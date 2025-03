La lucha por ganar centímetros a la acondroplasia

Marc tiene siete años y desde hace un par se somete a una inyección diaria para tratar de crecer de 1,5 a dos centímetros al año. Este menor de Elche es uno de los primeros de la Comunidad Valenciana acogidos a un costoso tratamiento que desde marzo de 2023 cubre la sanidad pública para frenar los efectos de la acondroplasia, displasia ósea producida por una alteración genética que, más allá de dejar rasgos físicos comunes como talla baja y extremidades cortas, suele provocar problemas musculares, cognitivos y de autonomía. Se calcula que uno de cada 20.000 recién nacidos tienen esta enfermedad rara que es de las más prevalentes.

Un mar de dudas

Cuando en el embarazo a los padres, José Martínez y Carol Soler, les explicaron esta alteración genética, empezaron a indagar entre un mar de dudas y estigmas. Finalmente han terminado en la directiva de la Asociación Valenciana de Displasias Óseas, Avados Alpe, colectivo que agrupa a una treintena de familias para arrojar luz sobre los avances administrativos, educativos, sociales y especialmente médicos, ya que procuran ir a todos los congresos por el bienestar de sus hijos. Cuando conocieron acerca de este tratamiento les vino un halo de esperanza porque se ha evitado que Marc y otros pequeños en su situación pasen por complejas operaciones quirúrgicas para ganar centímetros.

El siguiente paso es la pastilla

El avance de la investigación permite que este medicamento se administre en España a partir de los dos años y se baraja bajar la edad a bebés a partir de los cuatro meses, como ocurre en otras partes del mundo como Japón. También hay estudios experimentales para sustituir los pinchazos por medicación oral, lo que aliviaría el sufrimiento de los menores, narra esta familia, que reconoce que su hijo se estresa y lo pasa mal cada vez que tiene la aguja cerca.

«Desde que nació tiene bajo tono muscular (hipotonía), son muy blanditos, tiene la cabeza más grande, les pesa mucho más y les cuesta el control y empiezan a caminar mucho más tarde, y además tiene problemas de audición», detalla su madre para justificar la decisión de apostar por este proceso para tratar de revertir futuros daños físicos y psicológicos, teniendo en cuenta que desde que nació Marc acude a continuas sesiones de fisioterapia, atención temprana y revisiones, y su entorno tiene también que desafiar un largo camino burocrático para recibir ayuda.

Marc juega con su familia momentos antes de entrevistarles / Áxel Álvarez

Adaptaciones en el colegio

El menor está en segundo de primaria, va a un colegio ordinario y sus progenitores tuvieron que preocuparse de que el centro tuviera adaptaciones en el pupitre y la silla, un educador, ascensor, doble barandilla, grifo con extensible para llegar a lavarse las manos, «y algo tan básico como las perchas a una altura».

Ambos lamentan que aún en 2025 las displasias esqueléticas siguen estando muy estigmatizadas «e incluso hay personal médico que te trata con el cliché del enano de circo, y dependes de una persona que te valora de forma subjetiva o incluso no te concede la discapacidad o te bajan el grado». Manifiestan que quienes sufren este trastorno tienen un desgaste físico mayor y se pueden sentir desplazados, y precisamente esta familia es consciente que pese al tratamiento Marc seguirá siendo de talla baja y llegará un día en el que sus compañeros le sobrepasen en altura, con lo que temen que sufra burlas o discriminación.

Marc juega a la rayuela con su hermana / Áxel Álvarez

Hasta que crezcan los huesos

Su tratamiento durará, si todo va bien, hasta que se cierren los extremos de los huesos largos (epífisis), que suele ocurrir entre los 14 y 17 años aunque varía por sexos. Con él realizan un seguimiento periódico semestral y puede ocurrir que la medicación no sea efectiva, no responda al tratamiento o no haga el efecto mínimo de crecimiento esperado, con lo que se le puede retirar antes de tiempo, explican desde Alvados.

Celina con el tratamiento de elongación en los brazos / INFORMACIÓN

Operaciones

Otros menores llegaron tarde a esta vía sanitaria y lo hubieran agradecido como Celina, de 17 años , que en los últimos cuatro años se ha sometido a dos operaciones para corregir y elongar ocho centímetros de fémur, siete de tibia y peroné y 10 de húmero. «No se sabe el nivel de sufrimiento si no lo pasas, pero ella quería tener una calidad de vida, y si le preguntas si lo volvería a hacer diría que sí» narra Isabel Girona, madre de esta menor que ha vivido una adolescencia complicada con hierros en sus extremidades pero «ha ganado en lo físico y psicológico» y ahora se prepara para dar el salto a la universidad porque su sueño es ser enfermera.

