La junta de gobierno autoriza el PRI urbanístico para construir el solar de La Hiladora, entre huertos de palmeras en Elche

El vicealcalde Francisco Soler ha informado este jueves al término de la junta de gobierno del Ayuntamiento de Elche de la aprobación del Proyecto de Reforma Interior (PRI) del área de reparto 132, que corresponde con el conocido solar de La Hiladora, pues en él, rodeado de huertos de palmeras, se encontraba una antigua fábrica de la que recibe su nombre. La solución urbanística municipal, que ahora tiene que ser ratificada por el pleno, desbloquea un proyecto de construcción de un centro de mayores paralizado durante años, al menos seis, por la Conselleria de Cultura por su posible afección al Palmeral lo que desembocó incluso en procedimientos judiciales que, con esta aprobación, pueden quedar sin sentido.

Soler vino a decir que la pelota está ahora en el tejado de los promotores, que son los que deben presentar el proyecto "en esta zona tan significativa del palmeral y su entorno". El edil ha añadido que este asunto ha ido en dos ocasiones al Patronato del Palmeral, "donde se han dado todas las explicaciones que se tenían que dar" y añadió que "los promotores deben presentar el proyecto de ejecución de obra e iniciar los trámites, como cualquier otra licencia", ha dicho. El solar se encuentra en la zona de amortiguamiento del Palmeral Histórico. El pasado agosto salió a exposición pública el PRI junto al estudio de integración paisajística. Seis meses antes, la junta de gobierno había dado luz verde al informe ambiental y territorial estratégico.

Huertos

Vistos los inconvenientes durante años, el proyecto tuvo que modificarse en este trámite por la promotora, Centro Residencial Porta de la Morera, para adecuarse a la legislación en materia de protección del patrimonio cultural después de que la Conselleria de Cultura, en diciembre de 2023, lo cuestionara. El trámite resuelto, siendo importante, no es el único que queda por delante pues la construcción deberá incluir un estudio de impacto potencial del tráfico rodado por la presencia de los huertos en la zona. Concretamente, los del Cura, Avellán, Don Claudio y Sol. En la defensa del proyecto, se recordaba el uso que se quería dar a la parcela como residencia para la tercera edad; es decir, social, algo que la propia ley, aseguran los promotores, "reivindica" junto al cultural y el ambiental. También aseguraban que la construcción supondría la puesta en valor y conservación de un ramal de la Acequia Mayor que cruza los terrenos pues se podrían ver en los jardines interiores del edificio.

Una vista hacia el este de cómo quedaría el nuevo edificio desde la calle Porta de la Morera, según la propuesta del PRI. / INFORMACIÓN

Inversión

El proyecto tenía prevista una inversión de 8,5 millones de euros y no incluía la colocación de más palmeras para no competir con el resto de huertos colindantes de forma que se prevé plantar granados, olivos y naranjos, junto a plantas como cantueso, romero o lavanda. Está prevista la construcción de un inmueble de dos plantas de nueve metros de altura, menos de lo que permite el PGOU, que son tres plantas, pero ganando 800 metros cuadrados de parcela pasando de 2.928 metros cuadrados construibles a 3.780 metros cuadrados. Los promotores también recuperarían parte del estilo del antiguo edificio de La Hiladora siempre y cuando no suponga un impacto negativo sobre el paisaje del Palmeral.