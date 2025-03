El Consell da 15 meses para el proyecto de la Ronda Sur de Elche y lleva el inicio de obras al final del mandato

Hay proyectos que dan mucho de lo que hablar. No sólo por su importancia, que también, sino por todo lo que se llegan a alargar en el tiempo, con proyectos fallidos, no pocas promesas incumplidas, y en ocasiones más palabras que hechos. Un buen ejemplo es lo que ha pasado con la Ronda Sur de Elche a lo largo de los años. Ocurrió con la primera fase que, finalmente, se acabó inaugurando hace ahora diez años, en marzo de 2015; y algo de eso está sucediendo con el segundo tramo, con el matiz de que, en este caso, el vial faltante apenas supera los dos kilómetros, frente a los seis kilómetros del trazado ya existente, cuya ejecución se prolongó a lo largo de siete años por parones de la obra y vaivenes varios. Ahora, con los plazos que maneja el Consell en estos momentos, difícilmente comenzarían las obras de la fase pendiente antes del segundo semestre de 2026, ya en la recta final del mandato y, por tanto, a meses de las elecciones municipales, y también de las autonómicas, si es que en el caso de la Generalitat no hay cita anticipada con las urnas.

Más consignación en 2026

En este sentido, el Ejecutivo valenciano, en un documento en el que se recogen las características particulares para la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto básico y de construcción de la Ronda Sur en el tramo comprendido entre la Carretera del León y la Nacional 340, da un plazo de 15 meses a la empresa que se haga con la licitación. Es más, el presupuesto base se sitúa en 376.872 euros, con el IVA incluido, pero la previsión es consignar 175.450 euros para este año y 201.422 euros para el próximo ejercicio.

Una vista del último tramo de la primera fase de la Ronda Sur, a la altura del puente que cruza el río Vinalopó. / Áxel Álvarez

Expediente en las Cortes

Así se desprende de los expedientes sobre el estudio previo de la Ronda Sur de Elche y la licitación del contrato de redacción del proyecto básico y de construcción de la circunvalación a la que ha tenido acceso el PSPV-PSOE tras solicitar una copia completa de los documentos a través de las Cortes Valencianas el pasado mes de diciembre, después de que el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, a las preguntas formuladas por los diputados socialistas en la Cámara autonómica Ramón Abad y María José Salvador, respondiera que la Generalitat aún estaba con el estudio previo de la Ronda Sur, y diera margen al Ayuntamiento ilicitano antes de comenzar con las expropiaciones planteadas.

A mediados de 2025

En la documentación también se incluye la orden con la que se inicia el expediente para la redacción del estudio previo, con fecha del pasado 10 de octubre. Ahí se indica que ya en ese momento se encontraba en fase de tramitación el expediente para la contratación de la redacción del proyecto básico y de construcción, un proceso, que, como apostilla el escrito, se espera que esté ultimado a mediados de 2025. Todo cuando el conseller Martínez Mus dijo en julio en Elche que la idea era que la licitación saliera antes de que acabara 2024. Lo hacía en su primera visita fuera del «cap i casal» una vez que tomó posesión, sustituyendo en Infraestructuras a Salomé Pradas, hoy fuera del Ejecutivo por su gestión de la dana el 29O, pero que en aquel momento asumió la cartera de Justicia.

La rotonda que debe servir de enlace entre la primera fase de la Ronda Sur y el segundo tramo del vial, en una imagen de este lunes. / Áxel Álvarez

Conveniente

Sea como fuere, en esa orden, se justifica el estudio previo en el hecho de que se considera «conveniente» para «estudiar y coordinar con el Ayuntamiento las características generales de la sección tipo, perfil longitudinal y nudos de la Ronda Sur, y avanzar en la concreción de la solución a desarrollar en los proyectos básico y constructivo durante el proceso de licitación de estos, optimizando los tiempos de cumplimiento del convenio suscrito». Unas palabras que calcan de forma exacta lo que el conseller le respondió a los diputados socialistas en el mes de diciembre.

Más de 15.000 euros

El estudio previo, en cualquier caso, siempre se ha venido amparando en las modificaciones a las que se ha visto sometido el plan inicial, sobre todo por lo que respecta al acceso al Hospital del Vinalopó a través de una rotonda. Un documento que se adjudicó a través de un contrato menor por 15.415 euros, con el IVA incluido, y para el que se determinaron seis meses de plazo de ejecución, según una resolución de mediados de noviembre.

El conseller, en su visita al Ayuntamiento de Elche en el mes de julio. / INFORMACIÓN

Expropiaciones

Los tiempos que se detallan en ambos expedientes explicarían no sólo por qué se ha previsto para este año en los presupuestos municipales de Elche un millón de euros para las expropiaciones, frente a los 3,1 que se fijaban en el convenio firmado entre Generalitat y Ayuntamiento en mayo del año pasado. También revelarían el motivo por el que el responsable autonómico de Infraestructuras detallaba en esa respuesta por escrito dada al PSPV-PSOE en diciembre que, «hasta que no se disponga del proyecto básico, no cabe iniciar los trámites para la puesta a disposición, por parte del Ayuntamiento de Elche, de los terrenos necesarios en favor de la conselleria».

Críticas a Mazón y a Ruz

Con estos puntos de partida, el diputado ilicitano Ramón Abad pone el acento en que «el pasado mes de agosto, durante las fiestas patronales, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, afirmó con rotundidad que la Ronda Sur de Elche sería una realidad durante esta legislatura. Ahora la documentación de Infraestructuras demuestra que el presidente Carlos Mazón, una vez más, mintió con Elche y mintió de forma descarada al decir que los proyectos estaban muy avanzados, cuando la propia documentación lo que se demuestra es que, en el mejor de los casos, no estarán esos proyectos terminados antes del verano del año 2026». Abad, al respecto, pone el acento en «las mentiras del presidente no sólo con la dana, sino en cada municipio de la Comunidad Valenciana que pisa», y apunta también al alcalde, Pablo Ruz, al que le recrimina que «hace mucho por exigirle al Gobierno de Pedro Sánchez que se haga cargo de una obra que tiene que financiar íntegramente la Generalitat, pero hace poco para reivindicar a su presidente, al presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que se ponga las pilas con Elche y deje de mentir».

Suscríbete para seguir leyendo