Pablo Ruz: «Elche necesita más vivienda pública y no colegios, y hay solares que se podrían recalificar y vender»

La oposición le ha colgado a Pablo Ruz la etiqueta de alcalde «gastaoret». Sin embargo, él prefiere definirse como alcalde «inversor», dejando claro, por supuesto, que, si tuviera más, más invertiría. No se esconde. Esa ha sido la filosofía que ha imprimido en estos primeros 21 meses de mandato en Elche, y esa es la que quiere que siga marcando lo que queda. Hasta el extremo de que no ve mayor problema en endeudarse si hay que sacar adelante sus proyectos, aunque los retrasos en algunas obras le estén amargando la fiesta.

¿Es el alcalde «gastaoret» como le reprocha la oposición?

Soy el alcalde de la inversión. Pagamos muchos impuestos para saber en qué se invierte, y creo que la gente sabe dónde se invierte su dinero. Y falta mucho más. Ojalá tuviéramos más capacidad de gestión para cumplir con toda la inversión que hace falta en el municipio, porque han sido doce años muy complicados en materia de inversión pública. De hecho, a día de hoy somos, dicho por Fopa, el municipio líder en inversión pública de la provincia de Alicante.

¿Cómo se cuadran las cuentas si se bajan impuestos y se hacen más inversiones?

Este año nos falta saber bien qué va a pasar, porque el ministerio no lo tiene claro, pero, por ejemplo, si tenemos un remanente considerable, de varios millones de euros, similar al del año pasado, una de las opciones es amortizar toda la deuda, quedarnos a cero , y poder contraer deuda nueva. Hay mecanismos y vamos a tener un remanente muy similar al del año pasado habiendo acumulado una bajada del IBI del 3%.

¿No les preocupa acabar endeudándose más de la cuenta?

Los préstamos no se piden para irnos de fiesta ni para gasto corriente, se piden para invertir. El Mercado Central o Jayton se tienen que hacer y la única manera, por la propia ley, de poder hacer obras de esta envergadura es a través de subvenciones externas o con préstamos, que lo que permiten es plurianualizar las inversiones, porque, además, como se modificó la Constitución y todo el remanente tiene que ir a amortizar deuda, los municipios siempre están muy ajustados. Entiendo que el PSOE tiene que hacer crítica, pero me consta que ellos dicen que esto es lo que tendrían que haber hecho.

Tasa de basura

¿Qué va a pasar con la tasa de basura? Entre otras cosas, porque un informe desvelado por la oposición apuntaba a una subida del 132 % en cuatro años…

Un ejercicio presupuestario es el que es, y nuestra intención era amortiguar al máximo. ¿Podríamos haber incrementado el recibo de la basura un 140%, que es lo que en definitiva supondría aplicar la norma nacional? Sí, pero dijimos que no y este año se pagan en torno a 50 euros, y el año que viene puede haber muchos factores que hagan que no se tenga que producir la subida. Prefiero hacer una subida gradual que una de golpe, y ese fue el criterio que seguimos.

¿Por qué se ocultó ese informe que apuntaba a la subida gradual?

No se ocultó. Ese informe se adjuntaba en el propio expediente de la modificación de la tasa, lo que pasa es que nos centramos solamente en la incorporación de la tasa anual y no contamos lo demás. Otros municipios han incrementado la tasa 110 o 120 euros de golpe, y me parece una barbaridad, porque, además, es una tasa que impone el Gobierno de España. Es una normativa europea, pero la normativa no dice que tiene que ser con cargo a una nueva tasa. Se podría haber regulado de otra forma.

Sin embargo, su partido, el PP, en 2022 no votó en contra de la ley que obligaba a imponer esa tasa...

Se abstuvo, pero a veces mi partido, el PP, tiene que entender más que los municipios somos los que mejor conocemos la Administración. Es la Administración más directa y la que mejor entiende cuál es la situación económica de las familias. Mi partido lo debería entender porque a veces se nos olvida.

