La Dama de Elche Viviente reivindica la cesión del busto en La Revuelta entre bromas de "elchanos"

"Que nos la cedan al menos temporalmente", la Dama Viviente que encarna Neus Almarcha reconocía en La Revuelta la "dificultad" de un retorno definitivo del busto ilicitano, ahora mismo en el Museo Arqueológico Nacional (MAN), a su lugar de origen. David Broncano bromeó ácidamente sobre el tema y le preguntó a la representante si "no había entrado nadie a verla en Elche y la había volcado o algo así".

"Nosotros somos una Real Orden de la Dama de Elche y lo que hacemos es difundir nuestra figura y que no quede en el olvido", comentó Almarcha entre broma y broma de los miembros del progama de RTVE. Una de ellas, especialmente sensible para los habitantes de Elche tenía que ver con su gentilicio: Grison bromeó con la representante del icono en directo preguntando si los ilicitanos se llamaban así "por ilícitos" y si no "preferís que os llamen elchanos, que es más fácil".

Después de la petición, la representante regaló a Broncano una réplica en miniatura del busto de la Dama de Elche, que el presentador colocó entre el resto de obsequios en su escritorio. Desde anoche, la Dama de Elche luce en uno de los programas más vistos en "prime time".

Neus Alamarcha durante su intervención en La Revuelta como representante de la Dama de Elche. / RTVE

Próximo relevo de Neus Almarcha

El próximo junio Daniela Martínez relevará a la actual Dama de Elche Viviente, Neus Almarcha (que lleva representando a la Dama seis años), en su máxima representación de la Real Orden. La nueva representante tomará posesión del cargo en un acto que se celebrará el próximo 14 de junio.