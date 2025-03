La higiene pide pista en el área de descanso menos conocida de los taxis de Elche

Cuando en el aeropuerto de Alicante-Elche la zona habilitada para taxis está abarrotada de estos vehículos aguardando a que aterricen pasajeros, el resto de taxistas que no caben dispone de otra zona habilitada en la instalación aeroportuaria, donde pueden estacionar sus coches a la sombra, algo muy de agradecer en verano, y, en definitiva, esperar y tomar un refrigerio. Se trata de un espacio reservado para los propios taxistas, poco conocido y que hace tiempo que es objeto de cierta polémica entre los propios conductores porque no presenta precisamente la mejor de sus condiciones.

Basura acumulada tras las máquinas de vending / Áxel Álvarez

Si uno visita el lugar, de entrada lo que llama la atención es que haya un urinario completamente sucio, además de que no es extraño comprobar que se colocan dos cubos debajo para recoger los excedentes de lo que no «traga» el sanitario.

Un aseo unisex

Además, también hay una taza de inodoro, algo más limpia, pero, eso sí, unisex. Es decir, aquí no hay un baño para mujeres y otro para hombres. Por si fuera poco, tampoco hay un grifo para asearse las manos. El suelo también muestra signos de que hace mucho tiempo que no se limpia y huelga decir que tampoco habita aquí la mejor de la fragancias.

Y es este templete donde los taxistas asignados al aeropuerto pasan bastante tiempo. Disponen de una zona abierta y a cubierto donde pueden compartir momentos en unas mesas, sillas y bancos totalmente desgastados.

Solo hay un urinario, el que se muestra en la imagen, y un inodoro, tanto para hombres como para mujeres / Áxel Álvarez

Disponen también de máquinas de vending, de tres hornos microondas y de una pantalla de televisión, colocados por ellos mismos. Es, en definitiva, un pequeño recinto donde pasar las horas de espera, pero que está llamando a gritos una intervención urgente.

Por si fuera poco, en la zona de aparcamiento las hojas secas y las basuras se acumulan en diversos rincones, también detrás de las máquinas de vending.

Acudir mejor a Torrellano y El Altet

Todo esto lleva a que muchos taxistas prefieran utilizar los aseos de la terminal aeroportuaria o bien desplazarse hasta Torrellano o El Altet para tomar un café y hacer uso de los aseos de algún bar antes que aquí.

Desde Radio Taxi, la asociación mayoritaria de taxistas que opera en Elche, su presidente, José Javier López, precisa que precisamente el pasado 26 de febrero hubo una reunión sobre este tema con responsables del aeropuerto y que ya cuentan con un «acuerdo previo» acerca de que el mantenimiento del aseo debe correr por cuenta de los taxistas.

Zona de descanso de los taxistas, con mesas y sillas desgastadas / Áxel Álvarez

En este sentido, es intención de estos profesionales del volante de contratar una empresa para que se haga cargo de la limpieza. José Javier López añade además que desde el aeropuerto les han trasladado que en un futuro los taxistas se reubicarán en otra parte en unas instalaciones dignas.

Problema con algo más de profundidad

Preguntado el aeropuerto de Alicante-Elche sobre esta situación, éste se limita a señalar que «la limpieza corresponde a los taxistas». No obstante, el problema parece que va más allá de algo tan simple como quién asume las competencias de limpieza.

Tres microondas de los que se han dotado los propios taxistas para calentar comidas y bebidas / Áxel Álvarez

Desde Servitaxi, la otra asociación de taxistas que trabaja en el municipio ilicitano, se asegura que este problema lleva pendiente desde hace más de dos años. Antonio Hurtado, su presidente, que también estuvo en la reunión de la pasada semana con el aeropuerto donde se habló de este tema, confirmó que se quedó en que serán ellos los que busquen una empresa de limpieza para esa zona, pero que el problema verdadero es que las tuberías, al parecer, están atascadas, con lo cual, aunque se limpie, el problema seguirá permaneciendo a flote.

Taxis y, al fondo, el espacio a cubierto habilitado para los taxistas en un espacio previo poder hacer cola para recoger turistas / Áxel Álvarez

Fosas sépticas

Por si fuera poco, al parecer las fosas sépticas también podrían estar llenas, y eso es algo que no pueden solventar los taxistas por cuanto están ocupando suelo del aeropuerto, en concreto de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), empresa pública española. Desde Servitaxi se insiste en que si el sistema de aliviadero no funciona y las fosas sépticas están embozadas, de poco va a servir limpiar los aseos si no tragan, además del resto de carencias. Desde esta asociación se estima que por tanto la solución de calado la tiene que poner el aeropuerto.

Acumulación de vegetación y basuras en los estacionamientos para los taxis / Áxel Álvarez

«No hay condiciones, el aseo es unisex», insiste Antonio Hurtado, mientras otros usuarios de este espacio aseguran sentirse abandonados porque tampoco la contrata de limpieza que da servicio a las zonas abiertas del aeropuerto limpia el entorno, donde estacionan los coches. Así las cosas, el problema parece que tiene el freno puesto.