¿Falta transparencia en este Ayuntamiento?

El año pasado fuimos el Ayuntamiento con mayor índice de transparencia de la Comunidad, junto a Santa Pola y Gandía, y no lo digo yo, lo dice una institución universitaria, el CEU.

Una cosa son los informes y otra la realidad...

Hoy día no cabe en la Administración pública no ser transparentes en cualquier gestión y en cualquier ámbito, en las juntas de gobierno, en todo. Con la plataforma de contrataciones; con la Administración electrónica; cuando sabes cuándo entra un expediente en la casa, quién accede y quién lo consulta aunque no sea el concejal interpelado... La transparencia no es una opción, es un deber.

Redes sociales y religión

¿Hay un abuso en el uso de las redes sociales y los reels?

Eso lo dicen aquellos que quisieran que sus redes sociales funcionaran tan bien como las del Ayuntamiento. La prensa, que es independiente, y las redes sociales son la manera de explicar lo que haces. Las redes sociales, creo que todos estamos de acuerdo, han venido para quedarse. No creo que haya mucha alternativa, y, de hecho, el periódico también tiene redes. Denoto cierta envidia en quienes critican las redes sociales en política y falta de talento para sacarles partido.

Dijo hace unos meses que todo el mundo sabía cómo era Pablo Ruz y que iba a poner un belén en cada esquina. ¿Se les está yendo la mano con las cuestiones religiosas?

Elche es así, no es el alcalde. Además, este Año Jubilar lo hemos entendido como un pretexto para que la ciudad sea más conocida y para que la gente gane dinero. Elche es una ciudad en la que desde hace 400 años se celebra una misa en el Salón de Plenos, y no lo ha inventado Pablo Ruz; o donde el alcalde es el presidente de una cofradía desde hace casi 200 años. Luego ha sido un municipio de tradición muy obrera. Elche es una ciudad de mucho contraste: una ciudad religiosa, pero una ciudad muy obrerista. Elche es así y no es incompatible. Hemos tenido un presidente de la Junta Mayor que, a la vez, era concejal del PSOE, Pepe Pérez, con quien tengo una buenísima relación.

¿Cómo casa esa apuesta por las cuestiones religiosas con la promesa de gobernar para todos y todas?

Intento gobernar para todos, pero cada uno tenemos nuestra manera de ser. Evidentemente, no soy futbolero, todo el mundo lo sabe. A mí me gustan mucho las flores, y en la ciudad hay flores, me gusta que la ciudad esté bonita, todo el tema de la retirada de cables... Cada alcalde tiene su impronta y eso es bueno.

¿Han pinchado con el Año Jubilar?

Al contrario. Ha sido un revulsivo. La Oficina de Peregrino está dando cuenta y vamos a ver cuáles son los datos de la exposición The Mystery Man, con unas cifras cercanas a los 15.000 visitantes en mes y medio, y pagando entrada. Como me dijo el portavoz del PSOE, Héctor Díez, hay que hacer «saraos» que atraigan a gente.

¿La gente sabe qué es el Año Jubilar, sobre todo en Elche?

No, eso es verdad, pero también hay un porcentaje muy elevado de gente de Elche que nunca ha visto el Misteri. Eso forma parte también de nuestra propia idiosincrasia, que intentamos paliar como podemos, ahora con la película de Pablo Mas. Vamos a ver si luego hacemos una gira de la película por coles. Mira que se está trabajando en eso, y es verdad que el Misteri es una obra popular, pero tiene un componente culto que a veces le ha alejado del gran público. Es un hecho y hay que hacer mucha pedagogía con La Festa y, por supuesto, con el Año Jubilar.

Aparcamientos como problema

En campaña anunció un ambicioso plan de aparcamientos. Sin embargo, en El Pla el lugar planteado va a ser para VPO, se han seguido perdiendo estacionamientos para BiciElx, y hay unas 80 plazas ORA menos. ¿Han cambiado el paso?

