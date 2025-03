Movilidad estudia implantar parkings disuasorios en Elche y negocia la cesión de nuevos solares

El Ayuntamiento de Elche está estudiando la posibilidad de implantar en la ciudad parkings disuasorios que sirvan para cubrir una alta demanda de aparcamiento al tiempo que se descongestionarían de vehículos de la trama urbana teniendo en cuenta que el 58% de los viajes a la ciudad se realizan con transporte privado, lo que complica la búsqueda de aparcamiento a pesar de que hay más de 30.480 plazas repartidas por la ciudad.

Mesa con policía y técnicos

La Concejalía de Movilidad expone que este tipo de iniciativas se están tratando en una mesa con la Policía Local, inspectores y técnicos del departamento municipal. Aclaran que para que pudiera darse luz verde esos futuros espacios deberán ir unidos a un «núcleo modal de movilidad», es decir, que haya junto a los enclaves servicios públicos que aseguren que los conductores podrán dejar el vehículo e inmediatamente después estar conectados con el centro y los barrios, como serían paradas de autobús, taxi y estación de BiciElx «porque si no contamos con esos servicios no hablamos de un parking disuasorio si no de un parking a las afueras», indica el edil del área, Claudio Guilabert.

Este planteamiento de habilitar zonas en el extrarradio para estacionar ya las contempló el anterior Ejecutivo de PSOE y Compromís en el plan de movilidad urbana sostenible que aprobó a escasas semanas de las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023 cuando Pablo Ruz se alzó con la vara de mando.

En un cajón

El documento quedó en un cajón desde el pasado mandato y la concejalía de Movilidad, cuando han pasado cerca de dos años, no ha ahondado en el trabajo del anterior bipartito. Anticipan que pretenden hacer modificaciones en algunas cuestiones claves como la posibilidad de retirar hasta 1.900 plazas de aparcamiento en la ciudad para ganar 32.000 metros para el peatón como proponía el área dirigida entonces por la portavoz de Compromís, Esther Díez.

De entrada Guilabert es tajante y sostiene que no se está aplicando el plan «porque hay que adaptarlo a la realidad social del municipio» e incide en que lo que necesita Elche «son plazas y no eliminación». Defiende que a nivel municipal está activado un plan para crear 640 plazas en superficie cambiando la disposición en la vía pública de línea a batería. De igual forma transmiten desde la concejalía que vana seguir con la estrategia de ganar espacios para los vehículos intermediando con propietarios.

Solares privados

Recuerdan que ya se habilitaron dos solares privados mediante una cesión para dar uso a zonas cerradas al público para aliviar la falta de estacionamiento. De igual modo, Guilabert adelanta que se está negociando con dueños de descampados del barrio de Altabix y Carrús la posibilidad de nuevas cesiones para ampliar la dotación de plazas en dos sectores de la ciudad muy concurridas.

Ahora bien, los supuestos cambios del plan no se esperan en el corto plazo ya que el Ejecutivo está priorizando el proyecto para devolver el taxi compartido a las pedanías con una licitación, teniendo en cuenta que el servicio lleva más de medio año sin prestarse y desde el bipartito alegan que para no incurrir en irregularidades se tendrá que hacer un contrato en lugar de utilizar la fórmula del convenio con Radio Taxi como desde sus orígenes se venía haciendo.

Nuevo parking público gratuito en la calle Filet de Fora de Elche / INFORMACIÓN

Aval de Medio Ambiente

Este documento consiguió en 2024 el aval de la Generalitat cuando gobernaban PP y Vox ya que la Conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras emitió informe ambiental favorable al proyecto y dio hasta 2028 al Ayuntamiento para la aprobación definitiva de un plan que se llevó cuatro años de tramitación, y que al sustituir algunos puntos también conllevaría otro periodo para obtener de nuevo el beneplácito del Consell.

Si el citado documento está en «stand by» lo mismo ocurre con la Mesa de Movilidad, que lleva más de un año y medio sin convocarse como denunciaron hace unas semanas desde Margalló y CC OO que alertaron de que el Ejecutivo estaba incumplimiento el reglamento porque no estaba existiendo consenso para desarrollar cambios en la vía pública.

A este respecto Guilabert responde que se están cumpliendo todos los objetivos que se marcaron como la conclusión de carriles bici, «y cuando se terminen esos objetivos la convocaremos con toda la normalidad», justifica el concejal.

Suscríbete para seguir leyendo