Antonio Remiro Brotons: «La justicia es un concepto muy relativo en el orden mundial»

¿Estamos los europeos preparados para reducir nuestro Estado del bienestar, es decir, reducir el gasto social, sanitario, educativo, para fomentar la producción de armas? ¿Seguirá Europa alimentando la guerra entre Ucrania y Rusia por razones de justicia? ¿Qué es una paz con justicia? Estas son algunas de las preguntas que responderá, «con mi opinión», apostilla, el catedrático emérito de Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid Antonio Remiro Brotons. Este ilicitano, colaborador de INFORMACIÓN, ofrece mañana jueves (19.30 horas) en el centro cívico de Candalix (El Bailongo), una conferencia en la que analizará desde el punto de vista del Derecho el nuevo orden internacional.

En el acto, organizado por la Asociación Fomento del Sentido Común y Tolerancia, Remiro Brotons ofrecerá su percepción sobre los cambios que se están viviendo, haciendo especial hincapié en acontecimientos tan actuales como la llegada al poder de Donald Trump y la guerra de Ucrania. Sobre este asunto, Remiro Brotons apuesta por que los países de la Unión Europea se decidan «por la diplomacia y la negociación porque Rusia es un país que no necesita nuestros territorios y seguramente desea mantener unas buenas relaciones con los países de la UE». Por ello, «no hay que demonizarla ni tratar de desarrollar una política que, por otra parte, es irreal, de buscar lo que se ha venido a llamar una paz con justicia, porque la justicia es un concepto muy relativo en el orden mundial».

El ilicitano Remiro Brotons durante una entrevista publicada en INFORMACIÓN el pasado verano / ÁXEL ÁLVAREZ

Paz con justicia

Para el experto ilicitano, «el concepto de poder es mucho más vivo hoy en día y, por tanto, pensar en una paz con justicia es pensar en algo que no es realizable. Por ello, a partir de esta base, ¿qué va a hacer Europa? ¿Va a seguir gastándose decenas de millones alimentando esa guerra pese a que EE UU ya no quiera seguir alimentándola?». A nivel personal, Remiro Brotons expone que «hay que negociar, usar la diplomacia y no buscar un armamentismo para una guerra que no tenga fin y que será perjudicial para todos. Al final, los cambios territoriales en el mundo están a la orden del día en la historia y se producen porque los poderes cambian de dueño».

El catedrático también analizará en su charla el papel de la UE en el orden internacional. «No lo tiene como entidad política y militar, puesto que siempre ha vivido al amparo de la Alianza Atlántica. Militar y políticamente es una entelequia y debe traducir sus ideas en acción, mientras no parece que las sociedades europeas estén por la labor de reducir sus presupuestos de la llamada política de bienestar para armarse», mantiene.