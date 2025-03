La caza reivindica su aportación a la biodiversidad

En primer lugar, «es necesario dejar muy claro que todas las charcas de los parques naturales de El Hondo y Las Salinas son artificiales, es decir, se mantienen gracias a que se llenan de agua para distintos usos. Riegos de Levante trae recursos del Segura para sus regantes. Nosotros, los cotos de caza, bombeamos agua de los azarbes para tener nuestros embalses en las mejores condiciones para que en ellas haya la mayor biodiversidad posible». Así de tajante se expresa el presidente de la sociedad de cazadores de ambos parques naturales, Manuel Sabuco, que representa a 14 cotos, diez en el enclave de Santa Pola, tres en el de Crevillent y Elche, y uno en el Fondet de Amorós.

Estas 14 fincas privadas no sólo forman parte de estos enclaves protegidos, sino que en gran medida son responsables de su valor medioambiental. En total, sus charcas suponen el 30 por ciento de los humedales, una cifra nada desdeñable y que los convierte en agentes de la sostenibilidad de un tercio de los parajes.

Así las cosas, la gestión que hacen los cotos de caza de sus fincas privadas es fundamental. Este hecho no sólo es una evidencia, sino que también se recoge en programas europeos de conservación de la flora y fauna como el proyecto Life de la Cerceta Pardilla, un ave acuática que tiene en el sur de Alicante uno de los enclaves más relevantes para su conservación. Precisamente por ello, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictaba sentencia contra la caza nocturna en El Hondo y Las Salinas, tras demanda interpuesta por la asociación Amigos de los Humedales del Sur.

Ante este nuevo recorte a sus derechos, al que se añade un directo agravio comparativo -por ejemplo en La Albufera, también enclave del proyecto Life, no se ha prohibido nada y se tienen muchas más horas de caza-, los cazadores del sur de Alicante decidían hace unos días defenderse. Primero, amagando con abandonar sus charcas, que acabarían secas y llenas de carrizo convirtiéndose en terrenos no aptos para la cría de aves como la cerceta. Después, reivindicando su papel como agentes de la sostenibilidad.

«No sólo en nuestras fincas hay agua porque la bombeamos. Por cierto, esto nos cuesta más de 9.000 euros en electricidad al año en una finca de unas 50 hectáreas con 35 inundables. También por la gestión que realizamos del carrizo, de la limpieza que realizamos de caminos, azarbes, embalses... Y por las más de 600 toneladas de grano que entre todos los cotos introducimos en el medio», destaca Sabuco.

El futuro de la caza

Para Borja Pérez, propietario de la finca El Bosquet y graduado en Ciencias Ambientales, «es imprescindible que la caza cuente con futuro para que estos enclaves continúen manteniendo la biodiversidad que tienen». Si no fuera así, «mantener estas tierras no sería rentable. Ni siquiera para los que tenemos como alternativa ofrecer pesca deportiva en nuestras fincas». Y si no es rentable, «¿quién iba a invertir en mantener las charcas, en alimentar a los patos o en la mano de obra y maquinaria para limpiar de carrizo?».

Para este gestor privado, «los cazadores gozamos de muy mala imagen, sobre todo por parte de las críticas de los ecologistas, pero ellos no mantienen las fincas que adquieren de la misma manera que nosotros. Por ejemplo, los cotos estamos obligados a tener el mismo nivel de agua durante nueve meses. Y eso es dinero. Ellos no. De hecho, no lo hacen. Tienen sus fincas abandonadas todo el año y muy de vez en cuando llevan una máquina para hacer un desbroce y que salga en la foto». De la misma opinión es el cazador Andrés Coves. Ambos se refieren, en concreto a una charca, La Manzanilla, «que está hecha un desastre pese a estar declarada como reserva de fauna silvestre y donde los ecologistas no invierten en su mantenimiento. Está todo lleno de carrizo y sin agua. Donde hay una pequeña lámina está putrefacta».

«Los ecologistas no invierten»

Los cazadores rechazan la forma de actuar de los proteccionistas. «Ellos nos exigen a nosotros, nos dicen cómo tenemos que gestionar nuestras fincas, pero luego ellos no cuidan de las suyas lo más mínimo. Sólo actúan muy de vez en cuando y siempre con ayudas o subvenciones, no con aportación particular, como nosotros», denuncia José Pérez, propietario. Y en el mismo sentido se pronuncia Sabuco, que reconoce que los ecologistas «no se quieren gastar dinero en mantener sus fincas porque, además de elevar agua y mantener el nivel, hay una temporada en la que hay que desecar, limpiar y triturar todo el carrizo y volver a inundar. Eso cuesta mucho».

Algo similar, según estos cazadores, está pasando en otra propiedad del proyecto Life, La Raja, que antes era gestionada por Andrés Coves y es propiedad ahora de la Confederación Hidrográfica del Segura. «Nos acusan de destrozar el ecosistema. Quisiera que se viera el antes y el después de esta finca», señala Coves.

Un dato que los cotos de caza dan para que se vea el valor de la gestión medioambiental que realizan: «En nuestras fincas podemos asegurar que en casi dos décadas no ha habido botulismo», concreta el presidente de la sociedad de cazadores. No se puede decir lo mismo del resto de las zonas inundadas, donde casi todos los años tienen episodios graves con mortandades elevadas, según mantienen diversas fuentes consultadas.

Por último, «estamos hartos de que nos llamen asesinos. Nosotros alimentamos a aves y otro tipo de fauna y no lo hacemos para acribillarla. Conocemos perfectamente las especies que podemos abatir, los propietarios de cotos, además, somos los primeros interesados en que no se produzcan problemas. El Seprona y los agentes medioambientales controlan nuestras presas. Vivimos de los recursos y queremos lo mejor para estos enclaves. Nuestro futuro también depende de ello»., concluye Borja Pérez.