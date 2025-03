El TSJ desestima que Compromís retire sus publicaciones sobre trato de favor en Elche al presidente de Ribera Salud

El TSJ ha desestimado una petición de medidas cautelares presentada por el presidente de Ribera Salud, Alberto de Rosa, para que dos cargos de Compromís dejen de divulgar que el Hospital del Vinalopó, en Elche, público de gestión privada a través de esta concesionaria, cerró parte de una planta para atenderlo cuando sufrió una crisis cardiaca, en junio de 2023. El directivo, que admite el ingreso hospitalario, pero niega de plano que tuviera privilegios, presentó una demanda de tutela de derechos fundamentales tras la denuncia pública de Compromí. Esta se dirige contra Carles Esteve, una segunda diputada, al parecer Águeda Micó, y a la propia coalición nacionalista. Mientras se resuelve la misma, como medida cautelar, y argumentando el daño que se le está haciendo hasta que se dicte el fallo, solicitó el cese inmediato en las intromisiones, que no se pudiera publicar o divulgar contenido referido a esos hechos y la retirada de todos lo publicado o divulgado en cualquiera de los perfiles de redes sociales y medios de difusión o divulgación.

El juzgado de Valencia que instruye esta demanda desestimó la petición de medidas cautelares, lo que recurrió De Rosa ante el TSJ, que también le ha dicho que no; de hecho, le ha condenado al pago de las costas. En la demanda, el máximo responsable de Ribera Salud reclama una indemnización por daños morales de 40.000 euros para cada uno de los dos cargos de la formación nacionalistas y otros 20.000 euros a Compromís. En total, 100.000 euros. También que se les condene a emitir el fallo de la sentencia en espacio idéntico o similar a aquel en que efectuaron las manifestaciones "de modo que se reconozca la falsedad de las mismas y la intromisión en los derechos fundamentales".

Una imagen de archivo del Hospital del Vinalopó, en Elche / Antonio Amorós

Trato de favor

Fue el 29 de febrero cuando en las Cortes Valencianas Carles Esteve denunció el supuesto trato de favor que meses antes se le habría dispensado al directivo, asegurando que se cerró parte de una planta destinando personal de enfermería y seguridad para su "atención personal" mientras estuvo ingresado. No más de 24 horas al tratarse de una afección leve. Esteve dijo en aquella sesión que había hecho un uso fraudulento de la sanidad pública, lo que aporta el demandante como prueba a través de un video de YouTube. El entonces director del Hospital del Vinalopó y el responsable de Cardiología negaron en su momento que el directivo hubiera tenido este trato de favor.

Alberto de Rosa / INFORMACIÓN

Cuatro meses

Cuatro meses después de aquella denuncia política y con la demanda ya en trámite, en una vista en el juzgado de Valencia se solicitó la adopción de medidas cautelares, a lo que se negaron los abogados de los demandados que pidieron, para el caso de que fuera estimada, que De Rosa pusiera una caución en cuantía no inferior a lo que reclama; es decir, a 100.000 euros. El fiscal también se negó a atender la petición del demandante porque entendía que adoptar esta medida suponía prejuzgar el fondo del asunto y anticipar el fallo de la sentencia.

El juzgado de primera instancia desestimó la medida cautelar, sin imposición de costas, al considerar "improcedente la medida consistente en la prohibición de ciertas conductas futuras, en cuanto que incurriría en una censura previa sin que se advierta de un riesgo concreto o peligro grave".

Esteve, de Compromís, uno de los dos demandados por sus declaraciones / David Revenga

Argumentos

La sala recuerda en su auto que el objetivo de la adopción de medidas cautelares no es otro que asegurar el resultado futuro del proceso, "evitando el riesgo de inefectividad de la sentencia firme que en su día se dicte" y añade, "los argumentos esgrimidos para denegar la medida cautelar son correctos porque en el presente caso no se da los requisitos necesarios para su adopción, argumentos que se comparten en su integridad".

"Intimidad"

Y concluye asegurando que "el debate versa sobre la colisión de dos derechos de rango constitucional, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, por un lado, y los derechos a la libertad de expresión y de información de otro, cuyo ejercicio no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa (...) Lo que se pretende con la medida solicitad no es en realidad evitar la inefectividad de la sentencia estimatoria que en su día pueda dictarse, sino poner fin en la medida de lo posible a la divulgación o publicación de las declaraciones públicas cuestionadas realizadas en su momento y prohibir que puedan reiterarse en el futuro (...) se interesa que el juzgado acuerde una suerte de censura previa limitativa de la libertad de expresión de los demandados, lo que es particularmente improcedente en un contexto de debate político como el que enmarca las declaraciones enjuiciadas, petición que, por otro lado, tiene que ver con la verdadera finalidad de las medidas cautelares (...) La pretendida tutela judicial no está en riesgo, al menos nada se ha acreditado al respecto".

