La jueza descarta homofobia en el caso de las pegatinas contra el alcalde de Elche

No hay delito. Así lo ha determinado un juzgado de Elche que ha archivado la causa por las pegatinas contra el alcalde Pablo Ruz, según el auto al que ha tenido acceso este diario y por el que se decreta el sobreseimiento provisional de la causa. Tras la instrucción judicial que no ha durado un año, la titular del juzgado de Instrucción número dos de Elche asegura que no ha quedado acreditado ni que el contenido de estos carteles tuviera contenidos homófobos, ni que el primer edil fuera el verdadero destinatario de los mensajes. La decisión, que no es firme y contra la que cabe recurso, concluye que no ha podido determinarse que los hechos merezcan un reproche penal.

La investigación por un delito de odio se inició el pasado mes de junio después de que el propio alcalde revelara durante un pleno la aparición de pegatinas en diversos lugares de la vía pública en las que se podía leer: «Pablo, ¿Aurora sabe lo tuyo?». La revelación del primer edil causó toda una tormenta mediática. A los dos días, Ruz formalizó una denuncia en la Comisaría ilicitana vinculando la autoría de estos mensajes a grupos de izquierda que pretendían desestabilizar al equipo de gobierno en el Ayuntamiento formado entre PP y Vox. La denuncia señalaba que las pegatinas tenían una clara intencionalidad homófoba, aunque no profundizaba más sobre estos aspectos.

A los pocos días, la Policía logró identificar al presunto autor de los mensajes, contra el que se inició la causa penal, que ahora ha quedado sobreseída y en la que ha estado defendido por el abogado Javier Luis Massa. Las diligencias se abrieron por presuntos delitos de odio y contra el honor, sin que se haya determinado que estos se hayan cometido. La magistrada instructora considera acreditado que el investigado es el autor de estos mensajes, aunque concluye que los hechos carecen de relevancia penal y, por tanto, procede el sobreseimiento provisional de la causa.

«Examinado el hecho y la circunstancia de que la frase expresada, según el denunciante, podría aludir a su condición sexual, siendo Aurora una concejala de otro grupo político (Vox) que forma parte del gobierno municipal, no puede concluirse de todo ello una acción que merezca reproche penal», asegura la jueza.

Falta de pruebas

«La frase incorporada a dichas pegatinas no deja de ser muy subjetiva y genérica como para determinar fuera de toda duda razonable que fuera dirigida al alcalde por la coincidencia con su nombre», argumenta la resolución. Tampoco va acreditado la jueza que la expresión «lo tuyo» a la condición sexual de Ruz, «ni tampoco que dicha referencia suponga un ataque homófobo dirigido a su destinatario para ofenderle y denigrarle por su condición sexual». Por todo ello, acogiendo el informe del fiscal, la instructora concluye que no ha quedado suficientemente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa.

La magistrada recuerda en la resolución que la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional sobre la libertad de expresión, que «como derecho fundamental comprende no solo juicios de valor, sino la crítica a la conducta de otros, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a su destinatario, pues así lo requiere el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura en una sociedad democrática».

La resolución destaca que quedan fuera del derecho a la libertad de expresión «las expresiones injuriosas o vejatorias que resulten innecesarias para expresar opiniones o informaciones». La magistrada recuerda que los delitos de odio recogidos en el Código Penal incluyen conductas que expresan «una animadversión hacia una persona o colectivo por su raza, origen, religión, discapacidad, orientación sexual, etcétera», «colectivos a los que se considera vulnerables y cuya dignidad debe quedar garantizada en un Estado de Derecho que ha de reaccionar cuando se transgrede una norma de tolerancia a la convivencia respetuosa de las distintas opciones», añade la resolución. Sin embargo, la magistrada acaba concluyendo que se considera que la frase incorporada a dichas pegatinas no deja de ser demasiado subjetiva y genérica como para determinar que fueran destinadas a Pablo Ruz.

Las partes tienen un plazo de tres días para recurrir ante la propia magistrada. Tanto la Fiscalía como la defensa habían pedido el sobreseimiento, por lo que tendrá que ser el propio Pablo Ruz quien tenga que dirigirse al juzgado para pronunciarse sobre la continuidad de las diligencias.

