El gerente del Patronato del Palmeral presenta su renuncia al alcalde de Elche

El gerente del Patronato del Palmeral, Gregorio Alemañ García, a la sazón jefe del servicio de Patrimonio Cultural, presentó su renuncia voluntaria al alcalde de Elche, Pablo Ruz, el pasado 21 de febrero. Era una decisión meditada si se tiene en cuenta que la carta está fechada el pasado mes de septiembre, pero no la ha entregado hasta cinco meses más tarde.

En el escrito remitido, Alemañ expresa su imposibilidad de seguir desempeñando el cargo con la actual carga de trabajo que tiene en el puesto que desempeña como funcionario del Ayuntamiento de Elche,«atendiendo a los medios y disponibilidad de recursos necesarios para el desempeño de las funciones encomendadas», explica al regidor.

Funcionario

El alcalde de Elche no ha dado cuenta de si ha aceptado la petición del funcionario, aunque por el momento los asuntos que se refieren al Patronato del Palmeral van con mucha lentitud y una burocracia para temas urbanísticos con la que no está de acuerdo el alcalde, que en varias ocasiones ha asegurado que piensa plantear una modificación de la ley a la Generalitat Valenciana. Sobre temas de patrimonio también se pronunció la semana pasada el portavoz del PSOE, Héctor Díez, asegurando que desde hace dos años no se convoca por parte del alcalde a la Mesa de Patrimonio por lo que no sabe qué se está haciendo.

