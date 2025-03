Ruz busca un funcionario a jornada completa como gerente del Palmeral de Elche

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha admitido la renuncia de Gregorio Alemañ como gerente del Patronato del Palmeral, según reconoció este martes en una comparecencia en la que se le preguntó por los periodistas por este asunto, adelantado por INFORMACIÓN el pasado lunes. Ruz dijo que aún no tiene sustituto, pero que será un funcionario «de la casa» que solo se dedicará como actividad profesional a la Gerencia. Es decir, que el nuevo gerente tendrá un sueldo equivalente al que percibe como funcionario.

«Creedme que es imposible humanamente llevar la gerencia y otro departamento», dijo el regidor para dar por buenas las justificaciones dadas por Alemañ para abandonar uno de los cargos más importantes relacionados con el Patrimonio de la Humanidad, declarado por la UNESCO. El regidor no aclaró si ofreció a Alemañ la posibilidad de dedicarse solo a la Gerencia y abandonar su plaza como jefe del servicio de Patrimonio Cultural, como sí ofrecerá a su sucesor.

Sobrecarga

La salida de la Gerencia de Alemañ no es un asunto nuevo, pues en septiembre ya escribió la carta de renuncia que no ha entregado hasta el pasado 21 de febrero. Al regidor no le está siendo fácil su sustitución si se tiene en cuenta que ya ha pasado casi un mes.

El gerente aseguraba como motivo para dejar el cargo que la carga de trabajo del departamento, por el que no se percibe retribución alguna, era imposible de mantener «atendiendo a los medios y disponibilidad de recursos necesarios para el desempeño de las funciones encomendadas», aseguraba en la misiva de renuncia que hizo llegar por registro al alcalde.

Suscríbete para seguir leyendo