Medio Ambiente actúa sobre nueve puntos de vertidos incontrolados en Crevillent

Crevillent ha dado un paso adelante en la lucha contra los vertidos incontrolados con la adjudicación de un contrato menor destinado a la limpieza de nueve puntos conflictivos en su término municipal. La empresa encargada de realizar estos trabajos será Transportes Gonsálvez, con un presupuesto de 8.955,10 euros, excluyendo la retirada de amianto. Así lo ha anunciado el concejal de Medio Ambiente, Francisco Verdú Ros, quien ha destacado la complejidad del proceso debido a la falta de empresas con todas las autorizaciones necesarias para la recogida de los distintos tipos de residuos.

Situación complicada

Verdú Ros ha explicado que la licitación del servicio de retirada de residuos quedó desierta el pasado 30 de enero de 2025, ya que la única empresa que se presentó no cumplía con todos los requisitos. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha optado por un contrato menor para abordar de manera inmediata la problemática de los vertidos mientras se tramita una nueva licitación. "Este es uno de los mayores problemas ambientales que presenta Crevillent", ha afirmado el edil, subrayando la necesidad de actuar con rapidez.

No es la primera vez que se recurre a esta vía. El pasado 19 de julio de 2024, ya se formalizó un contrato menor para la limpieza de tres puntos donde se habían detectado acumulaciones de residuos. Además, desde el 20 de junio de 2024 se venía tramitando el expediente de contratación de un servicio integral de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, incluyendo neumáticos fuera de uso. Sin embargo, la Junta de Gobierno Local se vio obligada a declarar desierta la licitación al no contar con empresas que cumplieran con la totalidad de las condiciones exigidas.

Un problema ambiental en aumento

El concejal ha advertido que el abandono de residuos en suelo rústico, tanto público como privado, ha generado un efecto llamada, lo que ha incrementado el número de vertidos. Según los datos de la Concejalía de Medio Ambiente, existen más de diez puntos adicionales con acumulaciones de desechos, muchos de ellos peligrosos, que están provocando un grave impacto ambiental en el municipio. Entre las consecuencias se encuentran el deterioro del paisaje, la pérdida de salubridad y el riesgo de contaminación del suelo y las aguas, lo que podría derivar en delitos medioambientales.

El concejal de Medio Ambiente en Crevillent, Francisco Verdú, anunciaba hoy la medida de limpieza / INFORMACIÓN

"No podemos permitir que esta situación continúe", ha insistido Verdú Ros, anunciando que mientras se elabora la nueva licitación, el Ayuntamiento seguirá actuando sobre los vertidos identificados. Además, ha subrayado que en todos los casos se está investigando la titularidad del suelo y la identidad de los responsables, con la intención de incoar los correspondientes expedientes sancionadores. De hecho, la Policía Local de Crevillent ya ha denunciado a los autores de dos de estos vertidos.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

El edil ha hecho un llamamiento a la población para que colabore en la lucha contra los vertidos incontrolados, utilizando los servicios del ecoparque municipal para el correcto desecho de enseres, restos de poda, escombros y otros residuos. "La responsabilidad es de todos. Mantener un entorno limpio y saludable requiere del compromiso de la ciudadanía", ha concluido Verdú Ros.