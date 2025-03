Adif exige informes técnicos y una garantía para autorizar las obras de la pasarela de Elche

El Ayuntamiento de Elche no podrá comenzar las obras de la pasarela de Altabix (3,2 millones de euros) hasta que obtenga el acta de conformidad con el replanteo, documento del que aún carece porque el procedimiento de autorización de los trabajos por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) continúa en trámite, abierto y pendiente del cumplimiento mientras no se cumplan una serie de prescripciones económicas y técnicas que lo perfeccionarán. Precisamente, Adif se lo notificó así el pasado día 26 de febrero al Ayuntamiento de Elche en una diligencia en la que estimaba la autorización solicitada siempre y cuando cumpla con estos requisitos.

Como publicó el diario, han pasado 5 meses desde que los trabajos se adjudicaran a la mercantil Pavasal, de lo que se informó el pasado 1 de octubre, y a día de hoy no pueden comenzar porque no existe todavía el acta de replanteo. De hecho, hasta el pasado 19 de diciembre, dos meses y medio después de que se conociera quién era el adjudicatario, el Ayuntamiento no solicitó a Adif las autorizaciones para llevar a cabo el proyecto que tantos años espera los sectores E-4 y E-20 para unir dos zonas de Altabix separadas por las vías del ferrocarril.

La zona donde está previsto construir la pasarela de Altabix, en Elche / Áxel Álvarez

Plazos

El subdirector general de Afección que firma el documento advierte al Ayuntamiento de varias cosas. La primera es que tiene un plazo máximo de seis meses desde la notificación que se le realizó la semana pasada para comunicar si puede ejecutar las obras autorizadas. Cuando haya entregado la documentación, se podrá constatar a través de un representante de Adif la firma del acta de conformidad con el replanteo. Cuando así sea, dice, se abrirá un segundo plazo máximo, en esta ocasión de tres meses, para la ejecución de las obras. Si el Ayuntamiento incumple cualquiera de los plazos, Adif también le advierte en el documento que puede «iniciar de oficio la suspensión de la autorización concedida».

Diseño de cómo será la pasarela de Altabix, en Elche / INFORMACIÓN

¿Qué tiene que hacer el Ayuntamiento para obtener el acta de replanteo? Cumplir con una serie de obligaciones económicas y otras de carácter técnico. Estas últimas son las más importantes porque el Ayuntamiento debe presentar un informe firmado por técnico competente en el que se realice el cálculo de todas las acciones y cargas que supongan las obras a ejecutar sobre las vías del tren. El técnico, dice Adif, «debe certificar que la estructura tiene capacidad adecuada y compatible con las condiciones de seguridad y servicio exigibles durante toda su vida útil».

Pagos

Mientras que las obligaciones económicas se refieren al pago de la tasa por prestación de informes en un plazo de 20 días. Además, tiene que cubrir con 60.000 euros cualquier perjuicio, penalizaciones o indemnizaciones a terceros que puedan tener origen en las actuaciones autorizadas. Para ello podrá optar por un ingreso en cuenta corriente, un aval bancario o una póliza de seguros. Adif también puede imponer a los contratistas cualquier otra garantía o requerimiento adicional. Todo ello se debe formalizar si se quiere obtener la firma del acta de conformidad con el replanteo. «En caso de que las actuaciones no sean ejecutadas en los términos establecidos en esta autorización, Adif levantará acta de las disconformidades observadas y concederá al autorizado un plazo para su subsanación.

La zona por la cual cruzará la pasarela de 44 metros de longitud / Áxel Álvarez

Un portavoz de Adif insistió este martes que toda esta tramitación es indispensable para que puedan comenzar los trabajos porque en cualquier momento, de no cumplirse, no se autorizarán.

Finales de año

El alcalde Ruz estuvo en la zona donde se tienen que ejecutar los trabajos el pasado lunes, cinco días después de que Adif le dijera que había estimado de forma favorable la petición de autorización para tranquilizar a los vecinos y asegurar que estaría lista para finales de año. No se equivocaba el regidor porque los dos plazos de trámite que le quedan pendiente suman 9 meses. El primero para obtener el acta de replanteo y el segundo para la ejecución de los trabajos. PAVASAL, que firmó el pasado 1 de octubre la licitación, tenía 12 meses para ejecutarla.

La pasarela se está construyendo de forma seccionada en un almacén de Castellón desde hace semanas y las piezas se trasladará a través de camiones tráiler hasta Elche cuando se cuenten con todas las autorizaciones para su construcción. En un par o tres de días, según fuentes municipales, se quiere montar a siete metros de altura sobre el trazado del tren y superando los desniveles del terreno. La pasarela tendrá dos rampas y escaleras y la longitud será de 44 metros de largo y 5,5 metros de ancho.

Suscríbete para seguir leyendo