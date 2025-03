Las quejas contra las aseguradoras y los bancos se disparan un 50% en Elche

Las reclamaciones contra aseguradoras y entidades financieras se incrementan un 50% un año en Elche por falta de información al contratar, mala prestación del servicio o incluso porque el propio cliente no termina de leer detenidamente las cláusulas y después siente que la cobertura no se ajusta a lo que firmó.

En total se interpusieron a lo largo de 2024 un total de 135 quejas contra bancos y 147 contra compañías de seguros con lo que entran en el ránking de los cinco sectores sobre los que pesa más descontento, de entre más de una veintena analizados por la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). "Desafortunadamente los consumidores no siempre estamos bien informados o no leemos todo a la hora de firmar un contrato y no nos damos cuenta", indica Torcuato Saavedra, responsable de la oficina, que explica algunos detalles que llevan a equívocos en las aseguradoras como que el cliente debe ser él mismo quien se de de baja de un servicio y que tiene que hacerlo con una antelación mínima de un mes antes de que se cumpla la póliza.

Guerra de cifras

Recuerdan que de no hacerlo así y optar por devolver el recibo la aseguradora reclamará después el pago de esa prima por no avisar según marca la ley, y aquí suelen venir los enfrentamientos entre las dos partes, provocando, incluso, que haya mucha gente que durante un año tiene dos seguros "por no haber hecho las cosas como tocaba", indica el técnico. Otro de los motivos que provocan las reclamaciones son "las guerras de cifras" entre aseguradoras y la falta de información que llegan a dar algunas compañías para atraer la venta.

La OMIC registró el pasado año un total de 1.971 consultas y 1.438 reclamaciones, datos que van a la baja ya que se han reducido cerca de un 20% en comparación al 2023. Según Saavedra esta tendencia podría explicarse con que los comercios cada vez están más profesionalizados y los usuarios están más concienciados a la hora de adquirir un producto o servicio.

Las telefónicas, las más criticadas

Las compañías de telefonía, por su parte, siguen copando como desde hace años las reclamaciones, un total de 265 en el pasado ejercicio y algunos de los principales motivos son incumplimientos de las condiciones de venta. Si el motivo de la queja solía ser sobre contrataciones del móvil, el fijo ahora se dan problemas con servicios asociados como el internet y la televisión "porque lo que la gente no sabe es que cuando hace portabilidad, lo que traslada es el número de teléfono tanto de fijo como de móviles, pero el servicio de internet y de televisión no se hace portabilidad y tiene que pedir la baja el usuario, no la puede pedir la compañía".

Por ello desde la oficina reivindican que el usuario se lea correctamente los contratos "aunque sea muy farragoso" y que siempre pida copia.

El perfil del demandante

Las personas de avanzada edad solían ser el perfil predominante de demandante porque llegaban a sentirse engañadas en casa cuando se permitían las visitas comerciales a los hogares. Con el auge de las nuevas tecnologías la horquilla ha aumentado y la población que busca amparo en la OMIC suele tener entre 36 y 64 años.

Compras online

Este departamento municipal engloba como "otros bienes" otras 206 reclamaciones en un año que según la oficina se refieren principalmente a conflictos con las compras online, que también van en aumento. Señalan que el usuario debe fijarse en el aviso legal o la política de privacidad antes de efectuar la compra para cerciorarse de que que cuando van a hacer una transacción en una marketplace tengan seguro que la empresa es la que se les muestra en la pantalla, y si está radicada en España o en la Unión Europea.

Celebración

La Concejalía de Consumo junto a la OMIC celebró este viernes el Día Mundial de los Derechos del Consumidor con un puesto informativo en la Plaza de Baix para acercar a la sociedad ilicitana sus funciones de asesoramiento, formación y defensa de los consumidores que se desarrollan de forma gratuita.

La edil del área, Inma Mora agradeció el trabajo diaro para atender las dudas y necesidades no solo de los consumidores sino también de los establecimientos, teniendo en cuenta que en este espacio, que tiene seis profesionales tras haberse reforzado recientemente con dos técnicos más, se dan pautas a los consumidores referentes a la normativa vigente a la hora de comprar un producto o que deben cumplir esos productos para facilitar que el consumidor no tenga ningún problema.

Asesoramiento

Saavedra detalló que la atención este último año se ha centrado en asesorar a comerciantes y distribución de hojas de reclamaciones preceptivas que tienen que tener todos los establecimientos a disposición de los clientes.