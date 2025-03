"Nada de la dana": Mazón pasa por Elche sin conceder declaraciones

Puesta en escena sin preguntas, muy formal y con bastante revuelo. También cierta tensión, sobre todo en la entrada y salida. El Consell desembarcaba este viernes en Elche con un buen número de cargos. La comitiva la encabezaba el presidente Carlos Mazón, seguido por el conseller de Medio Ambiente, directores generales y otros diputados. Venían a presentar el plan de infraestructuras de la Generalitat para la ciudad ilicitana y a firmar el convenio para el tranvía. La ocasión lo merecía. Pero, aunque se esperaban anuncios concretos, realmente nada de lo dicho era exactamente nuevo. Al menos, de lo esencial. Mazón no aportaba prácticamente nada a lo ya conocido sobre la Ronda Sur, el Tram de Elche o la depuradora de Algorós. Además, el president no admitía preguntas al finalizar el acto. Ni tampoco antes de comenzar. Ni en la salida hacia el coche. Sabía que las cuestiones no iban a tener nada que ver con Elche.

Por momentos, tanto la llegada y recibimiento, como la marcha y despedida, parecían sacados de una película de cine mudo, entre cómico y surrealista. Decenas de cámaras para un lado y para otro. Periodistas con micrófono en la mano, otros con grabadora. O con el móvil. Todos esperando a Mazón por un lado, pero luego llegaba por el otro. El mismo alcalde, Pablo Ruz, estaba o se hacía el despistado sobre la dirección que tomar para darle el primer saludo. Quizás, por la manera actuar, todo podría estar preparado para despistar a la Prensa.

Entrada entre empujones

El acto estaba convocado a las 10 de la mañana. El presidente llegaba 10 minutos después y entraba muy rápido hacia la planta noble del consistorio. Entonces se producían algunos empujones. La masa periodística, ávida por conocer su opinión sobre las novedades en torno a la dana de Valencia y las peticiones de dimisión que pesan sobre él, se agolpaba sobre Mazón pero no le sacaba ni una palabra.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, presentaba este viernes el plan de infraestructuras del Consell en Elche / MATÍAS SEGARRA

Tampoco iba a poder ser en el acto. El jefe del Consell entraba junto al alcalde por la puerta habitual de las autoridades y permanecía alejado de los periodistas. En primer término saludaba directa y cordialmente a los dos concejales de la oposición presentes, los socialistas Héctor Díez y Mariano Valera. Nada destacable del momento. Seguía por invitados como la directora general de Aigües d'Elx, María José Toledo, o el presidente de Riegos de Levante, Roque Bru. Mazón saludaba a la comitiva al completo, acompañado por Ruz. Y ya iba a comenzar el evento. En el mismo, hablaron el conseller Vicente Martínez; el responsable del contrato de la depuradora de Algorós, Carlos Aliaga; el regidor ilicitano y el propio Mazón.

Discursos con apoyo mutuo

Los dos primeros oradores fueron íntegramente técnicos en sus discursos. En los dos siguientes sí habría referencias de apoyo mutuo. Ruz recibía al jefe del Consell con un "Bienvenido en tu visita 18 en menos de 18 meses. Estamos muy agradecidos porque hoy vienes a acortar etapas (de proyectos) y a hablar de compromisos para nuestra ciudad, pues este plan de infraestructuras es un compromiso tuyo". El primer edil mostraba su cercanía con Mazón no sólo en el tuteo, que destacaba en sus palabras, sino también en el tono y en sus calificativos hacia él: "Querido presidente".

Por parte de Mazón, los adjetivos iban más dirigidos a Elche, "la ciudad total", que "siempre está cuando hablamos de industria, innovación, diseño, agricultura, sector agroalimentario, calidad, tradición, cultura, potencial turístico... La ciudad total merece una inversión integral. Y la Comunidad Valenciana necesita a Elche como un motor que nos ayude a todos. También cuando pensamos en la recuperación de la zona denostada por la riada. Para ello necesitamos recursos y para tener recursos necesitamos motores como Elche", exponía el president en su única referencia a la dana. Mazón fue quien clausuraba el acto para después fundirse en un abrazo recio con Ruz.

Despedida de película

Y su despedida también iba a traer cierta cola. No demasiada. Mucha policía y algunos curiosos. El coche oficial que se introduce en el aparcamiento consistorial. Nuevo despiste para la Prensa, cuyos integrantes destacan lo increíble de la situación. El coche oficial que sale del garaje del ayuntamiento y hace marcha atrás. El presidente que ya puede hacer una salida más normal, por la puerta habitual de paso... Muchos medios. Buena parte de ellos nacionales, de los que no suelen estar en Elche. Ni siquiera cuando antes de la dana venía el president.

Mazón y Ruz tras firmar el convenio por el que la Generalitat se compromete a instalar el tranvía en Elche / MATÍAS SEGARRA

Junto al vehículo de Presidencia unas cinco personas mayores y dos jóvenes esperando expectantes. "¡Mazón, por lo menos pide perdón!", le increpaba una señora desde el otro lado de la acera. Sin más, el presidente del Consell pasaba por Elche sin decir nada de la dana. Lo esperado, por otra parte.