Y hemos amortiguado el impacto de las estaciones de BiciElx porque lo previsto era peor, lo que ocurre es que no todas caben en aceras. El problema de aparcamiento no es sólo de El Pla, es generalizado. En Carrús no te cuento, y por eso Jayton lleva un parking subterráneo, y por eso muchas calles han pasado de hilera a batería, y hay solares como el de la calle Ángel que se han adaptado a aparcamiento público. Vamos a seguir con eso, porque es verdad que tenemos un problema de aparcamiento en Elche. El plan que presentamos en verano del año pasado contemplaba la creación de 600 plazas, en Despertar Femenino se han duplicado, y vamos a ver en Arenales cómo duplicamos plazas en alguna vía, pasando de hilera a batería, lo que implicaría pasar calles de dos direcciones a una dirección. Además, cuando se haga el E-37, va a haber más calles y se va a descongestionar el aparcamiento en la zona sur.

¿Qué va a ocurrir con el aparcamiento del Mercado Central?

Lo mismo que dije: primero empezamos las obras y, cuando empiecen, tenemos varias vías. Una de ellas es recuperar el aparcamiento antiguo de la plaza de las Flores en profundidad y hacerlo accesible, pero primero Mercado y luego aparcamiento.

El proyecto habla de priorizar la peatonalización en la zona. ¿Encaja eso con ese parking?

Es un parking de 140 plazas no de 600, es un parking muy viable. El entorno del Gran Teatro está peatonalizado y hay un parking.

¿Hay plan b al aparcamiento de la plaza de las Flores?

Ahora mismo no contemplo ningún plan b directo. El plan c sería una solución que es Comunidad Valenciana y José María Buck, pero ahora mismo no hay plan b.

De la vivienda al suelo industrial

¿Qué se puede hacer con la emergencia habitacional más allá de las 200 viviendas anunciadas o el edificio de alquiler asequible?

Más vivienda pública. Hay que vender parcelas nuestras cambiando claves. Elche no necesita en estos momentos más colegios, y hay muchos solares de grandísimas dimensiones previstos para dotaciones que no podemos asumir ahora mismo y que se podrían recalificar y vender, y se podrían destinar a vivienda fácil o vivienda de uso social, pensada para jóvenes. Estamos en ello, aparte de lo de La Baia, donde queremos sacar la licitación pronto, igual que en el antiguo Mercado de San José.

¿Aunque tradicionalmente la venta de terrenos siempre se le haya atragantado a este Ayuntamiento?

Depende la parcela, claro. Si es una parcela encajonada... Hablamos de buenas parcelas, y el Ayuntamiento tiene muchas todavía previstas para dotaciones. ¿Habrá mejor dotación que viviendas asequibles? No es para especular, sino que son viviendas con la tutela municipal detrás.

¿Qué papel debe jugar Pimesa ?

Pimesa es la agilidad, pero no es promotora. Es una empresa pública con su naturaleza propia, y lo estamos viendo con Porfirio Pascual, el Mercado, San Antón, BiciElx... Esa transversalidad es la que necesita la ciudad.

Muchas empresas se han ido de Elche por la falta de suelo industrial...

La última fue con el anterior Gobierno, con este ninguna.

La realidad es que falta suelo...

Por eso se ha iniciado el expediente del Porta d’Elx hace unos meses, y en Valencia saben que nuestra intención es hacer un espacio industrial en esa zona cercana al Camino del Castilla.

Sin embargo, ya tumbó ese proyecto en su día un Consell del PP...

Sí, pero es la única solución para suelo de gran extensión y barato.

¿Cuándo podría ser una realidad?

No seré yo alcalde, pero sí seré el alcalde que inició la tramitación del Porta d’Elx. De hecho, llevamos con la ampliación del Parque Empresarial nueve años, aunque mi objetivo es dejar todo expedito este año para iniciar la licitación de las obras en 2025.

