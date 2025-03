La Mesa de Patrimonio lleva más de dos años sin reunirse en Elche

La Mesa de Patrimonio de Elche se reunió por última vez en diciembre de 2022, cinco meses antes del cambio de gobierno y ni siquiera se ha constituido la nueva. No es la primera vez que el PSOE se lo recuerda al alcalde, Pablo Ruz, este asunto. Este, durante su etapa como jefe de la oposición, no perdía la oportunidad de tildar de dejadez a los entonces responsables municipales por cualquier problema de esta índole. Ahora, en cambio, según denuncian los socialistas, los problemas se agolpan por culpa de un regidor que ha impuesto, dijo este martes el portavoz, Héctor Díez, la «ley del silencio» porque no tiene la ciudad un órgano donde debatir sobre estos asuntos o pedir información.

Héctor Díez (PSOE) / INFORMACIÓN

"Exigimos la convocatoria de la Mesa de Patrimonio de forma inmediata para que se den las explicaciones oportunas de muchos temas que ahora mismo no se sabe nada de ellos" Héctor Díez — Portavoz del PSOE

PP: "Lecciones del PSOE, ninguna" El portavoz del PP, Claudio Guilabert, se refirió ayer a estas críticas, pero sin aclarar si van a convocar a la Mesa. «Lecciones de Partido Socialista en materia de patrimonio, ninguna.Este gobierno en estos 20 meses ha protegido y recuperado el patrimonio perdido por culpa de la izquierda ilícita. Hemos abierto la Torre de Vaíllos y el Patio de Naranjos, iniciado el pliego para rehabilitat Clarisas. Hemos llevado Pusol a Pontos, estamos rehabilitando la casa de la Virgen. Además estamos recuperando también los huertos de Palmera y su sistema de Regadío».

Línea de flotación

Ayer el PSOE lanzó otro torpedo a la línea de flotación del alcalde, quien dice ser un firme defensor del patrimonio de la ciudad, pero que no predica con el ejemplo, según la oposición. «Son más contradicciones las del señor Ruz. Cuando era candidato proponía un Patronato Municipal de Patrimonio seis meses antes de las elecciones y, una vez alcalde y después de casi dos años, no hay ni patronato ni siquiera convoca a la Mesa de Patrimonio», dijo el concejal socialista.

Héctor Díez aseguró que la petición no es baladí en estos momentos porque existen muchos asuntos pendientes de conocer qué está pasando, «exigimos la convocatoria de la Mesa de Patrimonio de forma inmediata para que se den las explicaciones oportunas de muchos temas que ahora mismo no se sabe nada de ellos» y recordó cuándo Ruz, antes de ser regidor, «decía que muchos edificios históricos estaban con mallas o con vallas y eso generaba deterioro».

El PSOE no sabe qué va a pasar con el edificio de Nuevos Riegos del Progreso / Héctor Fuentes

Héctor Díez dice que hay que seguir con las fases de catas arqueológicas en el Mercado Central

Palacio de Altamira

Así citó las obras de adaptación de las salas del Palacio de Altamira, «las obras del MAHE llevan ya más de un año, no sabemos qué pasa, solo sabemos que la empresa ha vuelto a solicitar una segunda prórroga. Aquí siguen las vallas, el acopio de materiales y la mala imagen en un emblemático espacio». Al respecto añadió que PP y Vox, «han perdido una subvención de 150.000 euros, conseguido por el anterior equipo de gobierno al no poder justificar a tiempo las obras». No fue el único ejemplo que puso Héctor Díez, «nadie habla de por qué está cerrado el refugio de la Guerra Civil del Paseo de Germanías desde hace tres meses a cal y canto. Que nos lo expliquen porque son muchos los ciudadanos que quieren visitarlo». El concejal también se refirió a la caída de cascotes que se produjo en La Calahorra, «hemos visto las fotos y son cascotes que, si te caen en la cabeza, habría un verdadero problema, pero nadie ha dicho nada. Silencio. Opacidad».

El refugio de Germanías sigue cerrado / Matías Segarra

Los socialistas dicen que se han perdido 150.000 euros de ayudas por el retraso de obras del MAHE

Ley del Palmeral

También se refirió el portavoz al anuncio del alcalde sobre la reforma de la Ley del Palmeral, «¿se sabe algo de este asunto?. Anuncia cosas, pero luego no se materializan». El edil añadió el tema de la compra del edificio de Nuevos Riegos el Progreso, «pero no sabemos qué movimiento están haciendo para reformarlo o cuándo van a empezar obras». Dijo que otra cuestión es el Mercado Central, «Hay que seguir con las fases de catas arqueológicas, ¿qué se va a hacer?.

En la Mesa de Patrimonio se tienen que dar todas las explicaciones». El concejal también se refirió a otros asuntos del patrimonio como la calle Curtidores, la Torre de Ressemblanch, la adquisición del Huerto de Malena o la casa de la Virgen. «¿Qué va a pasar con las Clarisas». Muchas cuestiones de las que no se informan. Por eso exigimos la puesta en marcha de la Mesa de Patrimonio», concluyó.