusas se le acaban. Esta pérdida de plazas es producto de su acción como alcalde. Ha engañado a todos”. Sobre los parkings que Ruz vendió en campaña, Díez ha explicado que “ya ha perdido casi dos años de legislatura sin crear ninguno de los prometidos”.

Díez le pide a Ruz que se dedique “más a solucionar los problemas del día a día de la gente y a poner menos adornos y fastos innecesarios”.