El Palmeral y la ley

¿Qué le pasa al bipartito con el Palmeral y con las palmeras?

¿Qué le pasa? Si nunca han estado los huertos tan bien cuidados como ahora, y tan bien regados. Amo, adoramos las palmeras, pero la Ley del Palmeral es una barbaridad, una ley que filtra, una ley que a modo embudo convierte el desarrollo urbanístico en la margen izquierda en un depredador potencial. Estamos ultimando un proyecto de modificación de la ley, porque Elche no necesita que Cultura nos tutele. Esto no es el Elche destructivo de palmeras de 1910 con Pedro Ibarra, es un Elche que entiende que el Palmeral es una oportunidad pero no podemos supeditar al Palmeral el desarrollo urbanístico de la ciudad fuera de los huertos de palmeras. El Palmeral es un bien que hay que proteger, pero no podemos someter el desarrollo futuro de la ciudad al talibanismo. Eso sí, en los huertos ni un ladrillo.

Dicen que aman las palmeras, pero se han arrancado en puntos como Pedro Juan Perpiñán o la Glorieta y no se han repuesto...

No, porque las palmeras tienen que estar en los huertos, y porque había informes de peligrosidad, informes hechos por una empresa externa que decían que la mitad de palmeras de Pedro Juan Perpiñán tenían riesgo de caída y de ocasionar daños. ¿Volvíamos a tener el problema dentro de 20 años? Por eso se plantaron árboles.

¿Los mensajes de peligro y limitación del desarrollo no pueden ir erosionando el apego al Palmeral?

En absoluto. El Palmeral se cuida atendiéndolo, y teniéndolo en buen estado, y podando los huertos. Y el Palmeral se disfruta y se ama como lo está planteando este Gobierno: llevando Pusol a Pontos, restaurando la Casa de la Virgen, haciendo todos los caballones del huerto de Dins... Eso es cuidar el Palmeral, y nuestro amor por el Palmeral es un hecho.

Tráfico y obras

Más allá de estudios, ¿la rotonda de l’Aljub tiene solución?

Vamos a reducir rotonda y a plantear hacer una gran fuente ornamental en esa parte de la ciudad, que es la única que Diego Maciá no trasformó, con una fuente muy similar a la de la Ciudad Deportiva. Se desmontará lo que se hizo en su día e irá una gran fuente, se reducirá la rotonda, y he planteado a Vía Pública por qué no entrar a Elche de forma directa. Cuando se llega desde Crevillent hasta el scalextric tienes que desviarte. ¿Por qué no te desvías para salir y no para entrar? Quiero haya una entrada directa, contando por supuesto con la Ronda Sur para descongestionar.

¿Qué se va a hacer con los accesos al Martínez Valero los días de partido?

Vamos a hacer un doble carril en la avenida Elche Club de Fútbol. Eso va a hacerlo el Ayuntamiento, repercutiendo el coste al E-24. Son 600.000 euros, y el resto va con cargo al E-24.

El centro comercial junto al Martínez Valero sigue sin avances. ¿Moverán ficha?

Si no hacen el centro comercial de aquí a junio, el Ayuntamiento tendrá que mover ficha. No podemos tener un estadio en obras, con una inversión increíble que va a hacer el club, y tener eso ahí. Nos han pedido tiempo, pero el tiempo se acaba en junio de este año.

¿Cuál es el modelo de ciudad que tiene Pablo Ruz en la cabeza?

El modelo que en septiembre, entre todos, se diseñó en esta especie de Futurelx y que está prácticamente redactado. Es un modelo complejo, es un modelo de ciudad con dos almas, el alma agrícola y el alma industrial, con las carencias en materia de infraestructuras, sobre todo la ferroviaria, y con una visión diferente del potencial natural y agrícola de la ciudad.

Dijo enero y estamos en marzo…

Pero pronto estará.

