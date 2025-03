PSOE y Compromís cargan contra la continuidad de Ribera Salud en Elche

Las reacciones por el anuncio de prórroga de la concesión a Ribera Salud al frente del Hospital Vinalopó no se han hecho esperar. Minutos después este jueves de que la plataforma por la reversión reprobase la decisión de la Conselleria de Sanidad también han elevado las quejas desde PSOE y Compromís.

"Grave error"

Los socialistas aseguran que se trata de un "grave error" del gobierno de Carlos Mazón entienden que han primado los intereses económicos frente a la calidad asistencial. "Son numerosas las quejas de los pacientes, del personal sanitario y estamos ante una decisión que deja a Elche como una isla de la sanidad de gestión privada en toda la Comunidad Valenciana", lamentaba este miércoles el portavoz Héctor Díez quien llamando al voto del PSOE en las próximas autonómicas destacaba que si gobierna el Partido Socialista el Vinalopó será de gestión pública.

Desde Compromís también han esgrimido los mismos argumentos de la Plataforma por la reversión para afear la prórroga por parte del departamento de Marciano Gómez. La portavoz, Esther Díez, señala que no hay "criterios objetivos" que justifiquen la decisión.

Indicadores

Lamenta que se han desoido las quejas de usuarios y usuarias y también de los profesionales sanitarios. Insiste en que la Conselleria de Sanidad no ha hecho públicos los indicadores que iban a medir "y no lo hacen porque no es una decisión que responda al interés general si no a los intereses económicos de unas pocos". Díez critica que el gobierno de Mazón haya "vendido unas supuestas mejoras" para justificar el paso al frente para la prórroga pero "evita decir que Ribera Salud ha reconocido unos beneficios de más de 800 millones de euros y que aún le queda deuda por saldar con la Generalitat Valenciana".

Protesta de la Plataforma por la Reversión de la Gestión del Hospital del Vinalopó / ÁXEL ÁLVAREZ

Críticas al alcalde

La portavoz de la coalición valencianista ha aprovechado, además, para atacar al alcalde, Pablo Ruz, por no haber mediado con el Consell para trasladar las quejas ciudadanas: "Necesitábamos a un alcalde valiente comprometido con la salud y ha hecho todo lo posible porque el servicio básico quedara en manos de una empresa privada", afea.