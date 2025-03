La ley del Palmeral impide al alcalde de Elche poner sueldo al gerente del Patronato

La renuncia de Gregorio Alemañ como gerente del Patronato del Palmeral de Elche, aceptada por el regidor, Pablo Ruz, está suponiendo un quebradero de cabeza para la Alcaldía a la hora de buscarle un reemplazo. El alcalde aseguró el pasado martes, a preguntas de los periodistas porque no lo ha admitido hasta que lo publicó INFORMACIÓN, que pondría a otro funcionario al frente del órgano que gestiona el Patrimonio de la Humanidad y a tiempo completo porque el trabajo es ingente. Ahora bien la ley del Palmeral le impide ponerle sueldo.

El artículo 14 de la norma, aprobada por las Cortes Valencianas a finales de 2021 por un gobierno progresistas de PSOE, Compromís y Podemos, y con la abstención de PP y Vox, establece que la presidencia del Patronato corresponde al alcalde y que habrá un gerente designado, "entre los miembros del personal técnico superior del Ayuntamiento de Elche", dice el apartado segundo, que obliga a que sea un funcionario "de la casa", como dijo Ruz, quien se encargue de la gestión. Ahora bien, el mismo artículo añade que "la retribución por el ejercicio de las funciones de gerencia del Palmeral quedará incluida en las que venga percibiendo la persona designada en su puesto de trabajo habitual". Este era el caso de Gregorio Alemañ, quien no percibía nada por esta labor, como reconoció el regidor. Solo tenía su sueldo por su labor al frente del área de Patrimonio. De hecho, Alemañ se marchó dejando una velada crítica a la falta de medios y recursos para desempeñar su trabajo en el Patronato, algo que sabía tanto el regidor como los miembros del patronato desde hacía meses, pero que no se solución, lo que desembocó en su renuncia.

¿Fraude?

Ruz quiere resolver el problema con un funcionario de otro perfil distinto al de Alemañ, algunas fuentes señalan al arquitecto municipal Julio Sagasta. Ahora bien, si le pagara como arquitecto municipal, pero su labor fuese exclusivamente la de gerente del Patronato las mismas fuentes señalan que podría incurrirse en un fraude de ley. En cualquier caso, un asunto que de momento se va aplazando y con el malestar de algunos patronos, que se han enterado de la renuncia por el diario porque nadie les había comunicado nada.

Pablo Ruz y Vicente Rambla, cuando aún era conseller de Cultura, en una reunión del Patronato del Palmeral de Elche / Antonio Amorós

Urbanismo

La salida de Alemañ se produce en un momento delicado porque el alcalde lleva meses asegurando que quiere modificar la ley del Palmeral porque a su juicio es un problema para el desarrollo urbanístico de la ciudad, en contra de lo que piensan muchos patronos. Esta claro que tampoco le convence la solución que se adoptó en su día de poder designar a un funcionario como gestor, pero sin gratificación alguna cuando se ha demostrado que la encomienda de trabajo no es fácil. Los patronos recelan de la decisión del alcalde de modificar una ley muy joven, pues no ha cumplido tres años y medio, pero con la que Ruz está claro no quiere cargar al entender que no resuelve los problemas que él plantea.