¿Qué pasa con las obras para que prácticamente en ningún caso se estén cumpliendo los plazos?

Hay un problema con la mano de obra, indudablemente, como todos sabemos, y ha habido un problema con el encarecimiento de materiales, y todo esto ha hecho que todas las obras públicas, no solamente en Elche, sino todas las ciudades, se hayan venido retrasando. ¿Es inevitable? Es inevitable, pero a quien más le duele es a mí.

Sin embargo, las empresas suelen presentar ofertas a la baja...

Y luego hay revisiones. Lo importante, en general, es que las obras se terminen. En Doctor Caro ha habido retrasos permanentes, y al primero que le preocupa es a mí, aunque los perjudicados son los vecinos, que sufren los retrasos de las obras, que causan molestias, y es agotador.

¿Se pueden hacer algo para evitar estas situaciones?

Se ponen penalidades. En Paseo de Germanías incluso forzamos que la empresa renunciara porque fue un despropósito.

¿Abrirá el refugio?

Sí, probablemente en abril, los domingos y a petición, porque tiene que abrir con personal municipal. Haremos una campaña y se habilitará un correo para que se pueda entrar en grupos de mínimo 18 o 20 personas.

De la mano con Vox

¿Está Pablo Ruz preso de Vox?

Mi relación con Vox es cordial y entiendo que hay una parte de la izquierda a la que esto le genera mucha confusión e incomprensión. Ellos se abstienen en algunos temas en los que no coincidimos. Por ejemplo, con respecto a Cooperación, no vemos las cosas de la misma manera. Hay asuntos en los que no coincidimos, y hay muchos en los que estamos muy cómodos y en absoluta sintonía.

¿Sería Pablo Ruz un alcalde diferente si no estuviera Vox?

Creo que no hay muchas diferencias, y en las juntas de gobierno, insisto, cuando hay controversia en los temas capitales, como en Cooperación, se han abstenido, pero en general, en la visión de la ciudad, la sintonía es absoluta. Además, son tres concejales más de un gobierno que está trabajando mucho, incluso a veces se me olvida de que son de Vox, y doy gracias a la capacidad de comprensión que tiene Aurora.

Llegó a denunciar un ataque homófobo, pero no ha estado en ningún acto LGTBI. ¿Influye Vox?

Hay que respetar, yo también, a los que piden respeto, y yo aquí pido que se me respete y que se respeten mis decisiones. No creo que haga nada fuera de lo normal y de lo común. Cuando Esther Díez dice que en Elche se han recortado derechos a las personas LGTBI, yo le pregunto qué derechos se han recortado. ¿Colocar la bandera LGTBI por la bandera de España es quitar un derecho? No es un derecho. Desde que soy alcalde no se ha eliminado ni un solo derecho a la comunidad LGTBI ni se va a eliminar.

¿Una crítica a su gestión?

El principal problema de este año y medio de retraso con el Palacio de Congresos fui yo por mis ansias. También tengo que dedicar más tiempo a los concejales, que lo estoy intentando, pero no lo hago; tener más tiempo para pensar, que son cuatro años, y ojalá sean ocho, y no tiene que hacerse todo en 18 meses; y también hay una crítica del PSOE que asumo, que es que tendría que prestar más atención al ámbito deportivo. Sí he mejorado el ser más comprensivo con el equipo, y entender que cada uno tiene sus tiempos, y que no puede ir todo el mundo desquiciado como voy yo.

