Sigue la presión contra la prórroga a Ribera Salud en Elche: "No faltan camas, falta personal"

Con caretas del conseller Marciano Gómez y el president de la Generalitat, Carlos Mazón, con la nariz larga al más puro estilo Pinocho la Plataforma por la Reversión protestó este sábado a las puertas del Hospital Vinalopó contra la decisión de Sanidad de prorrogar cinco años más la concesión a Ribera Salud. Hasta hubo un integrante que para simbolizar "que estamos quemados" con la decisión del gobierno autonómico prendió una de las cartulinas con la cara del titular de Sanidad.

"No hacen falta más camas, falta personal" fue una de las insignias que más se repitió en esta protesta a la que asistieron un centenar de miembros del colectivo, entre ellos pacientes que no están conformes con la decisión, para reprender que se vaya a renovar la concesión para que el departamento siga con gestión privada a cambio de una ampliación del hospital, que dudan que vaya a llegar en el corto ni en el medio plazo.

Concentración contra la pórroga de Ribera Salud en el Hospital del Vinalopó / Matias Segarra

Sanitarios suficientes

Desde la plataforma insisten en que la urgencia no es ampliar la infraestructura si no que haya sanitarios suficientes ya que alertan de que el día en el que el conseller anunció la decisión en un foro económico seis profesionales solicitaron una excedencia "porque no aguantan cinco años más de presión de trabajo", apuntó María Dolores Juan, portavoz, que reconoció que siguen sin tener la información de indicadores de calidad que solicitaron hace meses y que nadie les ha dado la oportunidad de sentarse para escuchar sus demandas o incluso para renegociar la prórroga.

Acciones legales

"La toalla no la vamos a tirar y esperamos que tengan en cuenta la salud del pueblo", añadía, porque reiteran que las citas con el especialista llegan a retrasarse más de un año. Insistieron en que si la Administración sigue sin hacerles caso "esto será una carrera de fondo". De igual forma, desde la plataforma sostuvieron que no descartan emprender acciones legales contra la prórroga después de no haber obtenido respuesta a las peticiones a través del Síndic de Greuges y el portal de Transparencia, con lo que están recopilando por escrito todos los movimientos que están desarrollando para justificar esta ausencia de información.

Plantillas escasas

Entre los presentes se encontraba la diputada de Compromís en las Cortes y exvicepresidenta del Consell con el Botànic, Aitana Mas, que afeó que existen unas plantillas escasas y no son estables "porque los profesionales se están quemando", con lo que según la diputada repercute en la atención "porque cada vez que vamos al médico al hospital o al centro de salud hay uno diferente, es terrorífico", criticaba. Afea, al hilo, que los proyectos anunciados debería haberlos ejecutado Ribera Salud a lo largo de los más de 15 años de gestión. La crevillentina aprovechó también para denunciar el protocolo para entrar en la lista de espera, ya que asegura que no van al mismo ritmo que otros hospitales públicos y que se está tergiversando los datos.

Tratamiento de cáncer

Explica que en su caso particular, tras haber sufrido cáncer y haber sido tratada en el Hospital del Vinalopó como su centro de referencia, está esperando desde que terminó el tratamiento contra el cáncer para que la pongan en lista de espera para una reconstrucción mamaria, "y no me van a poner hasta que no me vea por segunda vez el cirujano, entonces claro, si te esperas un año y medio para poner a alguien en lista de espera te van a quedar unas listas de espera muy bonitas pero no es la real", denuncia la diputada.

Centro de salud

De igual forma, desde la plataforma "cuestionable" que ahora se ponga sobre la mesa la construcción de un segundo centro de salud en Crevillent como una de las condiciones de Sanidad para permitirse la concesión, ya que afean que desde 2008 se viene hablando en el municipio alfombrero de la construcción de este supuesto espacio sanitario que nunca ha sido realidad por la falta de terrenos, como incluso ha admitido el Ayuntamienmto recientemente. "Es todo vender humo", denunciaba Teresa Boix, vecina de la localidad que se movilizó porque entiende que hay una falta de transparencia "y no nos pueden robar unos derechos constitucionales".

15.000 formas

"Después de toda la singladura que llevamos desde el año pasado sólo demandamos porqués, por qué no se cuenta con la ciudadanía y se hace caso omiso a las más de 15.000 firmas", lamentaba Agripa Hervàs, otro de los integrantes, que achaca que esta determinación de Sanidad atiende a la lógica de la "desmantelación de los servicios públicos y la salud se ha convertido en un bien de consumo, por eso nos rebelamos".