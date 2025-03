Vox se abstiene de respaldar los proyectos de cooperación mientras el PP sube las ayudas en Elche

El gobierno de coalición de PP y Vox en Elche no es tan sólido para algunos asuntos como el alcalde, Pablo Ruz, o el edil de Contratación, Claudio Guilabert, repiten pleno tras pleno y tiene fisuras, lo cual también tiene que verse como algo normal, lo extraño es que esas diferencias se traten de disimular omitiendo información. Es en el área de Acción Social, que dirige Celia Lastra, donde más desencuentros se están produciendo, al punto de no respaldar proyectos que presenta para su aprobación la concejala en órganos como la junta de gobierno, donde el Partido Popular tiene mayoría, pero en la cual Aurora Rodil y sus dos compañeros de formación guardan las distancias con sus socios de gobierno mediante votos en contra o abstenciones. Veintiún meses después de que comenzaran a gobernar en coalición los problemas domésticos se resuelven de puertas adentro en el edificio consistorial después de que la oposición haya aireado algún desencuentro tenido, precisamente, en comisiones donde se abordaban este tipo de asuntos.

El último ejemplo ocurrió el pasado 20 de febrero, en la junta de gobierno en la cual se aprobaron las bases de la convocatoria de 2025 para la concesión de subvenciones para la ejecución de proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo. Un asunto que pasó de soslayo entre los temas que destacó a los medios de comunicación la portavoz del equipo de gobierno, pues no hizo mención a su aprobación y por un mayor importe en un tema de marcado carácter social, como es un desembolso para las arcas públicas de una partida de 190.000 euros, ampliables a 200.000 euros. Quizá no se hizo porque Vox votó abstención al acuerdo, lo cual no tiene más valor que una señal o marcar distancias, un posicionamiento en un órgano al que el PP siempre acude con la mayoría de votos en el bolsillo.

Ruz y Lastra, en un acto en Cáritas Elche / Matías Segarra

"A dedo"

El tema no dejaría de ser un asunto menor si no fuera porque los socios de Vox sí respaldan proyectos de cooperación de carácter internacional de comunidades religiosas, como Fuego de María, a quien destinaron 15.000 euros el pasado año para un proyecto educativo en Perú «a dedo», como destapó el concejal socialista Mariano Valera, quien afeó el hecho de que se le entregara una ayuda a un colectivo sin presencia en la ciudad, mientras se votaba en contra ese día en comisión, por parte de Vox, a la concesión de ayudas a siete ONG con sede en Elche. No solo lo afeó el edil socialista, también el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al portavoz de Vox, Javier Ortega Smith después de que se negara a apoyar ayudas a la dana, pero sí en Elche su partido lo hiciera con la ONG religiosa.

Revuelo

El revuelo que supuso las declaraciones del socialista el pasado mes de enero quizá hayan amortiguado la oposición de Vox, desde un rechazo tajante a una abstención, que es lo que ocurrió en la junta del pasado mes de febrero. Se da la circunstancia de que en la convocatoria de 2025 se ha subido la apuesta municipal a la cooperación hasta los 190.000 euros (la de 2024 fue de 160.000 euros, según se publicó en el BOP). Que hay voluntad de mejorar por parte de Lastra a este asunto, aunque le pese a los socios de gobierno, se demuestra por el hecho de que en 2023, el último en el que fue convocado por el anterior gobierno de PSOE y Compromís, la aportación municipal a proyectos de cooperación internacional ascendió a 150.000 euros. Es decir, se ha subido en un 26 % en dos años. La web municipal sí refleja la convocatoria, hasta final de mes, en las categorías: Cooperación al Desarrollo, a la que se destinan 120.000 euros; y Ayuda Solidaria Internacional, con otros 70.000 euros.

