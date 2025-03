Una nueva esperanza para la Asociación Parkinson Elche

La Asociación Parkinson Elche lleva tiempo reivindicando unas nuevas instalaciones. Las actuales se han quedado a todas luces pequeñas y prácticamente no se puede demorar por más tiempo el hecho de contar con una nueva sede que atienda en condiciones a las necesidades que tiene esta entidad.

Tras solicitarlo en numerosas ocasiones y durante varios años, el Ayuntamiento de Elche ha respondido y justo este miércoles está previsto mostrar a los responsables de dicha asociación una posible nueva ubicación para constatar si cumpliría con las necesidades de los familiares y pacientes que sufren esta patología neurodegenerativa.

Fernando Ramiro Barragán, director de esta asociación, se muestra contento por este paso dado. Señala que hace escasas semanas mantuvieron una reunión con responsables municipales por este tema y ahora están a la espera de ver si el nuevo inmueble les convence y en ese caso poder trasladarse si todas las partes dan el visto bueno.

Huerto de Montenegro

Las actuaciones instalaciones, ubicadas en la avenida de Alicante número 88, dentro del Huerto de Montenegro, ofrecen cerca de 250 metros cuadrados de espacio para trabajar con los afectados. No obstante, se ha llegado a un punto en que es necesario disponer de una sede con aproximadamente el doble de metros, entre 400 y 500.

«Necesitamos una nueva sede porque, por desgracia, estamos creciendo», señala el director de la asociación, quien apunta que han notado este incremento de peticiones de atención sobre todo tras el covid. Solo en este año ya hay una docena nueva de socios.

El caso es que, entre otras dependencias, el gimnasio se les ha quedado muy pequeño. Además, en muchas ocasiones tienen que trabajar con grupos pequeños y no hay aulas o espacios suficientes para utilizarlos al unísono.

Actividad imparable

La asociación suele tener actividad de lunes a viernes de 8 a 14 horas y los martes y los jueves también por la tarde, de 16 a 18 horas.

La Asociación Parkinson Elche cuenta con aproximadamente 125 socios y cada semana suelen ser atendidos más de medio centenar de usuarios, ya que los socios van rotando.

Fernando Ramiro comprende perfectamente que encontrar un local adecuado y adaptado para estas personas, muchas de las cuales presentan una edad avanzada y caminan con ayuda de andador, no es fácil en Elche, por eso agradece que, después de varios años de reivindicación, el Ayuntamiento sea sensible con este asunto y haya anunciado que este miércoles visitarán conjuntamente unas posibles instalaciones.

La Asociación Parkinson Elche es una entidad sin ánimo de lucro constituida en abril de 2011 «para atender, orientar, formar e informar a personas afectadas, sus familiares y cuidadores, profesionales y sociedad en general sobre la enfermedad de párkinson».

La polémica con el ascensor

En 2022, después de prácticamente cinco años de espera, la asociación pudo contar por fin con un ascensor, ya que muchos usuarios con esta afección no estaban capacitados para subir las escaleras y recibir atención en la planta superior. Esta demora de casi un lustro evidenció la impotencia de unos y de otros ante una burocracia y una serie de imprevistos que el Ayuntamiento no supo o no pudo resolver, lo cual fue motivo de polémica por la dilatada espera.

Sede actual en el Huerto de Montenegro, en Elche

Y es que aquí se desarrollan servicios terapéuticos y acciones de calidad con el fin de complementar la terapia farmacológica que actualmente y solamente ofrece el servicio público de salud, aumentando así las posibilidades de que las personas con la enfermedad de párkinson en Elche y municipios cercanos se beneficien de la experiencia de personal cualificado.

La entidad, en definitiva, busca contribuir al aumento de la calidad de vida de las personas con la enfermedad de párkinson y parkinsonismos asociados.