«Mazón no debe dimitir. Es el presidente que más ha hecho por Elche» ¿Qué lectura hace de la foto de Mercedes Alonso con Francisco Camps? Bueno, Mercedes y Camps siempre han tenido una buenísima relación. De hecho, Mercedes estuvo hasta el final con él y creo que la lealtad en política a veces hay que reivindicarla en los tiempos que corren. ¿Y cómo es la relación de Pablo Ruz con Mercedes Alonso ahora? Con Mercedes bien, cordial. Ella viene a todo lo que se le invita. Por ejemplo, ella, creo que con mucha inteligencia, cuando los exalcaldes a través de vuestro periódico publicaron aquel artículo contra la permanencia de la Cruz, estuvo allí. Como todo el mundo sabe, Mercedes y yo tuvimos momentos muy muy complicados, pero están felizmente resueltos. ¿Les perjudican las visitas del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a Elche, tras el cuestionamiento constante de su figura por su gestión de la dana? Ningún presidente ha hecho y ha mirado tanto a Elche como Carlos Mazón. Eso es un hecho absoluto, indiscutible e irrefutable. Con todo el presidente ha cumplido, porque con Clarisas el acuerdo era que nosotros licitáramos y ellos ejecutaran; la Ronda Sur está en marcha, y se ha firmado el convenio del TRAM. ¿Debe dimitir Carlos Mazón o le deben obligar a dimitir? No, y hablo como alcalde de Elche, nunca hemos tenido un presidente que haya hecho tanto por Elche en tan poco tiempo. En cualquier caso, ¿cuál cree que debería ser la salida para Mazón en el contexto actual? Parto de la base de que no debe dimitir. ¿Elche se puede ver perjudicada con otro jefe del Consell? Por eso mismo quiero que el presidente Mazón siga siendo presidente, porque es el que más ha hecho por Elche y habla de Elche como la cuarta capital de la Comunidad. Sin embargo, avanzan todos los proyectos muy lentos... Hubo una riada en Valencia que fue una tragedia, pero está todo en marcha. ¿Tiene el Ayuntamiento capacidad para hacerse cargo de las expropiaciones de la Ronda si el Gobierno central no las asume? Sí, por supuesto, pero tengo que lucharlo con mucha intensidad y hacerle ver al ministerio que son ellos los que deben pagar las expropiaciones como las de las tres cuartas partes anteriores. La Ronda Sur es una anomalía, porque se tenía que haber acabado entera en su momento. ¿Se reivindica con la misma intensidad ante el Gobierno central que ante el Consell y la Diputación? Reivindicar no sirve para nada si no consigues nada, y la Generalitat ha asumido una inversión que no le toca, la Ronda Sur, porque se lo hemos reivindicado; va a asumir el TRAM porque es un proyecto de Mazón y porque se lo hemos pedido; va a asumir Clarisas porque se lo hemos pedido... El problema es que con el Ministerio de Transportes llevo año y medio dándome cabezazos contra la pared, porque no nos recibe el ministro. Luego me he enterado que es algo habitual: a María José Catalá no la recibe, al alcalde de Murcia tampoco lo recibe... Me parece lamentable. Tampoco se ven muchos avances hasta la fecha con el Palacio de Congresos… El Palacio de Congresos sí que está avanzado y, de hecho, el de Alicante no tiene consignación este año en los presupuestos de la Diputación y el de Elche sí. Sin embargo, aquí no se ha convocado aún el concurso internacional de ideas... Pero eso ya está, con la incorporación de la parcela, y el presidente de la Diputación dijo que se convocaría antes del verano. Claro, es muy paradójico ver al PSOE criticando algo que deberían haber hecho y no hicieron. Finalmente, gracias al vicealcalde, se ha incorporado la parcela para el concurso internacional, que va a salir antes del verano. ¿Por qué tuvo que recular con la nueva parcela cuando inicialmente la rechazó? Porque me equivoqué yo al principio, y dije que como estaba tenía que salir adelante para que fuera más rápido, y es verdad que ahí no hubo comunicación, hasta hace unos meses que Arquitectura de la Diputación nos dijo que teníamos que tener la parcela contigua, pero las soluciones las tenía que haber buscado quien propuso Uniroyal en su momento, que era el anterior alcalde. Bueno, lo cierto es que este Gobierno ha solucionado un problema enquistado, con una parcela unitaria, sin segregaciones, y puede salir un proyecto precioso.

