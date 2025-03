La plataforma del Vinalopó redobla la presión: concentración contra la prórroga a Ribera Salud en Elche

Cuando falta un mes para que se cumpla un año de aquella cadena humana a las puertas del Hospital del Vinalopó de Elche para exigir que fuera de gestión pública, la Plataforma por la Reversión ha convocado una nueva concentración para este sábado, 22 de marzo a las 11 horas. Esta vez la movilización será en un contexto diferente, ya que mientras lo que para el colectivo entonces era una posible amenaza ahora va a ser prácticamente una realidad que el Grupo Ribera Salud vaya a seguir por cinco años más al frente del departamento de salud después de que así lo confirmase hace unos días el conseller Marciano Gómez, quien puso condiciones al grupo como invertir en más camas.

Rechazo a la decisión

La plataforma pretende con este gesto reivindicativo mostrar el rechazo de la ciudadanía a la decisión de prorrogar cinco años. “La salud de las personas no es un negocio, es un derecho, me parece lamentable que se está jugando con la salud de las personas de esta manera", lamentaba María Dolores Juan, integrante de la plataforma, que criticó que hasta la fecha siguen esperando desde la plataforma la información que se ha solicitado a la conselleria de Sanidad "y con la que avalan supuestamente la prórroga".

De igual forma, reprueban que tampoco se ha respondido al Síndic de Greuges "incumpliendo la obligación legal de colabora". Denuncian, también, que tampoco se ha convocado el consejo de salud, por lo que el colectivo ha solicitado una reunión con la comisionada del Vinalopó, apuntan.

Integrantes de la plataforma este jueves a las puertas del Hospital Vinalopó de Elche / INFORMACIÓN

Pese a que el gerente del hospital ha llegado a negarlo estos días, desde la plataforma insisten en que el día que el conseller dio a concocer la decisión en un foro económico de que se prorrogaría al único hospital público que queda de gestión privada a nivel autonómico, "hubo una avalancha de excedencias" y lo achacan a las condiciones laborales que tiene el personal, "porque no aguantan cinco años más”.

"Que no desmantelen lo público"

Por su parte, Josefina Egea, otra integrante de la plataforma, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a concentrarse este sábado en defensa de los servicios públicos, "para que no desmantelen lo público, para no perder derechos", insisten. Al hilo se preguntan, en señal de protesta, "¿qué le debe esta Generalitat Valenciana al grupo Ribera Salud para vender la sanidad de la ciudadanía a la que representan?.

En cuanto al anuncio del segundo centro de salud en Crevillent, Melania Martínez, crevillentina y también de la plataforma, señala que no se cree que se vaya a construir un segundo centro de salud, "ni ellos se lo creen, porque si no lo estarían diciendo de manera tajante y no ligándolo a una futurible ampliación, lo que quieren es desmovilizar a la ciudadanía y eso no lo van a conseguir”, lamentan.