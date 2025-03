Ribera Salud perfila un plan de obras e innovación para la prórroga del Hospital Vinalopó

Un día después de que el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, confirmase que la gestión del Hospital del Vinalopó de Elche seguirá siendo privada, el grupo Ribera Salud confirmó este jueves que está trabajando en un plan de inversiones que conllevaría el desarrollo de proyectos para implementar nuevas infraestructuras, mejorar equipamientos y dar un salto en innovación para los próximos cinco años que duraría la prórroga que empezaría cuando se agote el vigente contrato el próximo mes de junio.

Ya el titular de Sanidad señaló el martes que la renovación de la concesión administrativa estaría sujeta a que el grupo presidido por Alberto de Rosa se comprometiese con algunas inversiones que pasarían por la ampliación de entre 70 y 100 camas del hospital, personal suficiente para cubrir las ratios, un segundo centro de salud en Crevillent y que la Conselleria de Sanidad tenga «control exhaustivo» del nivel asistencial en las instalaciones.

Programa

Fuentes próximas a la gerencia no han querido entrar en detalles sobre qué actuaciones van a acometer para renovar la concesión porque todavía sigue perfilándose el programa. Desde Ribera Salud sostienen que el documento se está coordinando con la Generalitat y manifiestan la satisfacción por el anuncio de la prórroga ya que insisten, como lo hizo el conseller, en que se han tenido en cuenta «criterios objetivos en base a los indicadores de actividad y calidad y que son el resultado del trabajo realizado por los profesionales del departamento de salud».

El equipo de Ruz celebra la noticia

En medio de las críticas de la izquierda y los sindicatos por no cumplirse con la reversión, y que hoy persistieron, el equipo de gobierno de PP y Vox en Elche celebró la noticia de la renovación de forma pública a través de la edil de Sanidad y portavoz de la junta de gobierno, Inma Mora, que atajó que la decisión no está basada en «ideologías políticas ni en otros sesgos políticos» si no en «criterios de calidad y las diversas auditorías» que según la concejal «reafirman que se cumplen los requisitos ofreciendo un servicio sanitario de calidad». Señaló que si los indicadores siguen como hasta ahora seguirán apoyando a Ribera Salud.

UGT dice que es un "revés" para el personal

UGT, que está integrado en la Plataforma por la Reversión, quiso también valorar ayer la situación igual que lo hizo a nivel sindical Comisiones Obreras el martes. Desde la sección Serveis Públics PV mostraron su «profundo desacuerdo» con la prórroga ya que alertan de que es «un revés para el personal y para la calidad asistencial que merece la ciudadanía». Sentenciaron que la continuidad de Ribera Salud no garantiza la estabilidad laboral «ni las mejoras necesarias para un entorno sanitario óptimo» y reprendieron que cuando hace un año se conocieron las intenciones de no revertir muchos profesionales solicitaron excedencias «en busca de destinos con condiciones laborales más favorables», exponen.

Por otro lado, el sindicato desconfía de los «supuestos buenos indicadores» porque pese a pedir la información «por activa y por pasiva» al departamento de Marciano Gómez «nunca ha estado accesible para las organizaciones sindicales», indicaron.

PSPV: "Es un negocio para los amigos"

Desde el PSPV el portavoz de Sanidad en las Cortes, Rafa Simó, vituperó que la renovación es «un negocio para los amigos, aunque sea mercadeando con la salud» y afeó que la continuidad va a ser posible «con nocturnidad y alevosía, sin prórrogas año a año, sin auditorias, sin participación y sin transparencia».

Desde el PSOE de Crevillent tildaron de «brindis al sol» que se haya mezclado la cuestión sanitaria con la inversión para construir un nuevo centro de salud ya que admiten que pese a que esta ha sido una reivindicación constante por el incremento poblacional el equipo de gobierno de PP y Vox ha manifestado en ocasiones que no hay terrenos disponibles para la infraestructura, según trasladó la concejal socialista Asunción Dolores Planelles.

Carles Esteve, diputado autonómico de Compromís / Información

Por su parte el portavoz de Sanidad de Compromís en las Cortes, Carles Esteve, criticó que el hospital ha sido un «pozo de privilegios y usos fraudulentos de las instalaciones», denunció fuga de profesionales en los últimos 15 años, que no se estén cubriendo bajas en pediatría y reprochó que no se hayan tenido en cuenta las 15.000 firmas a favor de la reversión pero sí las 437 votaciones en la encuesta de satisfacción de la empresa.