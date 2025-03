Una nueva ordenanza regulará las actividades y actuaciones en las calles de Elche

Los ilicitanos viven cada vez más horas en la calle y son más activos a la hora de organizar todo tipo de actos en la vía pública. Lo vemos desde músicos callejeros, a la paella que organiza una asociación festera o al aniversario de un establecimiento que instala un escenario para la conmemoración. De todo ello existe una regulación tanto municipal como autonómica que se ha quedado obsoleta para atender las variopintas actividades de carácter eventual a las que se enfrenta las autorizaciones que tiene que firmar la Concejalía de Aperturas y Comercio, lo que ha llevado a su titular a plantear la necesidad de impulsar una nueva ordenanza que regule el uso de la calle.

«Es una forma de poner orden», así lo explicó este jueves la titular del área, Caridad Martínez, en una comparecencia al término de la junta de gobierno donde se aprobó como primer paso la memoria para realizar una consulta pública de forma que los ciudadanos, tanto a título personal como de forma colectiva, hagan sus aportaciones. Para ello se abrirá un plazo de 15 días, desde su publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, y los técnicos a continuación tomarán nota de las sugerencias para incorporarlo al documento final junto a las necesidades que han ido observando para mejorar la actual normativa municipal.

Músicos

La concejala explicó que la casuística a la que se están enfrentando es prácticamente infinita y difícil de encajar algunas de las peticiones en las actuales regulaciones porque, aunque son relativamente recientes, como la que hace referencia al ejercicio de actividades económicas, que data de 2013, se ha quedado antigua para las nuevas necesidades que se expresan en las peticiones.

Caridad Martínez puso como ejemplo los músicos ambulantes, que han proliferado en el centro de la ciudad, especialmente los fines de semana, pero principalmente desde la peatonalización de la Corredora, que se ha convertido en un centro comercial abierto cada vez con más vida. «Tenemos peticiones para autorizar actuaciones en la Glorieta, Corredora, Troneta o Plaça Baix, por poner algunos ejemplos, aunque esta última ubicación nunca se concede por el gran número de actividades municipales que ya soporta. A todas las peticiones que recibimos les tenemos que dar salida para regular quién puede actuar, cuándo, es decir, fijar un horario, porque a las cuatro de la tarde, por ejemplo, a nadie le gusta estar en su casa y escuchar la música».

Un músico actuando en el centro de Elche / Áxel Álvarez

Etapas de potencia

La edil dijo que estas autorizaciones también entroncan con la necesidad de tener en cuenta otras regulaciones, como la ordenanza del ruido, porque son muchos los músicos que llevan etapas de potencia para llamar la atención de los transeúntes. El objetivo municipal no es el de convertir el centro en un escaparate de esta actividad o de cualquier otra, sino realizar una gestión lo más sensata posible. De este modo, y aunque no quiso dar muchos datos mientras se elabora el documento, explicó que, por ejemplo, hay que fijar distancias entre una actividad y otra o bien establecer los periodos de autorización para dar oportunidades a distintos peticionarios, pero también quién y qué va a realizar. No es lo mismo un músico, que un mimo, un bailarín, un mago o un tragafuegos,

Pero también el Ayuntamiento de Elche quiere regular mejor otras peticiones que recibe para el uso de vía pública que se le realiza desde comercios, bares y restaurantes por efemérides de todo tipo o campañas, muchas veces con la petición de instalación de estructuras desmontables, o bien las actividades sociales de barrios y colectivos que se desarrollan en la vía pública que pueden ir hasta una comida de hermandad con paella incluida en un solar.

Toldos-vela en mayo, 240.000 euros para publicidad y 27.000 euros para trajes de reinas y damas La junta de gobierno aprobó además el inicio del expediente del proyecto de obra, construcción y desmontaje de los toldos-vela que se instalarán a partir de mayo y hasta octubre gracias a la financiación con fondos europeos Next Generation. En total son 3.203 metros cuadrados de sombraje que se instalará en las calles Corredora, Obispo Tormo, Hospital, Solars, carrer Ample y Major del Plà. La instalación se enmarca en el Proyecto Sombra, para mitigar el calor del verano y los rayos del sol, que también incluye otras iniciativas como sombrajes en parques infantiles y espacios públicos o la plantación de más árboles de gran porte en los barrios de la ciudad. Además, la empresa madrileña Avante Comunicación se adjudicó por 240.000 euros el Lote 1 del contrato de «Acciones de comunicación y campañas de soportes de radio, prensa escrita, televisión, revistas, semanarios y suplementos especiales, prensa digital y blogs, soportes publicitarios» para la difusión de las acciones de publicidad delAyuntamiento de Elche. El contrato es por 1 años más 2 de prórrogas. La mercantil se quedó sola para la adjudicación después de que fuera desestimada la presentada por MDOSB Comunicación. El contrato supone que la empresa funcione como un adjudicario de publicidad entre una veintena de medios. También se adjudicó un contrato a la empresa de diseño de artesanía fallera Indumentaria Valenciana para la elaboración por 27.000 euros de los trajes de reina y damas, tanto adultas como infantiles, por un año pero la posibilidad de prorrogarlo por tres más. La empresa aportó algunas mejoras, como unos zapatos y unas faldas adicionales. El Ayuntamiento también realizó dos reconocimientos de obligaciones, uno de ellos por 38.000 euros, en este caso a facturas de Correos, al carecer de un contrato de suministro, lo que dará lugar a un reparo de la intervención, algo que tanto está cuestionando la oposición sobre la forma de gestionar del equipo de gobierno de PP y Vox. Además, se solicitó una subvención a la Fundación Biodiversidad para el impulso de infraestructura verde, que está cofinanciado por el Fondo Europeo de DesarrolloRegional a fin de llevar otra fase del proyecto Elx Natural, en la Ronda Sureste y las rotondas de la ronda norte, para lo cual se prevé un desembolso de entre 2,5 y 3,5 millones de euros. Por último, AMACMEC recibirá 15.000 euros para su proyecto«Mucho por vivir».

A preguntas del diario, la edil explicó que no es tanto una cuestión de fijar una tasa como de saber qué pasa en cada momento y dónde porque hay servicios municipales, y puso como el ejemplo el de la basura, que deben estar coordinados para una limpieza posterior. Caridad Martínez dijo que existe ya una tasa, pero que se aplica en función de la solicitud y que, en muchas ocasiones, decae cuando se trata de actividades benéficas, por ejemplo.

Ayudas

En su comparecencia, la concejala se refirió a un segundo asunto, como son la aprobación de las bases de la convocatoria para la concesión de ayudas a las asociaciones de comercio y hostelería por un montante de 40.000 euros, el mismo que en 2024. El objetivo de las ayudas, que se convocan en concurrencia competitiva, es dar apoyo a la realización de actividades de digitalización, comunicación y dinamización comercial a lo largo de 2025.