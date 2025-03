Horarios sin consenso y bajas sin cubrir: críticas en los centros de diversidad funcional de Elche

Desde una fisioterapeuta y un trabajador social para 200 usuarios hasta bajas laborales que no se cubren o cambios de horario sin consenso. Este último movimiento ha sido la "gota que ha colmado el vaso" y por la que trabajadores, familiares y usuarios de los centros ocupacionales IVASS de Elche que gestiona la Generalitat, y que atienden la diversidad funcional, han iniciado una ronda de concentraciones, que continuarán el 18 y 20 de marzo, para tratar de revertir lo que entienden que es una "constante pérdida de calidad en la atención a los usuarios".

Sin margen para talleres

Este jueves protestaron a las puertas del centro ocupacional La Tramoia decenas de personas afectadas por un cambio que se introdujo a principio de 2024 y que no ha tenido el consenso del comité de empresa y los sindicatos, como es la modificación del horario por la que los trabajadores ahora entran a las 9 horas, al mismo tiempo que los propios usuarios, y no media hora antes, con lo que los profesionales han perdido ese margen que empleaban para organizar talleres y poner en común el abordaje de ese día, alerta Esther Bravo Morales, vicepresidenta del comité de empresa, que lamenta que el enfado es evidente en todas las partes porque no ha existido negociación con el Instituto Valenciano de Servicios Valencianos que gestiona estos espacios.

Horas de salida

De igual forma apunta a que la segunda complicación ha venido con los cambios en las horas de salida, que ahora son a las 16.15 horas y no a las 15.45 horas, lo que afecta a que muchos usuarios no lleguen a tiempo a otras actividades programadas fuera de estas instalaciones como natación y arte " y se ha luchado mucho para que tengan una inclusión", lamenta por su parte Concepción Torres, de la asociación de madres y padres de los centros.

Merma en las plantillas

Desde el comité alertan de que hay una merma de personal porque no se se están cubriendo vacantes. Explican que en un día pueden faltar de dos a tres maestros de taller en alguno de los tres centros de Elche y que pueden pasar semanas sin sustituirse esos puestos, lo que repercute en que se de la casuística de que un profesional trabaje con 15 o 20 usuarios cuando debería hacerlo con una decena.

Reprenden que esta saturación lleva a los profesionales a tener que cambiar la planificación inicial y adaptar los ejercicios para grupos más grandes, lo que afecta al rendimiento de la actividad terapéutica, señalan. De igual forma lamentan que al no haberse renovado en años la relación de puestos de trabajo hay déficit de plazas como la de trabajador social y fisioterapeuta, con solo un profesional para los tres centros, lo que impide que se ofrezcan sesiones semanales, apunta Bravo.

Critican que es una problemática cronificada en el tiempo pero que se ha venido agravando en el último año y medio, según apunta Bravo, quien ejerce de técnico de tutelas y señala que tiene que gestionar una media de 170 expedientes de toda la provincia de Alicante, que tiene que acudir a las visitas con su coche particular y que hay centros que siguen sin estar habilitados para personas con movilidad reducida como el del Sapema (atención a personas con medidas de apoyo) donde trabaja, servicio que se presta en un espacio cedido por el Ayuntamiento de forma provisional porque sigue cerrado el antiguo edificio de la Tesorería de la Seguridad Social que albergaría este recurso autonómico.

Un momento a las puertas de la concentración este jueves del centro La Tramoia de Elche / INFORMACIÓN

Sin comedor

Otra de las modificaciones ha sido la supresión del servicio de comida para trabajadores que se venía prestando desde hace décadas por la empresa contratada para gestionar el comedor. Indican desde el comité de empresa que el personal de los talleres desde siempre ha ejercido la labor social de atender en el comedor para evitar atragantamientos de usuarios que necesitan ayuda a la hora de ingerir alimentos pese a que esta función nunca estuvo recogida en la RPT. Refieren que como contraprestación a esta actividad de refuerzo los profesionales comían con los usuarios, algo que ahora se ha restringido "sin previo aviso".

Bolsas

Por otro lado, el comité de empresa critica que, pese a las reclamaciones, se han encontrado con que hay personas excluidas de la bolsa de sustituciones que acceden a un contrato y otros con más puntuación se quedan fuera, con lo que entienden que falta transparencia para explicar por qué se da este proceso.

Proceso de estabilización

En otro orden de cosas reprueban que del 80 al 95% del personal sigue siendo interino y que el proceso de estabilización se está retrasando ya que debería haberse completado en diciembre de 2024 y ahora apunta a junio de 2025.