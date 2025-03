El documental del Misteri brilla en el Festival de Málaga y habrá pases en Elche

Entre homenajes a Almudena Grandes, Berlanga y la guitarra flamenca de Yerai Cortés de la mano de C. Tangana, el Misteri d’Elx también se hizo este domingo un esperado hueco en el Festival Internacional de Cine de Málaga.

La película documental La Festa dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón y el ilicitano Pablo Más se estrenó este 16 de marzo en una proyección especial fuera de concurso que generó una gran expectación no sólo por parte de la crítica, si no también de la propia familia del drama asuncionista que participó y hasta ahora no habían tenido el gusto de ver el resultado final de un trabajo cinematográfico que se venía esperando desde hace años y que se vio retrasado por la pandemia de coronavirus.

El alcalde Pablo Ruz y la edil Irene Ruíz reciben al director Manuel Gutiérrez Aragón / Gregorio Marrero

Tras años de anuncio

Por primera vez se anunció en 2021, y entre ese año y 2022 se rodaron las representaciones en la basílica de Santa María, además de otros escenarios de la ciudad como el instituto Vicente Verdú donde una profesora trata de tantear cuánto conocimiento tienen sus alumnos sobre el patrimonio reconocido por la Unesco.

«El gran premio es estar aquí»

«El gran premio es estar aquí por estar junto a gente de gran nivel que pone a la obra en el nivel que aspiraba a estar» señalaba a este diario Pablo Más instantes previos a que las luces se apagasen en la Sala de Turismo y Deporte de Andalucía donde se contempló la cinta de algo más de una hora en la que se recorre la magia del Misteri, desde sus adentros, como el único drama medieval de los denominados Misterios que abundaron en Europa hace 500 años y que ha perdurado. Se mostraba orgulloso de haber conseguido que las cámaras puedan «visitar el cielo, las tramoyas, además de mirar a la gente que mira el cadafal y huir de esa necesidad de explicar el Misteri viendo esa plasticidad alejándonos del concepto de reportaje».

El ilicitano narra que la relación con Gutiérrez Aragón surgió hace dos décadas durante el rodaje de su serie El Quijote. El reconocido cineasta cántabro volvió al cine con esta cinta sobre el drama auncionista que en varias ocasiones pudo contemplar en vivo desde la ciudad. Aragón señalaba a INFORMACIÓN que creía que «era casi obligado dejar un testimonio cinematográfico del Misteri».

Una película «sencilla y humilde»

Reconoce que con Pablo fue fácil hacer la película, que define como «sencilla y humilde» pese al elevado nivel de producción. Para el director esta obra permite ver la maquinaria que también hace posible las representaciones. Considera que haber llegado al Festival de Málaga es una oportunidad para ahondar en la divulgación «porque aunque es un Patrimonio de la Humanidad no lo conoce tanta gente», con lo que entiende que es una «llamada de atención» para que tengan ganas de acudir in situ.

Participación

A la ciudad andaluza desembarcó en apoyo al proyecto el alcalde, Pablo Ruz, junto a la edil de Cultura, Irene Ruíz así como el Mestre de capella Javier Gonzálvez, representantes de la Cátedra Misteri d’Elx o del cineclub Luis Buñuel. Se interesaron por el trabajo el propio director del festival, Juan Antonio Vigar y el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, que recibieron a los artífices del documental.

Proyecciones en Elche

El alcalde, Pablo Ruz, adelantó desde la propia alfombra roja que la película se proyectará en el Gran Teatro el próximo jueves 20 de marzo a las 20 horas y que está previsto que también pueda disfrutarse en los cines Odeón en abril. El primer edil defendió que esta cinta intenta «acercar la grandeza de la fiesta, este monumento de belleza, plástica y espiritualidad que los ilicitanos celebramos todos los años».

Pablo Más, por su parte, destacó que además de estos estrenos también se espera llevar a otros festivales que no exijan que la obra esté sin estrenar, como era el caso del certamen de Málaga, y explicó que está previsto que también se emita en Televisión Española teniendo en cuenta que la cadena pública ha participado en este proyecto producido por Maspelículas con la colaboración de la Generalitat Valenciana y el Institut Valencià de Cultura y el patrocinio del Huerto del Cur, la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Ayuntamiento.