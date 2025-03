Maratón para donar sangre en Elche: de la solidaridad a la necesidad

Acudir con amigos, hijos, primos, tios o incluso con compañeros de trabajo a donar sangre. Cumplir con esa llamada a la población es el reto que tiene este sábado en Elche el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana que desde primera hora de la mañana hasta las 21 horas tiene desplegados todos sus medios en la provincia de Alicante en la que es la XVII edición de la maratón de donación que organiza en colaboración con el Ayuntamiento.

250 unidades diarias

Durante la jornada, un año más en el Centro de Congresos, está previsto que pasen más de 300 personas por las camillas para contribuir a asegurar las 250 unidades de sangre que hacen falta a diario a nivel provincial para personas que han sufrido accidentes, intervenciones quirúrgicas, partos complicados, niños prematuros o pacientes oncológicos que necesitan especialmente las plaquetas que sólo duran almacenadas cinco días, con lo que hay una necesidad imperiosa de tener un stock estable a diario.

Puntos fijos y móviles

Las extracciones de este jornada se suman a las 61.000 unidades que se donaron a nivel provincial a lo largo de 2024, sin contar los datos de lo que llevamos del año del punto fijo de extracción y los siete móviles que acuden a hospitales, centros de salud y espacios culturales.

MARATÓN de donaciones de sangre en Elche / Matias Segarra

Más juventud

«Notamos que las personas jóvenes van acompañadas de amigos y eso favorece más, y luego es verdad que se ven muchos matrimonios que vienen con niños y es muy importante porque empiezan a ver la cultura de la donación desde la infancia», resalta María Teresa Garro Martínez, subdirectora de Enfermería del Centro de Transfusiones, quien detalla que a pesar de que la edad mínima para donar son 18 años se vienen potenciando en los últimos años las visitas de estudiantes de Secundaria para sensibilizar a las próximas generaciones y asegurar un número de donantes estable.

Requisitos

A grandes rasgos los requisitos son ser mayor de edad, no superar los 65, pesar más de 50 kilos, no padecer ninguna enfermedad grave y no acudir en ayunas. Ahora bien, hay quienes tienen dudas porque toman medicación, con lo que el usuario simplemente tiene que preguntar al personal, teniendo en cuenta que antes de sacar sangre se hace un reconocimiento médico previo.

De igual modo, tampoco se permite la donación, hasta que no pasa un periodo de tiempo, cuando la persona se ha sometido a una intervención menor o se ha hecho un piercing o un tatuaje. «Si no te lo han hecho en los últimos meses no hay problema, pero se que hay reacios a donar» indicaba Juan Cascales, donante habitual que suele hacerse una media de cuatro extracciones al año y reconoce que existe cierto desconocimiento sobre los tatuajes, hasta el punto que una vez le hicieron una foto para sensibilizar con que sí es posible ser donante siempre que no sea muy reciente.

Planificación

Durante la jornada la planificación fue al detalle para que no se formasen colas, teniendo en cuenta que hay una treintena de camillas y trabajan una veintena de enfermeras, siete auxiliares, celadores y diez conductores que se encargan de ir desplazando a los laboratorios las extracciones.

Garro Martínez refiere que los hospitales necesitan a diario sangre de todos los grupos y apuntan que no hay déficit de ninguno en concreto por el momento. Agradece la solidaridad de la población y explica que ante situaciones extremas como accidentes de gran envergadura como el ferroviario de Santiago de Compostela hace más de una década la población alicantina se vuelca, ya que entonces casi llegaron a colapsar la centralita con interesados aunque finalmente no fue necesario derivar unidades a Galicia, recuerda la profesional.